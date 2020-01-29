‫70% من النساء الكويتيات تشعرن أنهن أكثر صحة بفضل تدريبات أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness

النتائج الأخيرة لمسح لأعضاء أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness في الكويت

الكويت، 29 يناير 2020 – كشف مسح أجرته مؤخراً أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness، صالة الألعاب الرياضية المخصصة للنساء فقط في الكويت ، بعض الحقائق المثيرة حول تأثير جلسات التدريب الجماعية المنتظمة التي تجري في أحد المواقع الثلاثة التابعة للشركة في الكويت علىالنساء. فقد وجد المسح أن أكثر من 70 % من النساء شعرن أنهن أوفر صحة مما كن عليه قبل عام مضى بعد أن تدربن بحد أدنى 3 أشهر في أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness. كذلك ألقى المسح الضوء على الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها السن على مواقف النساء نحو اكتساب اللياقةوالمحافظة عليها.

توجد صالات أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness في ثلاثة مواقع في الكويت، حيث تقوم جلسات التدريب الجماعية على نظرية علمية تسمى زيادة استهلاك الأوكسجين بعد التدريب (EPOC). تستخدم جلسات التدريب المخصصة للسيدات فقط في السالمية والعقيلة ومدينة الكويت، تستخدم نظاماً يقوم على رموز ملونة لمجالات لمعدل ضربات القلب تحدد خصيصاً طبقا لمستوى لياقة كل مشاركة. هذا وقد امتدت أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness مؤخراً لتشمل الإمارات العربية المتحدة بعد افتتاح موقعين في دبي، بما في ذلكصالة للألعاب الرياضية في جميرا في مركز ميركاتو للتسوق . باستخدام تقنية أوتبيت Otbeat ™ التي تمتلك أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness براءتها، تُصمم التدريبات بحيث يقضي الفرد 12 دقيقة على الأقل من مدة التدريب في المنطقة البرتقالية، حيث معدل ضربات القلب بين 84 % و91 % من الحد الأقصى لضربت قلب المشاركة.

وتعليقاً على نتائج المسح، يرى المالك الرئيسي لامتياز أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness في دول مجلس التعاون الخليجي، خالد جعفر، أن التغير في المواقف الذي يبينه المسح هو الأثر الطبيعي لجلسات التدريب. “كلنا نعرف أن التدريب مفيد للجسم، وفي أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness نحن نستعمل تقنية حديثة لإعداد تدريباتنا طبقاً لمستوى لياقة كل عضو من أعضائنا. تختلف تماريننا من يوم لآخر، وهي مصممة بواسطة خبراء يطبقون النظريات العلمية الأكثر فاعلية، ولهذا يرى أعضاؤنا مثل تلك النتائج المدهشة يومياً.“

كذلك عكس المسح حقيقة أن السن يلعب دوراً مهماً في مواقف النساء تجاه اللياقة. ففي المتوسط، أقرت بشدة 35% من المجيبات صغيرات السن في المجموعة السنية 25 إلى 34 عاماً مقولة إن “المحافظة على اللياقة تستغرق وقتاً طويلاً”، بينما أقرت بشدة 80% من المجيبات في المجموعة السنية 35 إلى 44 عاماً مقولة إن “النشاط البدني يساعد على إطالة العمر“.

نبذة عن أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness الكويت

أورينجثيرابي Orangetheory®(www.otfkwt.com) تجعل من السهل الحصول على حياة أطول بفضل التدريبات. كإحدى أسرع شركات الامتيازات نمواً في العالم، طورت أورينجثيرابي فتنس Orangetheory Fitness منهجاً فريداً للياقة يمزج ثلاثية فريدة هي العلوم والتدريب والتقنية، التي تعمل معاً بسلاسة على رفع معدل ضربات قلب المشاركات لمساعدتهن على استهلاك المزيد من السعرات الحرارية. بدعم من علم زيادة استهلاك الأوكسجين بعد التدريب (EPOC)، تدمج تدريبات أورينجثيرابي Orangetheory التحمل والقدرة والقوة للوصول إلى “التأثير البرتقالي” – حيث تواصل المشاركات حرق السعرات الحرارية لمدة أقصاها 36 ساعة بعد تدريب لمدة 60 دقيقة. لقد افتتح أصحاب امتياز أورينجثيرابي Orangetheory أكثر من 1,100 أستوديو في 49 ولاية أمريكية و22 بلداً، واحتلت الشركة المركز رقم 60 في قائمة أسرع الشركات الخاصة نمواً لمجلة إنك (Inc.)، والمركز رقم 25 في قائمة انتربرينور فرانشايز 500 (Entrepreneur Franchise 500) لعام 2019. من أجل فرص الامتياز العالمية، زوروا موقعنا: www.otffranchise.com .