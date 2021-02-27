‫ ZTE و GlobalData تُصدِران بشكل مشترك التقرير التقني الموجز حول النقل الدقيق للجيل الخامس

شنجن، الصين, 27 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة ZTE (0763.هونج كونج / 000063SZ.) – المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والشركات والمستهلكين للإنترنت النقّال – جنبًا إلى جنب مع المزود الرائد لتحليل الصناعة GlobalData، التقرير التقني الموجز حول النقل الدقيق للجيل الخامس.

يُسلط التقرير التقني الموجز الضوء على التغييرات الجديدة في بِنية شبكات الجيل الخامس والمتطلبات الجديدة لشبكات النقل، ويصف كيفية استخدام حل شبكات نقل الجيل الخامس الدقيق المبتكر من أجل مواجهة التحديات الرئيسية التي أحدثتها الخدمات الجديدة. كما أنه يُقدِّم دعمًا فنيًا شاملاً وتوصيات لتقنيات رئيسية محددة.

وقال إمير هاليلوفيتش المحلل الرئيسي لشركة GlobalData، “يمكن لشبكة الجيل الخامس أن تُوفِّر سعة وإتاحة عالية بشكل عام؛ إلى جانب التقسيم الصَلب الدقيق إلى شرائح، كما يمكنها أيضًا توفير حماية فائقة وعزل لحركة مرور البيانات، مما يتيح للمشغلين إنشاء شرائح شبكية مخصصة للشبكات الخاصة، مع إمكانات محددة بدقة للشبكة، وضمانات جودة الخدمة”. “وبالتالي ستحل شبكات الجيل الخامس محل الشبكات الخاصة المخصصة بشكل فعال، وسيُوفِّر النقل الدقيق للجيل الخامس دعم الشبكات للمشغلين وعملاء الشركات”.

يتطلب التطور السريع لتطبيقات الجيل الخامس الجديدة في الصناعات الرأسية إعادة هندسة بيئة الجيل الخامس. إنها تتطلب التقسيم الدقيق إلى شرائح، والإدارة والتحكم الدقيقين، والتشخيص الدقيق، بالإضافة إلى التزامن الدقيق، وذلك من أجل تنفيذ “شبكة نقل موحدة للصناعات المختلفة”. ويُوضح التقرير الفني الموجز الإمكانات الفنية الأربعة بالتفصيل.

التقسيم الدقيق إلى شرائح: وهو يدعم Flex-Algo، وهو مفصول تمامًا عن موارد النقل، ويسمح بالتخطيط المرن باستخدام موارد FlexE. ويتم إنشاء شرائح Flex-Algo ذات خصائص عروض النطاق الترددي ووقت الاستجابة والعزل المختلفة باستخدام موارد مخصصة بكميات وأنواع وتقسيمات مختلفة، من أجل توفير خطوط فعالة ومستقرة وآمنة ومخصصة من أجل الخدمات ذات المتطلبات المختلفة لجودة الخدمة، وتنفيذ إعادة التوجيه الحتمية بوقت استجابة وتَقطُّع منخفضان للغاية.

الإدارة والتحكم الدقيقين: وهما يدعمان التخصيص المرن ونشر الشرائح بطبقات متعددة في سيناريوهات متعددة بمتطلبات متباينة. ويمكن أن يُوفِّر عرض الشرائح مراقبة مرئية وخدمة عمليات وإدارة وتنظيم فعالة، مما يتيح توفير شريحة على مستوى الدقيقة، ويجعل كل من البِنية والتشغيل والحالة مرئية.

التشخيص الدقيق: تمت ترقية وضع التشخيص القديم -استنادًا إلى التجربة الشخصية- إلى التشخيص الذكي التلقائي القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يُقصِّر فترة الفحص من المستوى الثاني إلى مستوى الملي ثانية، ويعرض حالة الخدمة بشكل أكثر دقة.

التزامن الدقيق: تُستخدم شبكات المزامنة الذكية فائقة الدقة من أجل تنفيذ التخطيط التلقائي والنشر والعمليات والإدارة والتنظيم لشبكة الوقت، وتحسين كفاءة توفير الشبكة بشكل فعال، وتقصير وقت موقع الخطأ، وجعل الأمر ممكنًا لنشر شبكة الوقت الأرضية على نطاق واسع. كما يمكنه أيضًا إجراء نسخ احتياطي متبادل مع شبكة وقت القمر الصناعي التي تُوفِّر خدمات مزامنة آمنة وموثوقة وفائقة الدقة.

وحتى الآن، تم نشر والتحقق من حل شبكة النقل الدقيق للجيل الخامس من ZTE والموجّه إلى إعادة التوجيه الحتمية في صناعات ألعاب الطاقة والسحابة بالتتابع. وللمضي قدمًا، ستعمل ZTE والمشغلون العاديون معًا لبناء شبكات نقل الجيل الخامس الكل في واحد، من أجل القيام بالاستعدادات الكاملة لتَطور المشغلين على المدى الطويل من C إلى +C إلى B، ومساعدتهم على تحقيق ميزتهم التنافسية في عصر إنترنت أشياء الجيل الخامس.

انقر فوق الرابط من أجل تنزيل التقرير التقني الموجز:

https://www.zte.com.cn/global/ solutions/201905201708/ 201905201738/GlobalData_ Precision_5G_Transport

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مارجريت ما

شركة ZTE

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