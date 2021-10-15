دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2021 /PRNewswire / — تم تكليف شركتي نيسان موتور المحدودة ( Nissan Motor Co. Ltd .) ونيسان الشرق الأوسط ( Nissan Middle East ) بدفع مبلغ أكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي (بما في ذلك الفوائد) إلى الشريك ” Al Dahana FZCO” في حكم تاريخي في القضية المرفوعة من قبل الأخيرة.

طالبت القضية، المرفوعة لأول مرة في 4 يوليو 2019، بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بسبب خرق العقد الذي ارتكبته شركة نيسان الأم وشركة نيسان الشرق الأوسط التابعة لها واثنين من أعضاء مجلس الإدارة المعينين. وقد أصدرت محكمة دبي الابتدائية في البداية حكمها الذي يقضي بأن تدفع شركة نيسان لشريكتها Al Dahana أكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي، شاملاً الفوائد، بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

وبعد الاطلاع على الأدلة المقدمة وأحكام القانون، بتاريخ 4 أكتوبر 2021، أصدرت محكمة دبي للأمور المستعجلة أمر حجز احترازي على البضائع والمنقولات والحسابات المصرفية وأرصدة الشركتين وقيمت الدين المستحق عليهما بنحو 1.3 مليار درهم إماراتي شاملاً الفوائد.

وفي حديثه عن الحكم التاريخي، صرح السيد ناصر وتر – الرئيس التنفيذي لمجموعة Al Dahana : “إن مجموعة Al Dahana سعيدة للغاية بحكم المحكمة وأود أن أوجه الشكر إلى محاكم دبي على حكمها الحيادي والعادل. نشعر بأننا مسموعون، ونعتقد أن هذا سيمهد الطريق أمام الشركات الإقليمية الأخرى للسعي أيضًا إلى تحقيق العدالة”.