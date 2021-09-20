– يقع المتجر الجديد تمامًا بالقرب من شارع يونغفيرنشتيغ – أحد أشهر وجهات التسوق في مدينة هامبورغ.

– يجمع المتجر بين مركز تجربة العملاء المبتكر والمبيعات واختبار القيادة ودعم العملاء.

– يتزامن الافتتاح مع أكبر حدث لبطولة الترياتلون في العالم في هامبورغ.

آخن، ألمانيا،, 20 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — بعد البداية الناجحة للإنتاج وإطلاق المبيعات على مستوى الدولة، تسابق شركة Next.e.GO Mobile SE الزمن من أجل افتتاح متاجر علامتها التجارية، وهي الشركة الألمانية المستقلة لتصنيع المركبات الكهربائية. بعد افتتاح أول متجر للعلامة التجارية على الإطلاق في دوسلدورف في وقت سابق من شهر سبتمبر، حطت شركة e.GO رحالها في مدينة هامبورغ في الوقت الذي بدأت فيه أكبر سلسلة من سباق أبطال الترياتلون (World Triathlon) في العالم. يقع متجر العلامة التجارية لشركة e.GO في مدينة هامبورغ بجوار Jungfernstieg في أحد شوارع التسوق الأكثر تميزًا في المدينة في Große Bleichen 10. كما أن هذا العنوان معروف بالفعل لمجتمع هامبورغ، حيث كان في السابق موطنًا لشركة السيارات الكهربائية المستقلة الرائدة في العالم من الجانب الآخر من أتلانتيكس (Atlantics).

يمكن لزوار متاجر العلامة التجارية e.GO تجربة المركبات شخصيًا عن قرب والتعرف على تقنية الإنتاج التخريبية الخاصة بشركة e.GO وعناصر التصميم الفريدة وميزاتها الذكية. كما يمكن للعملاء إجراء اختبار القيادة وطلب المركبة مباشرة. وتخطط الشركة لافتتاح متاجر العلامة التجارية الجديدة في مدن أخرى في أوروبا مع التخطيط لافتتاح فروع في ميلانو وأثينا ودبي.

بالإضافة إلى بدء الحملة العالمية للشركة “The Time Is Now” (آن الأوان)، يمثل افتتاح متجر العلامة التجارية علامة فارقة أخرى في رحلة شركة e.GO لتسريع التحول الذي تشتد الحاجة إليه في التنقل الإلكتروني الحضري من خلال تقديم كهرباء مستدامة ودائمة وبأسعار معقولة سيارة فريدة أيضًا في العديد من الجوانب.

يسعدنا افتتاح فرع e.GO في مدينة هامبورغ الجميلة. صرح علي فيزفاي، رئيس مجلس الإدارة في شركة Next.e.GO Mobile SE: “إنها مدينة في طليعة التحول الحضري ومجتمعًا مرحّبًا وحيويًا، ولا يفتح ذراعيه فقط لكل سفينة قاصدة الميناء، بل أيضًا يمنحه مساحة لتطبيق أعماله التي تُنفذ مع تطبيق التنقل الخالي من الانبعاثات”.

تسريع التبني في البيئة الحضرية

تعد القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام واستدامة دورة الحياة من العوامل الأساسية لدفع اعتماد التنقل الكهربائي في البيئة الحضرية المتنامية باستمرار. لكن شركة e.GO توفر كل هذه العوامل وتنفذ خلالها. كما يمنح الإطار الفضائي القوي المصنوع من الألومنيوم والجسم الخارجي البوليمري شديد المتانة لـ e.GO Life دورة حياة أطول وتكلفة إجمالية أقل للملكية. وتوفر ميزة تبديل البطارية الذكية، الأولى من نوعها لسيارة كهربائية حضرية، تجربة مستخدم مختلفة وراحة البال مع تعزيز البصمة البيئية الخاصة بشركة e.GO مقارنة بالعديد من الخيارات الأخرى في السوق.