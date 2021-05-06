‫Bybit تطلق التعدين السحابي لإضفاء الطابع الديمقراطي على تعدين الإيثيريوم

سنغافورة – Media OutReach-6مايو 2021 – سيتم إطلاق تبادل العملات المشفرة Bybit في مايو، والجدير بالذكر ان Bybit Cloud Mining هو منتج تعدين كخدمة (MaaS) يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى تعدين الإيثر (ETH) من 100 دولار.

إضفاء الطابع الديمقراطي على التعدين المشفر وإزالة المخاطر منه

لقد جذب النمو المستمر للعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة اهتمامًا سائدًا وأدى إلى زيادة الاهتمام بالتعدين المشفر – أو تلقي الرموز المشفرة للتحقق من كتل المعاملات.

ومع ذلك، فإن ربحية هذا المسعى يعيقها عدد من العوامل: العرض وسعر نظام الكمبيوتر، وتكلفة التشغيل والصيانة، ورسوم الكهرباء التي تجعل تعدين العملات الرقمية مكلفًا ومضنيًا.

كأول دخول إلى مجموعة منتجات ByFi من Bybit ، تهدف Bybit Cloud Mining إلى مساعدة المستخدمين على التنقل في الصناعة المزدهرة والمتغيرة باستمرار عن طريق تقليل حاجز الدخول وضمان اتباع نهج خالٍ من المتاعب في التعدين، وبالتالي فتح الباب لربحية أكبر وأقل المخاطر. يوفر Bybit Cloud Mining قوة تجزئة، أو معدل تجزئة، نسبة إلى مركز بيانات بعيد مع قوة حوسبة مشتركة لتعدين الإيثر. يمكن للمستخدمين البدء من أقل من 100 دولار وبدون الحاجة إلى تشغيل أجهزتهم الخاصة.

ما بين ارتفاع لى أعلى المستويات وأقلها: رؤية عالية وربحية

تقدم Bybit Cloud Mining خططًا مرنة لمدة 7 و 21 و 42 يومًا. يمكن للمستخدمين تخصيص خطة استثمار قصيرة الأجل لتحقيق ربحية أكبر، مع تقليل مخاطر تقلبات الأسعار وأنشطة السوق غير المتوقعة على المدى الطويل. ستكون الخدمة متاحة على الفور عند الشراء، وستكون قابلة للاستخدام بنسبة 100٪، وتغطي Bybit أي فترة توقف عن العمل، مما يسمح للمستخدمين بالتعدين بثقة أكبر.

قال بيل شينغ: “نحن متحمسون حقًا لتقديم Bybit Cloud Mining، ونعتقد أنه حل مثالي للمستخدمين المهتمين بتعدين العملات المشفرة، لكنهم لا يريدون أن يتورطوا في متاعب العمليات وصيانة الأجهزة”، رئيس المنتجات المالية في Bybit. ويضيف مستطردًا: “باستخدام Bybit Cloud Mining، كل ما يتعين على المستخدمين فعله هو شراء كمية التجزئة التي يريدونها والجلوس لرؤية ETH التي يتم حصادها مباشرةً” من السحابة”.

معلومات عنBybit

Bybit هي بورصة للعملات المشفرة تم إنشاؤها في مارس 2018. تقدم الشركة خدمات التداول والتعدين عبر الإنترنت، إضافة إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.bybit.com/

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