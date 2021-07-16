‫ Royal Canadian Mint “دار سك العملة المَلَكية الكندية” تصدر عملة للتداول بقيمة 2 دولار احتفالًا بالذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين

أوتاوا، 14 يوليو/تموز 2021 / PRNewswire / -تصدر سك العملة الكندية عملة جديدة متداولة بقيمة 2 دولار للاحتفال بحقيقة أن أربعة باحثين قد حققوا قبل 100 عام، طفرة طبية كندية غيرت العالم إلى الأبد. ففي عام 1921، أثمر التعاون بين فريدريك بانتينج وتشارلز بست وجيمس كوليب وجون ماكلويد إلى عزل الأنسولين وتنقيته وتقديمه كعلاج منقذًا لحياة للأشخاص الذين قد انخفضت أعمارهم في السابق بسبب مرض السكري. يبدأ التداول بالعملة التي أصدرت ابتهاجًا بهذا الاكتشاف الطبي الكندي المنقذ للحياة اليوم.

صرحت السيدة كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، أن “الاكتشاف الكندي الحائز على جائزة نوبل للأنسولين في عام 1921 هو واحد من بين الاكتشافات الطبية الأكثر شهرة في القرن العشرين، التي أنقذت حياة ملايين البشر في كندا وحول العالم” . “وقد أقر البرلمان تشريعًا الشهر الماضي لإنشاء إطارًا وطنيًا لمرض السكري، ويسعدنا أن هذه العملة التذكارية سيتم تداولها من الساحل إلى الساحل إلى الساحل لإشادة بأحد أعظم الانتصارات العلمية لكندا، وتذكيرًا بالأهمية القصوى لأبحاث السكري في القرن القادم “

قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة سك العملة: “تتمتع دار سك العملة بتميّز فريد يتمثل في إنشاء تذكارات دائمة بالإنجازات الكندية من خلال العملات المعدنية، إنها فخورة بأن أحدث عملة تداول لها تبلغ دولارين تحتفل بالذكرى السنوية المائة لاكتشاف كندا للأنسولين “. “هذه العملة التذكارية المتداولة هي عبارة عن “شكر” صادر من القلب ودائم للباحثين الموهوبين الذين وراء الطفرة الطبية الكندية التي أنقذ حياة ملاين البشر على مدار المائة عام الماضية، ولا يزال العطاء مستمر حتى يومنا هذا”.

صُمم الوجه الخلفي للعملة المتداولة بقيمة 2 دولار لإحياء ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف الأنسولين كعلاج لمرض السكري من قبل كيتشنر، أونتاريو، أونتاريو جيسي كوريك. النقطة المحورية في التصميم هي المونومر، وهو اللبنة الأساسية لجزيء الأنسولين. كما تُعرض أيضًا الأدوات العلمية المستخدمة في الصيغة المبكرة للأنسولين (القينية والهاون والمدقة والدورق المخروطي) متراكبة على ورقة القيقب، بالإضافة إلى خلايا الدم الحمراء والجلوكوز وجزيئات الأنسولين. تظهر الكلمتان “INSULIN”/”INSULINE” على الحلقة الخارجية للعملة المعدنية، كما هو الحال في عامي “1921” و”2021″، لتسليط الضوء على الذكرى السنوية.

وتمثل الأدوات المعملية “الأدوات الحرفية” للباحثين الأربعة وراء اكتشاف وتطبيق الأنسولين للاستخدام البشري.

قام فريدريك بانتينج بتطوير النظرية القائلة بإمكانية استخلاص مادة بداخل البنكرياس كعلاج محتمل لمرض السكري وقد تولى قيادة البحث بنفسه. قدم جون ماكلويد مختبرًا ومعدات في جامعة تورنتو وعين تشارلز بست كمساعد مختبر؛ وعالم الكيمياء الحيوية تشارلز كوليب مقتطفات الأنسولين المنقى لاستخدامها كعلاج فعال لمرض السكري.

قالت لورا سيرون، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة السكري الكندية: “العملة الجديدة المتداولة للاحتفال بالذكرى المئوية للأنسولين هي تذكير مرئي بالطفرة العلمية الذي حدثت هنا في كندا”. “فعلى الرغم من أن الأنسولين أحدث تغييرًا إعجازيًا في متوسط العمر المتوقع ونوعية الحياة لملايين الأشخاص حول العالم إلا أنه لا يُعد علاجًا. سنواصل معًا مع دعم الكنديين والباحثين الكنديين، موروث فريدريك بانتينج وتشارلز بيست وجيمس كوليب وجون ماكلويد للقضاء على مرض السكري “.

وإجمالا، سيبدأ اعتبارًا من اليوم تداول مليوني نسخة ملونة ومليون نسخة غير ملونة من العملة. ستُظهر العملات المعدنية الملونة مونومر الأنسولين بنفس اللون الأزرق المستخدم لزيادة الوعي بمرض السكري. على الوجه، يتبدى تمثال لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من إبداع سوزانا بلانت في عام 2003.

تضيف دار سك العملة إلى هذا الاحتفال التذكاري مجموعة تذكارات جامعة تضم كلا الإصدارين من العملة التذكارية المتداولة، بداخلها إصدارات غير متداولة من عملاتنا الكلاسيكية المتداولة لعام 2021 (من 5 سنت إلى 2 دولار). يتم بيعها بسعر 24.95 دولارًا أمريكيًا وتم تحديد سكّ عملتها عند 100000. هناك أيضًا 10000 لفة لفات خاصة محدودة الإصدار من العملات المعدنية الملونة وغير الملونة تحتوي على 25 قطعة نقدية غير متداولة لكل منها، وهي متوفرة مقابل 79.95 دولارًا. وأخيرا، هناك عملة من الذهب الخالص قيمتها 200 دولار تتضمن نسخة واسعة النطاق من تصميم الوجه الخلفي للعملة متوفرة بمبلغ 999.95 3 دولارا ومقتصرة على 450 عملة معدنية في جميع أنحاء العالم.

يمكن طلب هذه المقتنيات الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267–1871 في كندا، أو 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة أو على الموقع http:///www.mint.ca/ insulin. وهي متوفرة أيضًا في متجر وينيبيغ التابع لدار سك العملة الملكية، وكذلك من خلال الشبكة العالمية لتجار وموزعي سك العملة، بما في ذلك منافذ البريد الكندية المشاركة.

حول دار سك العملة المَلَكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة Crown المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة المَلَكية الكندية واحدة من أكبر دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة المَلَكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، قم بزيارة www.mint.ca. تابع دار سك العملة المَلَكية الكندية على تويتر وفيسبوك وإنستاغرام.

تتوفر هنا صور للعملة المتداولة والمنتج المجمع

يطلب من وسائل الإعلام الاتصال بـ: أليكس ريفز، مدير أول للشؤون العامة، هاتف: 6370-884-613، [email protected]