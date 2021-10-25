شنتشن، الصين، 25 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أكدت شركة هواوي في يومها السنوي في مؤتمر مطوري هواوي 2021 (HDC 2021) ، من جديد التزامها أمام مطوري الألعاب في دفع عجلة الابتكار وتوسيع الأعمال التجارية، وتقديم تكنولوجيات جديدة لخلق تجارب فريدة في مجال الألعاب الإلكترونية.

شارك ألكسندر سالم، المدير العالمي لقسم أعمال التنمية البيئية والشراكات العالمية في شركة هواوي اتجاهات الألعاب البارزة للمطورين، وكذلك الفرص التي توفرها AppGallery لدعم نجاحهم.

وصرح أليكساندر “غيرت الجائحة الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الألعاب كأنها عنصر أساسي للترفيه، مما أسفر عن زيادة الزخم لألعاب الجوال. كما نريد من المطورين مساعدتنا في دعم هذا النمو”.

وطرح أليكس آلية تحول الألعاب إلى صناعة 175 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وألعاب الجوال الأعلى سرعًة على الإطلاق. ارتفعت نسبة الألعاب إلى 13% مقارنة بعام 2019، ما يمثل 48% من إيرادات الألعاب في عام 2020.

تمكين المطورين لتجارب الألعاب الفريدة

تلتزم AppGallery بتزويد مطوري الألعاب بالقدرات والدعم والفرص التي يحتاجونها للنجاح في بيئة تنافسية بصورة متزايدة. سلط أليكس الضوء على أربع ركائز أساسية توفر مقترحات القيمة الجذابة للمطورين مع AppGallery – وهما المستوى، والسرعة، الوصول للاكتشاف، وتداول النقود، بما في ذلك توافر دعم التكنولوجيا الرفيعة دقيقة اللمس.

وتمتلك AppGallery قدرات توزيع واسعة النطاق لأكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتوفير السرعة من خلال إدماج خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) وبأدوات سهلة الاستخدام للمساعدة في التطوير والنشر.

المطور الرئيسي لألعاب الجوال من غيم لوفت ( Gameloft )، على سبيل المثال، عملت مع شركة AppGallery على إطلاق أكثر من 11 لعبة، وإنشاء تجربة الألعاب الشبيهة بالقمار والتي أدت إلى زيادة بنسبة 70% في عمليات التنزيل في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصدار.

دعم المطورين في توسيع نطاق الأسواق

تقدم AppGallery للمطورين الموارد لزيادة قابلية الاكتشاف وتطوير استراتيجيات تداول النقود من خلال خدمات مثل AppGallery، وبحث بيتال، وخرائط بيتال وإعلانات هواوي. وتقدم AppGallery الدعم في أكثر من 170 بلد ومنطقة، ويوجد 6 من خدمات هواوي للهواتف المحمولة في المراكز الإقليمية، والتسويق المصمم خصيصًا لأكثر من 5.1 مليون مطور مسجل.

تُعد شركة Playrix ، مطور ألعاب الفيديو لأحداث لا مثيل لها مثل لعبة Gardenscapes، ولعبة Homescapes، وتشاركت مع AppGallery لسلسلة إطلاق الألعاب وحصل على دعم كامل، بما في ذلك تنفيذ HMS Core Kits والعروض الترويجية من خلال إعلانات شركة هواوي.

ومع مرور أكثر من 10أعوام على تجربة التوزيع في الصين، أصبحت AppGallery أيضًا في وضع جيد يسمح لها بمساعدة المطورين الدوليين على فتح الفرص التجارية للتوسع في السوق الصيني.

وشارك أليكس قائلًا “تعد إحدى أولويتنا الأساسية هي تقديم المزيد من الخيارات للتطبيقات المحلية والعالمية للمستهلكين الصينيين. وتعني قاعدة المستعملين الواسعة في الصين والفهم المتعمق لسوق التطبيق المحلي وخصائص المستعملين أنه يمكننا مساعدة المطورين الدوليين على تحديد التحديات بدقة وكفاءة”.

نبذة عن AppGallery

AppGallery هو نظام بيئي مبتكر يتيح للمطورين إنشاء تجارب فريدة للمستهلكين. تسمح HMS Core للتطبيقات بالاندماج عبر الأجهزة المختلفة، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة – جزء من استراتيجية “1 + 8 + N” الأوسع في هواوي.

ومن خلال AppGallery، تتمثل رؤية هواوي في إنشاء منصة مفتوحة ومبتكرة يمكن الوصول إليها للمستهلكين مع حماية خصوصيتهم بشكل صارم وتزويدهم بتجربة فريدة وذكية.