‫FIRE FIT تلهب أجواء ساحة اللياقة في الإمارات العربية المتحدة

تعلن FIRE FIT عن افتتاح تصوّر جديد ومثير للياقة البدنية في أبو ظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 28 نوفمبر 2021 – أعلن الشريكان وليد خوري وأحمد الهنجول اليوم عن الانتهاء من اتفاقية ستجلب تجربة اللياقة البدنية الجديدة والمثيرة من FIRE FIT إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المؤكد أنها ستسلط الضوء على ساحة اللياقة البدنية على الصعيد المحلي. من المقرر أن يتم افتتاح الصالة الرياضية الصغيرة ذات الاستوديوين أبوابها في مارينا سكوير، جزيرة الريم في الربع الأول من عام 2022، وستقدم عددًا من برامج Signature عبر العديد من الأساليب بما في ذلك تدريب الملاكمة والقوة والتدريب HIIT بالإضافة إلى استوديو تدريب شخصي متخصص.

ظهرت FIRE FIT لأول مرة في أبو ظبي نتيجة لاتفاقية ترخيص بين Evolution Wellness Group (Evolution Wellness)، مجموعة اللياقة البدنية والعافية الرائدة في آسيا، و السادة. خوري الهنجول &. وتوفر الاتفاقية حقوقًا حصرية لافتتاح الصالات الرياضية FIRE FIT في جميع أنحاء أبوظبي، تزامنًا مع الشروع في بوادر التطوير لموقع رئيسي في جزيرة الريم.

قال وليد خوري: “يسعدنا أن نتشارك مع Evolution Wellness Group في هذا المشروع وأن نبدأ طموحاتنا في مجال اللياقة البدنية. وقد شهدت ساحة اللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا خاصة في العقد الماضي، نظرًا لزيادة الوعي والوعي بالحاجة إلى اتباع أسلوب حياة نشط ليس فقط من أجل صحة جيدة ولكن من أجل جودة الحياة بشكل عام، ونشعر أن هناك الكثير من الفرص لإضفاء الحيوية على ساحة اللياقة البدنية في أبو ظبي “. وأضاف أحمد الهنجول: “بعد أن بحثنا عن مفهوم اللياقة البدنية التجريبي المناسب لبعض الوقت، كانت علامة FIRE FIT هي الخيار الوحيد الذي يلبي جميع احتياجاتنا، لأنها تتيح لنا تقديم مجموعة من الفصول المتخصصة في استوديوهات مخصصة، كل ذلك في مكان واحد، مما يعني أن لدينا أقصى جاذبية في السوق. وإلى جانب خيار التدريب الشخصي، نشعر أن نقاط البيع الفريدة هذه هي فرصة مثالية لأبو ظبي”.

ستقدم FIRE FIT Abu Dhabi لعشاق اللياقة البدنية عددًا من برامج Signature الخاصة، وهي:

FORCE

قم بتشكيل الجسم الذي تريده مع هذا التدريب القوي لمدة 45 دقيقة وجلسة HIIT. المعدات ووزن الجسم وكل ما يتطلبه الأمر تجعل عضلاتك تعمل وتخرج أقوى وأكثر قدرة على التحمل. أما التنسيق داخل القاعة الرياضية، فيدفع جميع المشاركين إلى تأدية نفس الحركات في نفس الوقت مع ملاحظات بيانات معدل ضربات القلب.

STRIKE

يعم نادي القتال أجواء النادي الليلي. ويسود فيها عالم ملاكمة المدرسة القديمة، الذي تخضع للتدريب والإتقان في جو جماعي عالي الطاقة وعالي الكثافة. لذا مارس تدريبات الكارديو وأزل التوتر في جلسة واحدة مدتها 45 دقيقة. يعمل كل مشارك مستخدمًا حقيبته الخاصة طوال الجلسة مع بيانات الحقيبة وملاحظات حول أداء معدل ضربات القلب.

REVOLUTION

أشعل تغييرًا حقيقيًا مع الثورة التي تقودها FIRE. لقد صممنا هذا البرنامج عالي الكثافة ومدته 45 دقيقة لمساعدتك على إشعال نيرانك بثلاث دفعات من التعزيزات القوية. أولا، التكنولوجيا. ففي برنامج ريفوليوشن، ستتمرن مع قارئ اللياقة الذكي لدينا الذي يتتبع بدقة معدل ضربات قلبك وتقدمك. ثانيًا، لا يوجد فصل واحد على الإطلاق. في كل مرة تظهر فيها، يكون هناك تمرينًا مختلفًا لتحفيزك. أخيرًا، لست وحدك أبدًا. يدور برنامج ريفوليوشن حول المجتمع، والممارسة الطاحنة والتعرق معًا. ومع مزيج من هذا القبيل، ليس هناك شك في أنك ستقضي وقتًا ممتعًا.

لمزيد من المعلومات حول FIRE Fit Abu Dhabi، يرجى زيارة https://www.firefitstudios.ae/

لمزيد من المعومات حول برنامج ترخيص FIRE Fit، يرجى زيارة https://bit.ly/FIREFITInvest2021

نبذة عن FIRE Fit

تطمح FIRE Fit إلى أن تكون العلامة التجارية الأكثر رواجًا في العالم في مجال النوادي الرياضية والتي تعد تدريباتها بإيقاظك حتى تتمكن من مواجهة تحديات الحياة بأسلحة نارية. يقدم مدربونا الملهمون من Rockstar بعضًا من أكثر تجارب فصول اللياقة البدنية ابتكارًا داخل بيئة صالة الألعاب الرياضية الصغيرة المتاحة اليوم، مصممة لتشكيل ونحت وتشكيل الجميع. ابدأ عيش حياتك على FIRE – وقم بزيارة https://www.firefitstudios.ae/

العلامة التجارية FIRE Fit مملوكة لمجموعة Evolution Wellness Group، مجموعة الصحة والعافية الرائدة في آسيا، وهي متاحة للترخيص. استفسر على https://www.firefitgroup.com

معلومات عن Evolution Wellness Group

تأسست Evolution Wellness في عام 2017، وهي مجموعة الصحة والعافية الرائدة في آسيا مع رؤية لبناء نظام بيئي شامل للعافية. تمتد محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية التكميلية للغاية إلى مجموعة عروض اللياقة البدنية من السعر المنخفض عالي القيمة (HVLP) إلى الخدمات الكاملة وصالات الألعاب الرياضية الفاخرة واللياقة البدنية واللياقة البدنية المتصلة والعافية ونظام إدارة عضوية SaaS القائم على الاشتراك.

إلى جانب أعمالها الأساسية كمالك ومشغل لأكبر شبكة من نوادي اللياقة البدنية المملوكة بالكامل في آسيا، تقدم Evolution Wellness أيضًا برنامج ترخيص جذاب لعلامتها التجارية HVLP GoFit والعلامة التجارية التابعة FIRE Fitness، وفرص المشاريع المشتركة والاستشارات الإدارية لعلامتها التجارية الصحية.

لمزيد من المعلومات حول Evolution Wellness ومحفظة العلامات التجارية والخدمات، يرجى زيارة www.evolutionwellness.com.

جهة الاتصال الإعلامية

لمزيد من المعلومات حول FIRE Fit Abu Dhabi، يرجى الاتصال بـ: management@firefitstudios.ae.

لمزيد من المعلومات حول Evolution Wellness Group ومحفظة العلامات التجارية الخاصة بها، يرجى الاتصال بـ Jillyn Tan (jill.tan@evolutionwellness.com).