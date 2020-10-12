‫Elite Cars® وصلت إلى العاصمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 12 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ —

باعتبارها واحدة من وكلاء السيارات الفاخرة الرائدين في الإمارات العربية المتحدة، حققت The Elite Cars® (إيليت للسيارات) فارقًا في صناعة السيارات من خلال خدمة العملاء التي لا تشوبها شائبة ومجموعة واسعة من السيارات الفاخرة والمميزة.

من خلال نجاحهم المستمر والرعاية المستمرة التي يتلقونها من عملائهم، تفخر The Elite Cars® وتغمرها السعادة لتوسيع نطاق وصولها إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، حيث تتجلى أسمى معاني المكانة والفخامة.

تضم صالة عرض السيارات الجديدة من إيليت للسيارات، التي تضم عددًا من السيارات الفاخرة من علامات السيارات الأسطورية المفضلة لديك، خدمة استثنائية لما بعد البيع، وصفقات رائعة وأسعارًا لسيارات أحلامك الفاخرة.

انضم إلى The Elite Cars® وهم يحتفلون بكل فخر بهذا الإنجاز في صالة عرضهم المرموقة على الطراز الحديث، وتقع في منطقة المقطع في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

تفضل بزيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الويب www.TheEliteCars.com ، للاطلاع على أخر المستجدات حول جميع علامات السيارات الفاخرة والموديلات الجديدة التي ستكون متوفرة في المخازن.

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=Oav-dpFQW2A