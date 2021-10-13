‫ PSI Talent Management تستحوذ علىOPRA Psychology Group

تعمل مجموعة OPRA Psychology Group على تعزيز وجود PSI في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يوسع من البصمة العالمية لـ PSI وفريق من علماء النفس الصناعي / التنظيمي وخبراء في إدارة المواهب

غلينديل، كاليفورنيا، 13 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — عززت وحدة أعمال إدارة المواهب في PSI موقعها الريادي في سوق حلول المواهب العالمية من خلال الاستحواذ على OPRA Psychology Group، وهو فريق متخصص من علماء نفس الأعمال وخبراء الموارد البشرية في أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

يجلب فريق OPRA معهم قيادة وخبرة قويين في مجال تقييم المواهب وتطويرها. ومع وجود بصمة قوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، توسع OPRA نمو PSI في هذه المناطق الرئيسية، وتكمل فرق PSI الحالية في أستراليا وسنغافورة، وتفتح بصمة جديدة ومثيرة في نيوزيلندا.

تأسست شركة OPRA في عام 1997، وتتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول تركز على النتائج ولها تأثير إيجابي طويل الأجل. كما يتحقق ذلك من خلال المزج بين البحث المعاصر والتطبيق العملي. تتمتع OPRA بسجل حافل في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعلى مدار 24 عامًا ألهمت الأفراد والمؤسسات ليكونوا في أفضل حالاتهم.

صرح بيتر سيليست، رئيس Global Talent Management: “نتطلع إلى توسيع ليس فقط الحلول الاستشارية والتقنية التي نقدمها لعملائنا ولكن أيضًا القدرة على القيام بذلك على نطاق جغرافي متزايد عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية. كما يشارك فريق OPRA شغفنا بالعلوم والتكنولوجيا المبتكرة، ويسعدنا الترحيب بفريق OPRA في PSI“.

علق بول إنجليرت، العضو المنتدب في OPRA قائلاً: “لا يسعنا التعبير عن بالغ سعادتنا وحماسنا بالانضمام إلى فريق PSI. تطورت OPRA بداية من نشأتها المتواضعة في نيوزيلندا وصولًا إلى علامة تجارية معترف بها عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقيمنا المشتركة والتزامنا بالتأثير إيجابيًا على مكان العمل يجعل هذا الاستحواذ من قبل PSI الخطوة التالية المثالية للشركة وفريقنا ومعظم عملائنا”.

نبذة عن PSI Talent Management

نحن خبراء المواهب. نحن علماء نفس وعلماء بيانات ومستشارون للموارد البشرية نقوم بفحص واختيار وتطوير وإشراك المواهب في جميع أنحاء العالم. ومع عِلم النفس في قلوبنا والتكنولوجيا في متناول أيدينا، نحن نقوم بتمكينك من اتخاذ قرارات للناس تعتمد على البيانات.

نبذة عن OPRA

OPRA هي شركة استشارية متخصصة في علم النفس الصناعي / التنظيمي تعمل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من خلال ثمانية مكاتب، وفريق من علماء النفس ومتخصصي التعلم والتطوير ومجموعة كاملة من حلول المنتجات، تتمتع OPRA بموقع فريد في المنطقة لمساعدة المؤسسات على تحقيق إمكاناتها. يتعلق الأمر برعاية التميز في الأعمال والتميز في الأفراد.