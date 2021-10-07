‫ Salam Groovy Japan تلجأ لمساعدة المسلمين المحتاجين في اليابان

أطلقت وسائل الإعلام اليابانية التمويل الجماعي للمساعدات الغذائية على منصة التمويل الجماعي LaunchGood للمسلمين في اليابان الذين يعانون من الوباء.

أوساكا، اليابان, 7 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت Salam Groovy Japan، وهي وسيلة إعلامية للمعلومات حول مشاركة اليابان في السوق الإسلامية، حملة تمويل جماعي عبر منصة LaunchGood لدعم المسلمين الذين يعانون ماليًا في اليابان، وخاصة الطلاب الدوليين، تحت عنوان ساعد في دعم الطلاب والمسلمين الآخرين الذين يعانون جراء الوباء في اليابان (Help Support Struggling Students & Other Muslims in Japan). تهدف وسائل الإعلام اليابانية إلى جمع 10 آلاف دولار للتبرع بالطعام والضروريات اليومية بالتعاون مع الجامعات والمنظمات في اليابان.

يتزايد الطلاب المتسربون من الجامعات في اليابان من غير القادرين على تحمل الرسوم الدراسية أو الأشخاص غير القادرين على تحمل الضروريات اليومية، مثل الطعام ومنتجات النظافة النسائية مع تقدم جائحة كوفيد-19. جعلت الجائحة المسلمين، وخاصة الطلاب الدوليين المقيمين في اليابان، الذين يعيشون في وظائف عمل بدوام جزئي لتغطية نفقاتهم، يعانون من قلة الخيارات المطروحة أمامهم لكسب العيش.

تحدثت وسائل الإعلام مع عدد قليل من الطلاب المسلمين الدوليين في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية (TUFS) بشأن وضعهم المعيشي الحالي. صرح الطلاب: “عندما وجدنا أخيرًا وظيفة بدوام جزئي، انخفض عدد أيام العمل لدينا إلى النصف تقريبًا. هناك أوقات كان علينا أن نعيش فيها على الأموال التي أرسلتها عائلتنا في الوطن أو الضمان الاجتماعي.”.

يأتي معظم الطلاب المسلمين الدوليين من جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا، مع موجات جديدة متكررة من العدوى وفي ظل اقتصاد غير مستقر. وقد أدى ذلك إلى صعوبة تلقي المساعدات المالية لأسرهم.

من أجل دعم المسلمين المحتاجين في اليابان، أطلقت سلام جروفي اليابان مشروع تمويل جماعي على منصة LaunchGood، وهي منصة تركز على المجتمع الإسلامي العالمي. ستوفر الأموال التي تم جمعها الطعام الحلال من قبل الشركات اليابانية والضروريات اليومية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والتي سيتم توزيعها بالتعاون مع العديد من الجامعات والمنظمات في اليابان.

نبذة عن Salam Groovy Japan

Salam Groovy Japan هي منصة إعلامية تديرها شركة J-Line Corporation، وهي شركة يابانية تأسست عام 1993. تسعى وسائل الإعلام إلى ربط الأعمال التجارية اليابانية بالسوق الإسلامي العالمي من منظور الأعمال التجارية. كما توفر المنصة معلومات حول الشركات اليابانية العاملة في تطوير الأعمال للسوق الإسلامي، مثل المنتجات الحلال والمعلومات الصديقة للمسلمين في اليابان.

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