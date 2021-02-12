‫ Zymo Research تُطلِق خدمة تسلسل كوفيد-19 لاكتشاف ومراقبة السلالات الجديدة لفيروس سارس-كوف-2

إعداد التقارير السريع بمعدل عالي يتيح الكشف عن سلالات مختلفة لا يُؤثِّر فيها اللقاح

إرفاين، كاليفورنيا، 11 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم Zymo Research اليوم عن خدمة التسلسل المتغير لكوفيد-19. تُوسِّع هذه الخدمة العالمية الجديدة حلول سارس-كوف-2 الشاملة التي تُقدِّمها Zymo Research، والتي تشمل جَمع العينات، واستخلاص الحمض النووي الريبوزي (RNA)، واكتشاف سارس-كوف-2. يساعد اكتشاف الطفرات بسرعة على منع انتشار أنواع جديدة من السلالات الفيروسية، كما يمكن أن يُوفِّر تحذيرًا مبكرًا لاحتمال عدم فعالية اللقاح.

تُستخدِم Zymo Research -وهو مزود خدمات تسلسل معتمد من Illumina– خطة سير العمل Illumina COVIDSeq™ NGS. وتشمل الخدمة الشاملة أجهزة جَمع العينات الضرورية، وتكنولوجيا الاستخلاص الآلي، مع إكمال تسلسل الحمض النووي الريبوزي على منصات Illumina. ويُستخدَم DNA/RNA Shield™ من Zymo Research في جَمع العينات ونقلها وحفظها. وتعمل المادة الحافظة على تعطيل نشاط فيروس سارس-كوف-2 مع العمل على استقرار الحمض النووي الريبوزي الخاص به، مما يسمح بنقل آمن في درجة حرارة الغرفة من أجل إعداد وتسلسل مكتبة قوي.

قال الدكتور كيث بوهير، رئيس خدمات Zymo Research، “تُواصِل Zymo Research لعب دور مهم في مكافحة وباء كوفيد-19″. “ونظرًا لحدوث طفرات في فيروس سارس-كوف-2، فإننا ملتزمون بتطوير المنتجات والخدمات في مجموعة اختبارات كوفيد-19 الخاصة بنا من أجل مساعدة مختبرات الحكومات المحلية والاتحادية والمنظمات الصحية في اكتشاف سلالات فيروس كورونا الجديدة المثيرة للقلق، بما في ذلك تلك التي ظهرت مؤخرًا في المملكة المتحدة (B.1.1.7) وجنوب أفريقيا (B.1.351) والبرازيل (P.1)”.

وتتكون خطة سير العمل لخدمة التسلسل المتغير لكوفيد-19 من جَمع العينات والمعالجة والتسلسل وإعداد التقارير. يتم جَمع عينات كوفيد الإيجابية من مراكز الاختبار، ثم يتم نقلها إلى Zymo Research والشركات التابعة لها من أجل المعالجة. ويتم إجراء الاستخلاص الآلي للحمض النووي الريبوزي من العينات التي تم جمعها باستخدام المنصة الروبوتية KingFisher™ Flex. ويتم تنفيذ التسلسل باستخدام تقنية Illumina للتسلسل عن طريق التوليف، ثم يتم تحليلها باستخدام خط التحليل ™DRAGEN™ COVIDSeq الذي يتم تسريعه بالأجهزة. ويتضمن التقرير النهائي تحديد سلالة كوفيد-19، وتغطية تسلسل الجينوم، والطفرات المؤكَّدة، وجينوم الإجماع، وملفات التسلسل الخام.

لمزيد من المعلومات والأسعار، قم بزيارة موقع ويب Zymo Research، أو اتصل بهم عبر البريد الإلكتروني على covid19requests@zymoresearch. com.

حول شركة . Zymo Research Corp

Research هي شركة قطاع خاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. شعارهم هو “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة”، والذي ينعكس في جميع منتجاتهم، من عِلم ما فوق الجينوم إلى تقنيات تنقية الحمض النووي الريبوزي/الحمض النووي (DNA/RNA). تُعرَف Zymo Research تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات التسلسل من الجيل القادم (NGS) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع Zymo Research على فيسبوك ولينكد إن وتويتر وإنستغرام.

لمزيد من المعلومات حول منتجات كوفيد-19 منZymo Research ، راجع الروابط التالية:

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Zymo Research تحصل على علامة CE IVD من أجل مجموعتها DNA/RNA™ Viral MagBead Kit

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/ media/1437224/Zymo_COVID_19_ Variant_Identification_ Service_PR.jpg

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