دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — كشفت TrueProfile.io® النقاب عن أحدث إضافة شهدتها منصة التوظيف المدعومة بقواعد البيانات المتسلسلة لخدمة مجال الرعاية الصحية – TrueProfile.io Jobs . يمكن لأصحاب العمل ومسؤولي التوظيف في مجال الرعاية الصحية الآن الإعلان عن وظائفهم الشاغرة مباشرةً على منصة TrueProfile.io التي تضم حاليًا أكثر من 300000 متخصص في مجال الرعاية الصحية ذو توجهات وظيفية.

تعتبر TrueProfile.io Jobs حلًا شاملًا للتوظيف حيث يتولى فريق TrueProfile.io تجميع أفراد الرعاية الصحية المتقدمين وتحديد المناسب منهم بناءً على مدى ملاءمتهم لوظيفة ما، ومدى استيفائهم للمؤهلات المحددة والمتطلبات التنظيمية. ونظرًا لرؤى TrueProfile.io المتعمقة بشأن عمليات التحقق والترخيص باعتبارها جزءًا من DataFlow Group المشهورة عالميًا، يمكن لفريق TrueProfile.io تقديم المساعدة في عمليات الترخيص لتيسير عملية التوظيف بشكل أكبر. وبذلك تكون الحصيلة النهائية هي اختيار متخصصي رعاية صحية خضعوا لعملية فرز مسبقة ويتمتعوا بإمكانيات ومهارات مميزة تجعلهم على استعداد للتوظيف حيث يكون لديهم الوثائق المطلوبة لبدء مسيرتهم الوظيفية بالخارج.

باعتبارها واحدة من أكثر المجالات تأثراً في الفترة اللاحقة للجائحة، فقد ضاعف القائمون على عملية التوظيف في المجال الطبي وأصحاب العمل ومسؤولو التوظيف والمستشفيات والعيادات جهود التوظيف على نطاق عالمي. ولاستيعاب المتطلبات المتزايدة على الموظفين الطبيين المؤهلين من أجل مواصلة كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير رعاية مستمرة للمرضى في جميع الأقسام، تعاونت جهات التوظيف الكبرى في هذا المجال مع منصة TrueProfile.io لتوفير أفراد ذو إمكانيات عالية في مجال الرعاية الصحية.

والجدير بالذكر أن منصة TrueProfile.io تحظى بخبرة في توظيف موظفي الرعاية الصحية الفلبينيين ويرجع ذلك إلى الشراكة المستمرة مع وكالة توظيف فلبينية معروفة ومرخصة من جانب الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج (POEA). ويتمثل الهدف الجماعي في الحد من النقص المتزايد في موظفي الرعاية الصحية في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC) وذلك من خلال توظيف متخصصين طبيين مؤهلين من الفلبين أو الهند أو أي بلد آخر.

تساعد حلول TrueProfile.io Jobs في توظيف متخصصين في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم على نطاق واسع وبشكل سريع وبدون عوائق لدعم أنظمة الرعاية الصحية التي تعاني من الخلل في حقبة ما بعد الجائحة.

نُبذة عن TrueProfile.io

تُدار منصة TrueProfile.io من خلال DataFlow Group، وهي شركة تخدم احتياجات التحقق من المصدر الأولي (PSV) الخاصة بالكيانات الحكومية والهيئات والشركات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2006. ومن خلال الاعتماد على قواعد البيانات المتسلسلة، تهدف منصة TrueProfile.io إلى توفير هذه الخدمات في بيئة حديثة توفر للمتقدمين منصة محمولة ورقمية واحترافية، وتوفر لأصحاب العمل ومديري التوظيف المعلومات الدقيقة التي يحتاجونها لاتخاذ أفضل قرارات التوظيف. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www. trueprofile.io .