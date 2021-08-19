‫ColorTokens تبرم شراكة مع Finesse لتمكين شركات الشرق الأوسط من سد ثغرات هجمات “يوم الصفر”

تساعد الشراكة في تكامل رؤية ColorTokens لبناء بيئة قنوات فعالة مع شركة Credence Security

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — في خطوة لتمكين الشركات العاملة في الشرق الأوسط بنهج جديد للتصدي للتهديدات الإلكترونية المتزايدة، دخلت شركة ColorTokens، واحدة من رواد الابتكار في عالم تطوير حلول قائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة لمواجهة التهديدات الإلكترونية، في شراكة مع Finesse، إحدى الشركات المهتمة بمجال تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها.

دفعت جائحة فيروس كورونا المستجد بعض المؤسسات إلى تسريع وتيرة مبادرات التحول الرقمي وتبني حلول الحوسبة السحابية للتكيف مع الواقع الجديد. إلا أن هذا التحول الرقمي قد تمخض عن انتشار حالات اختراق البيانات وهجمات برامج الفدية “ransomware” الخبيثة خلال عام 2020. شهدت الإمارات العربية المتحدة وحدها زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية بلغت 250% ، واستهدفت هذه الهجمات العديد من الشركات في مختلف القطاعات. أسهمت هذه الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية في تشجيع طلب العملاء على مناهج أمنية جديدة.

توفر شركة ColorTokens نهجًا متكاملًا للإحاطة بهذه الهجمات والحد منها في العديد من الشبكات ونقاط النهاية والتطبيقات بفضل منصتها الحائزة على جوائز والمعروفة باسم Xtended ZeroTrust™والتي تشتمل على Xshield ، Xprotect و Xaccess . تعمل ColorTokens على تمكين المؤسسات من تقييم وضعها الأمني تقييمًا دقيقًا بغرض التحسين الجذري، ما يضمن لها تحقيق مرونة سيبرانية في بيئات التشغيل السحابية والمزدوجة. ويُعد البرنامج الوسيط Xaccess أحدث إضافة في منصة Xtended ZeroTrust™، إذ يمثل إحدى حلول شركة ColorTokens للحماية القائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة لتكفل وصولًا مؤمَّنًا إلى البيانات للموظفين العاملين عن بعد والأطراف الخارجية والمقاولين من مواقعهم الموزعة المتصلين عبر تطبيقاتهم السحابية أو تطبيقات مركز البيانات. كغيره من برامج Xshield و Xprotect، يتميز برنامج Xaccess بالحيادية مع البنية الأساسية، كما أنه مدعم بخاصية الحماية السحابية لدعم تحكم في الوصول غير محدود وقابل للتطور، بغض النظر عن موقع المورد أو المستخدم النهائي.

وبفضل هذه الشراكة، ستعمل شركة Finesse على دعم قدرات عملاءها الإقليميين من إعداد تصور لبنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية الخاصة بهم وتقسيمها، توفير حماية استباقية لنقاط النهائية، واحتواء هجمات “يوم الصفر” والتعامل معها – مع ضمان تكامل انسيابي مع الأدوات الأمنية المستخدمة.

من جانبه ذكر لي إيلي-نيومان، نائب رئيس القنوات المختص بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة ColorTokens، “في ظل الزيادة المطردة في الهجمات الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت مناهج الأمن التقليدية القائمة على مبدأ منح الثقة افترضيًا “castle-and-moat” غير كافية لحماية شبكات عمل الشركات في الوقت الحالي. وللتغلب على بيئة تهديدات البرامج الخبيثة المتزايدة، أصبح تبني نهج حماية دقيق التقسيم قائم على نموذج أمان الثقة المعدومة ويغطي نقاط النهاية أمرًا حيويًا بالنسبة للشركات الحديثة. ونؤمن أن شركة Finesse، بما تتمتع به من حضور واسع في منطقة الشرق الأوسط ومعرفة متخصصة شاملة، لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتوصيل منصة ColorTokens الرائدة للحماية الكاملة القائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة للعملاء الإقليميين. كما تساعد هذه الشراكة في تكامل رؤيتنا لبناء بيئة قنوات فعالة تضم عددًا من الشركاء المميزين، بالإضافة إلى شركة Credence Security الحائزة على ثقتنا، وهي شركة التوزيع المتخصصة ذات القيمة المضافة.

تتخصص Finesse في تطوير الحلول الرقمية المخصصة في مجال استخبارات الأعمال والتحليلات والتشغيل الروبوتي للعمليات وسلاسل الكتل وأنظمة الأمن وخلافه، إذ تخدم أكثر من 300 عميل في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والقطاع العام وغير ذلك.

ويذكر أديش بيلاي، مدير الممارسات بقسم الأمن السيبراني لدى شركة Finesse، “تمكننا الشراكة مع ColorTokens كواحدة من رواد الابتكار في مجال الأمن السيبراني، من تزويد عملائنا بمنصة حماية حديثة سهلة التدشين قائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة. وللتغلب على التهديدات الإلكترونية المعقدة المتزايدة في الوقت الحالي، تحتاج المؤسسات إلى تبني استراتيجية أمنية استباقية شاملة لا تقف عند الأساليب التقليدية. ويمكن لمنصة الحماية Xtended ZeroTrust من شركة ColorTokens تلبية حاجة القطاع في هذا الصدد، وإننا متحمسون للتعاون معها من أجل توفير أقصى حماية وأفضل قيمة لعملائنا.

في حين ذكر فيليب تشيريان، مدير القتوات الإقليمي لدى شركة Credence Security، “في ظل توسع حدود الأعمال لتتخطى الحدود المؤسسية، أصبح أمن الشبكات أكثر أهمية من أي وقت مضى. يلعب نموذج أمان الثقة المعدومة دورًا حيويًا في تلبية حاجة السوق في هذا الشأن، وهنا تبرز ضرورة توفير هذا النهج الأمني لمزيد من العملاء على المستوى الإقليمي كأولوية أساسية بالنسبة لشركة Credence Security. وإننا نثق أن شركة Finesse هي الشريك المناسب للارتقاء بابتكارات شركة ColorTokens القائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة إلى آفاق جديدة.

نبذة عن شركة CREDENCE SECURITY :

تأسست شركة Credence Security في عام 1999، وهي موزع متخصص ذو قيمة مضافة في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا (PAN-EMEA)، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي والحوكمة والمخاطر والامتثال. ويقع المقر الرئيسي في دبي والمكاتب الإقليمية في جوهانسبرغ ولندن ونيروبي وحيدر أباد. نعتبر مزود أساسي لحلول الأمن والتحليل الجنائي، لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

على عكس معظم الموزعين الآخرين، فإننا نتبع نهج لحل “القيمة المضافة” الاستشاري، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم، من منظور التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مخصصة حسب الطلب. بفضل التعاون الوثيق مع موردين معترف بهم عالميًا والحائزين على جوائز، بما في ذلك AccessData وColorTokens، بصفتها شركة Exterro وFinesse وHumanFirewal l وEntrust وMagnet Forensics وNetskope وSealPath وZecOps وZeroFox، توفر شركةCredence Security أفضل التقنيات والحلول للأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي التي تحمي المنظمات من التهديدات المستمرة المتقدمة والهجمات الإلكترونية الضارة والأعطال الداخلية.

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نبذة عن COLORTOKENS

تُعد شركة ColorTokens Inc واحدة من رواد الابتكار في مجال تطوير حلول الأمن الإلكتروني القائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة على أساس البرمجيات كخدمة، حيث توفر لعملائها على مستوى العالم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات لحماية التطبيقات والبيانات والمستخدمين في بيئات التشغيل السحابية والمزدوجة. بفضل منصتها الحائزة على جوائز والمعروفة باسم Xtended ZeroTrust™وتقنيات التعلم الآلي بالإدراك السياقي، تساعد الشركة عملائها تقييم وضعهم الأمني وتحسينه على نحو فعال.

ومع زيادة الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية، وإعادة رسم الحدود التقليدية وظهور طرق هجوم وعوامل تهديد جديدة، تدرك المؤسسات احتياجات وضعها الأمني، بما ينعكس على إيمانهم بأهمية نموذج أمان الثقة المعدومة. وتمكِّن تقنيات شركة ColorTokens العملاء من تحقيق حماية قائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة بالاستعانة بمجموع غنية من المعلومات النصية الموجهة عن التطبيقات أو الخدمات الدقيقة أو المورد المحمي، بما يسمح لهم بتطبيق نموذج أمان الثقة المعدومة لضمان أقصى حماية ممكنة. يمكن لمنصة البرمجيات كخدمة السحابية (SaaS) الخاصة بشركة ColorTokens أن تسهم في نشر الجيل التالي من أدوات التحكم الأمنية وتعزيز الوضع الأمني تعزيزًا فعالًا دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية أو تعطل الأعمال أو إعادة التشغيل أو إدخال أي تغييرات في نظام العميل الحالي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.colortokens.com

نبذة عن شركة FINESSE

تُعد FINESSE واحدة من الشركات المتخصصة في خدمات الاستشارة والأمن السيبراني القائمة يالإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل أنشطتها أسواق الهند ودول الخليج. وتقدم الشركة لعملائها على مستوى العالم خدمات الأمن السيبراني الاحترافية والدعم عن بعد والتدريبات المعتمدة والتعهيد الخارجي والتقييم وخدمات الاستشارة في مجال الحوكمة إدارة المخاطر والامتثال، كما تقدم خدمات على مركز العمليات الأمنية (SOC) وخدمات الأمن المدارة (MSS).

ترسخت مكانة الشركة بفضل ما لديها من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني الذين يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع المستخدم النهائي والشركات المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة، وشركات التوزيع والموردين، كما يدركون أيضًا الفجوة الإقليمية والتحديات ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني. وتتخطي الشركة التوقعات لبناء الثقة مع العملاء وتكوين علاقة استراتيجية معهم، بهدف تقديم حزم من الخدمات الموحدة والمخصصة التي تسهم في تلبية توقعاتهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.finessedirect.com