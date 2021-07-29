‫GAC MOTOR’s GS8/ القوة والأداء،وضمان 5 سنوات حاليا

GUANGZHOU ، الصين، 29/يوليو/2021/ PRNewswire / — أثبتت GS8 المتنوعة شهرتها في السوق الرئيسية للمملكة العربية السعودية، وحاليًا قدم الوكيل السعودي ل GAC MOTOR ‘ الجميح بعض العروض المذهلة، وقال أن هذه الفترة هي الأفضل على الإطلاق لا متلاك GS80

القوة والجمال والأداء

GS8 تمثل سيارة دفع رباعي فاخرة ذات 7 مقاعد من إنتاج GAC MOTOR حيث يوفر محركها 320T قدرة مذهلة وتجربة قيادة فائقة المتعة، إن تقنية قمرة القيادة القوية التي تتضمن ميزات مساعدة السائق مثل التحكم التكيفي في السير، والتحذير من ترك المسار، ومساعد تغيير المسار، إلى جانب Apple Carplay ، وشاحن الجهاز اللاسلكي، وشاشة كبيرة تعمل باللمس، كل هذه الميزات تجعلها السيارة الأفضل للمستقبل، وتجربة القيادة عالية التقنية.

تُعد الراحة أيضا واحدة من الاعتبارات الاعتبارات الرئيسية والتي انعكست في .المقصورة الواسعة المريحة المزودة بإضاءة محيطة ونظام قوي لجودة الهواء، بالإضافة إلى تنقية الهواء بالأيونات السالبة، وفتحة سقف بانورامية، وتضمن GAC MOTOR أيضا السلامة أثناء القيادة من خلال قائمة كبيرة من ميزات السلامة في GS8 ، وتتمثل في هيكل فولاذي مدعم، نظام حماية مزود ب8 وسائد هوائية، وكاميرات وقوف عكسي بزاوية 360 درجة.

تشير أبحاث السوق المحلية إلى أن العملاء في المملكة العربية السعودسة يبحثون عن السيارة التي توفر لهم موازنة بين الاحترافية وميزة الانتقال العائلية، إلى جانب الراحة والقوة الحقيقية، وتعد GS8 سيارة شاملة تلبي الاحتياجات المختلفة لمستهلكي اليوم، وحاليا في المملكة العربية السعودية، يقدم الوكلاء المحليون ل GAC MOTOR العديد من الضمانات المجانية مع GS8 .

وبالنظر إلى بسعر التجزئة البالغ 89.970 ريال سعودي (لا تشمل لوحات الترخيص ورسوم التسجيل وضريبة القيمة المضافة)، ومع مدفوعات ائتمان مالي مخفضة تبدأ من 1690 ريال سعودي فقط شهريا مع بنك بلاد، تأتي GS8 4X4 GL بخمس سنوات من المساعدة على الطريق، وحزمة صيانة لمدة 3 سنوات أو 55.000 كيلو متر(أيهما أقرب).

تعتبر الصيانة من العوامل الأساسية في أي سوق، وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث يواجه السائقون درجات حرارة مرتفعة صيفا، إلى جاب التضاريس الصعبة عبر الطرق الوعرة، ويركز GAC MOTOR والوكيل الجميح على توفير قيمة دائمة لعملائنا، وتنعكس هذه القيمة في حزمة الصيانة المعروضة، بالفعل تعد سيارة GAC MOTOR استثمار دائم القيمة وذو جودة مستمرة.

حان الوقت الآن للسعي نحو المستقبل. تحرك وتغير! احجز اليوم تجربة قيادة لاختبار GS8 .

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