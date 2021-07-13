‫ YuppTV تطلق أقوى منصة بث “SonyLIV” في الأسواق العالمية

ستُذاع برامج SonyLIV الأصلية المميزة والبرامج التلفزيونية عبر YuppTV في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والشرق الأوسط وأوروبا

أتلانتا، 13 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — أطلقت منصة YuppTV -التي تُعد المنصة الرائدة على مستوى العالم في بث المحتوى الجنوب آسيوي عبر الإنترنت- SonyLIV في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والشرق الأوسط وأوروبا بتاريخ 1يوليو/تموز. وتتيح هذه المنصة للمشاهدين مشاهدة مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية بمختلف اللغات الأصلية، كالأفلام الأصلية الشهيرة والبرامج التلفزيونية ومختلف فئات الأفلام.

كما توفر SonyLIV مجموعة متنوعة من محتويات الفيديو حسب الطلب (VOD) بما في ذلك برامج SonyLIV الأصلية المميزة وأبرز البرامج التلفزيونية والأفلام. ومع إطلاق SonyLIV على منصة YuppTV في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والشرق الأوسط وأوروبا، سيتمكن مستخدمو YuppTV من الاستمتاع بمجموعة واسعة من العروض والأفلام بمختلف الفئات.

علّق السيد Uday Reddy (أوداي ريدي)، مؤسس YuppTV ورئيسها التنفيذي، قائلًا “يسعدنا أن نضيف SonyLIV إلى مكتبتنا الواسعة حتى نتمكن من توسيع نطاق بصمتنا الترفيهية ليشمل المزيد من المشاهدين على مستوى العالم. ونعد مشاهدينا بالاستمتاع بأحدث وأروع الخيارات من SonyLIV عبر منصتنا. وهذه الأسواق توفر إمكانات هائلة لمشاهدي التلفزيون الهندي بدءًا من البرامج الهندية ووصولًا إلى أفلام جنوب الهند. وهذه المنصة ستمثل حلقة الوصل بين كليهما. ولأن YuppTV تثري برامج المنصة بأفضل المحتويات، فإنها تبدي التزامًا شديدًا تجاه مجال البث عبر الإنترنت في السوقين العالمي والهندي.”

وصرّح السيد Manish Aggarwal (مانيش أغاروال)، رئيس قسم النمو وتحقيق الدخل، الأعمال الرقمية، في SonyLIV، “نحن نتطلع بشدة إلى توسيع بصمتنا إلى خارج البلاد وتقديم عدد ضخم من المحتويات الثرية والمتنوعة إلى مجموعات أوسع من الجماهير مع YuppTV. ومن دواعي سرورنا أن نتعاون ونتمكن من مواصلة نقل سمات الترفيه الهندي إلى العالم. وهذا التعاون سيساعدنا على جعل الوصول إلى محتوانا أكثر سهولة وضمان توفير تجربة سلسة لمشاهدينا.”

فحتى العروض الأكثر شهرة مثل ‘Scam 1992 – The Harshad Mehta Story’ (“الاحتيال 1992 – قصة هارشاد ميهتا”) وMaharani (الملكة) وAvrodh (الحاجز)، يمكن للمستخدمين الوصول إلى عدد لا حصر له من برامج SonyLIV عبر منصة YuppTV. كما سيحصل المستخدمون على مجموعة متنوعة من البرامج بمختلف اللغات، مثل الهندية والماراثية والبنغالية، بالإضافة إلى محتويات جنوب الهند المدبلجة باللغة الهندية.

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