شنتشن، الصين، 25 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — اليوم في مؤتمر مطوري هواوي 2021 (Huawei Developer Conference 2021) السنوي (HDC 2021)، أعلنت شركة هواوي عن خطط لمواصلة دفع الابتكار في صناعة الخدمات المالية من خلال استكشاف إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة مع شركاء AppGallery. انضم متحدثو الصناعة إلى خبراء هواوي للإعلان عن استمرار دفع AppGallery للابتكار مع إعطاء الأولوية لسلامة المستخدم وأمنه.

صرح سيري جـ. بورسوم، نائب الرئيس العالمي للتمويل والتنمية البيئية العمودية والشراكات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “يسعدنا مشاركة خططنا لـ AppGallery فيما يتعلق بالخدمات المالية. بعد أشهر قليلة مثيرة، اختبرنا إمكانات الشراكات من حيث الابتكار والنمو، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من التقنيات المالية الذين يرغبون في إحداث موجات في الصناعة”.

هل يمكن أن تكون البنوك المفتوحة بطل سلامة الوضع المالي؟

تستفيد AppGallery من التكنولوجيا الجديدة لدعم شركائها، مكرسة لتزويد جمهورها العالمي البالغ 730 مليونًا بخيار من أحدث تطبيقات الخدمات المصرفية والدفع.

ومؤخرًا انضمت Noffe إلى AppGallery، باستخدام العمل المصرفي المفتوح (Open Banking) لتقديم خدمة تساعد الأطفال على تعلم عادات الادخار في النرويج. وتوفر Bluecode لعملائها في أوروبا حلاً مناسبًا للدفع، باستخدام رموز QR من خلال إمكانات الاتصال قريب المدى في AppGallery.

كما تظل هواوي ملتزمة بدفع عجلة الصحة المالية العالمية؛ والتي يمكن تحقيقها من خلال الشراكات مع التقنيات المالية. بالنسبة للمستهلكين، شاركت شركة هواوي كيف يمكن للمستخدمين استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة للتحكم بشكل أكبر في شؤونهم المالية.

جنبا إلى جنب مع شركائها، تعزز AppGallery الابتكار

انضم إلى المتحدثين بريت كينج، مؤلف كتاب The Rise of Technosocialism والمضيف رقم 1 للمدونة الصوتية عن التقنية المالية Breaking Banks، تناولت سيري جـ. بورسوم التغييرات الأخيرة في سلوك المستهلك التي أدت إلى زيادة الطلب على الملاءمة. نظرًا لأن عام 2020 قد شهد قفزة بنسبة 45% في استخدام التطبيقات المصرفية، فقد سلط هذين الشخصين الضوء على إمكانات المطورين.

صرح بريت كينج: “إننا نشهد الكثير من إمكانات الابتكار عند النظر إلى المشهد المتغير في صناعة الخدمات المالية. وعندما تنظر إلى أكبر المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، فإنها تميل إلى أن تكون المؤسسات الرقمية أولاً”.

ومن خلال AppGallery، تخطط شركة هواوي لتعزيز الابتكار لمساعدة مطوري التقنية المالية على إدراك إمكانات تطوير أعمالهم، مع الدعوة إلى الصحة المالية.

كما أوضحت بورسوم نظام الحماية والأمان الكامل من هواوي الذي يتميز بالتحقق من الاسم الحقيقي للمطور، وعملية مراجعة من أربع خطوات، وحماية إضافية للتنزيل والتثبيت، وآلية منع التشغيل الآمن للتطبيقات.

نبذة عن AppGallery

AppGallery هو نظام بيئي مبتكر يتيح للمطورين إنشاء تجارب فريدة للمستهلكين. تسمح HMS Core للتطبيقات بالاندماج عبر الأجهزة المختلفة، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة – جزء من استراتيجية “1 + 8 + N” الأوسع في هواوي.

ومن خلال AppGallery، تتمثل رؤية هواوي في إنشاء منصة مفتوحة ومبتكرة يمكن الوصول إليها للمستهلكين مع حماية خصوصيتهم بشكل صارم وتزويدهم بتجربة فريدة وذكية. تفخر AppGallery بخدمتها لأكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهريًا وقد دخل في شراكة مع 5.1 مليون مطور.

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