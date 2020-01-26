‫ Vervotech تدعم صناعة السفر باستخدام حل يونيكا

من المزمع أن تدشن Vervotech حل تخطيط الفنادق المؤتمت بالكامل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بمعرض تقنيات السفر في أوروبا (TTE)، 2020

بونة، الهند، 26 يناير / كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — من المزمع أن تشارك Vervotech، الشركة الناشئة الصاعدة التي تقدم أدوات مفتوحة المصدر، بمعرض تقنيات السفر في أوروبا ترافل تكنولوجي أوروبا “Travel Technology Europe” بالعاصمة الإنجليزية لندن في السادس والعشرين من فبراير / شباط 2020. وسيتاح لمسئولي فيرفوتك التنفيذيون في الجناح TTLP4 مناقشة قدرة منصتهم التقنية على تحويل أعمال السفر.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/813572/Vervotech_Logo. jpg

وسيعرض فريق Vervotech يونيكا “UNICA” – حلاً مؤتمتًا بالكامل يتعامل مع أحد أصعب المشكلات التي تواجه التوزيع الفندقي. ويدعم حل يونيكا التعلم الآلي الذي يتيح لوكالات السفر تفادي ازدواجية حجز الفنادق عبر الموردين، وتجنب أخطاء التخطيط السيئ الفادحة وتحسين خبرات المستخدم من خلال عرض المحتوى الخاص بكل فندق في الوقت الفعلي.

للتعرف على المزيد عن حل يونيكا: https://www.vervotech.com/ unica/

وفي هذا الإطار، أشار مارفيل بوري “Marvel Puri، نائب رئيس مجلس الإدارة (المبيعات وتطوير الأعمال)، قائلاً: “يسعدنا المشاركة بالعرض في أحد أهم الفعاليات الصناعية مثل تقنيات السفر في أوروبا. وسيتيح المعرض لنا فرصة أكبر للتواصل مع صناع القرار من أصحاب التوجهات المتماثلة”. وعلى الرغم من حلول المعرض بعد شهر من الآن، فالاستعدادات في Vervotech قائمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة.

نبذة عن Vervotech:

تأسست Vervotech في عام 2018 بواسطة فريق من رواد الأعمال الشغوفين المصحوبين بعدة عقود من الخبرات المتراكمة في مجال صناعة تقنيات السفر. وتستهدف Vervotech التعاون بشكل وثيق مع وكالات السفر للمساعدة في حل المشكلات المعقدة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووضع البيانات في جوهر اتخاذ القرار والتركيز على أعمال العملاء.

نبذة عن معرض تقنيات السفر في أوروبا:

يعقد معرض تقنيات السفر في أوروبا سنويًا في لندن للعام السادس عشر، ويعد أكبر المعارض والمؤتمرات الأوروبية المتخصصة الذي يضم أكثر من 6,000 متخصص في تقنيات السفر. وتربط هذه الفعالية القائمة منذ وقت طويل والمرموقة بين مشتري تقنيات السفر والمديرين مع الموردين، والمعرفة، وجهات الاتصال للمساعدة في ابتكار مستقبل السفر.

وتعد الفعالية الأكبر لتقنيات السفر في أوروبا، مما يسمح لمشتري تقنيات السفر والمديرين بتقييم آلاف المنتجات والخدمات من أكثر من 100 علامة تجارية عالمية وشركة ناشئة مبتكرة في مجال تقنيات السفر.

اتصالات وسائل الإعلام:

ياشاشري تشافان “Yashashree Chavan“

marketing@vervotech.com