‫Adapty تنفذ أول عملية تطبيق تجاري فيما بين الكيانات التجارية على الإطلاق على موقع Insite Online لواحدة من أهم شركات توزيع المعدات الصناعية

مدينة نيوجيرسي، ولاية نيوجيرسي، 3 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Adapty، وهي مؤسسة مختصة في أعمال التجارة الرقمية وخدمة العملاء، عن تدشينها الناجح لأحد حلول التجارة الإلكترونية فيما بين الكيانات التجارية لشركة Carotek الكائنة بالولايات المتحدة الأمريكية. أبرمت Adapty اتفاق تعاون مع Insite، وهي كيان تابع لشركة Episerver، إلى جانب وكالة Digital DNA Marketing لتدشين برنامج InsiteOnline، وهو حل تجاري غير تقليدي لخدمة أعمال توزيع المعدات الصناعية لشركة Carotek.

شعار شركة Adapty

لقد أصبح التحول الرقمي أمرًا حتميًا في قطاع المعاملات فيما بين الكيانات التجارية، ولاسيما في الوقت الحالي في خضم هذه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث اكتسبت الأعمال الرقمية أهمية أكبر. ومن شأن التحول الرقمي في أعمال التصنيع والتوزيع التقليدية أن يفتح آفاقًا لإحداث تغيير شامل في الأسلوب الذي يتبعه العملاء للتفاعل مع العلامات التجارية وإدارة أعمالهم.

كما أبرمت شركة Carotek، وهي مؤسسة رائدة لتوزيع المعدات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق تعاون مع Adapty لتدشين منصة تفاعلية عالية الاستجابة لخدمة التعاملات فيما بين الكيانات التجارية. كما تم دمج الموقع الإلكتروني للشركة وبوابة التجارة الإلكترونية كجزء من عملية التطبيق وذلك بغرض منح العميل نافذة إلكترونية واحدة من شأنها تحسين وتعزيز تجارب المستخدمين. وقد ترتب على تنفيذ هذا البرنامج تحسين تجارب العملاء والحد من الاعتماد على عملية خدمة العملاء. وهي أول منصة على الإطلاق يتم طرحها على InsiteOnline لخدمة المعاملات فيما بين الكيانات التجارية.

تعليقات على الخبر:

نفذت Adapty موقعنا الإلكتروني الجديد الذي طُرح على منصة InsiteOnline لخدمة الموقع الإلكتروني Carotek.com. كانت المنصة جديدة ولذلك كانت التحديات أكبر من المعتاد. ولقد اتخذت Adapty أقصى درجات العناية اللازمة فيما يتعلق بحل المشكلات كما كان عملها متكاملاً فيما يتعلق بضمان الجودة. فقد كانت مستعدة لتحمل العناء وبذل مزيد من الجهد لتنفيذ العمل على الوجه الأكمل. كما تحلت Adapty بالصبر فيمايتعلق بعملية التعلُّم اللازمة لاستكمال عملية تطبيق المنصة كما أبدت تعاونها التام في أثناء عملية تدشينها.” – Carotek

تتمتع Adapty بقدرات هائلة في مجال التجارة الإلكترونية فيما بين الكيانات التجارية كما تختص في تقديم حلول تجارية رقيمة فيما بين الكيانات التجارية لخدمة أعمال التصنيع والتوزيع في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Insite، مؤسسة تابعة لشركة Episerver

شركة Insite مؤسسة تحظى بخبرات هائلة تمكنها من تصميم منصة عالمية المستوى للتجارة الإلكترونية ومباشرة حلول لخدمة الشركات في جميع مراحل تطبيق تلك الحلول والتعامل مع احتياجات كل شركة على حدة للتعامل فيما بين الكيانات التجارية والمواقع الإلكترونية المخصصة للتعامل فيما بين الكيانات التجارية وعملائها. حازت الشركة لقب “رائد” في مجال التجارة الإلكترونية فيما بين الكيانات التجارية بناءً على التقرير الصادر عن مؤسسة Forrester وهو (The Forrester Wave™: B2B Commerce Suites): الريع الثالث 2018. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح المويع الإلكتروني www.insitesoft.com.

نبذة عن Adapty

شركة Adapty هي مؤسسة رائدة مختصة في أعمال التجارة الرقمية ولها مقرات في كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند. كما تتخصص Adapty في حلول التجارة الإلكترونية للمعاملات فيما بين الكيانات التجارية وعملائها والمعاملات فيما بين الكيانات التجارية وبعضها البعض وفي المعاملات فيما بين الكيانات التجارية والعملاء عن طريق كيانات أعمال وسيطة. وبوصفنا خبراء في التجارة الرقمية ومنصات تجارب العملاء، تقوم فرق التصميم العاملة لدينا بتصميم حلول تسويق متكاملة وتنفيذها بحيث تتمكن من تسيير ارتباطات العملاء وتمكين الشركات من تنمية أعمالها. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.adapty.com

مسؤول الاتصال:

فيناي راني

vinay.rane@adapty.com

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1175919/Adapty_Logo.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1175920/Adapty_insite. jpg