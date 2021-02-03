‫ ®Oyster تقوم بإتمام استثمارًا بقيمة 20 مليون دولار بقيادة Emergence Capital

دورة الاستثمار الأولى تغذي شركة واعدة تدفع إلى الأمام مستقبل “العمل من أي مكان”

لندن وسان فرانسيسكو, 2 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Oyster -منصة الموارد البشرية للشركات الموزعة عالميًا- اليوم أنها قد أكملت دورة الاستثمار الأولى بقيمة 20 مليون دولار بقيادة Emergence Capital، بعد أقل من عام من جَمع 4.2 مليون دولار في جولة التمويل الأولي. مدفوعة بالتسارع السريع في العمل الموزع أثناء الوباء، نمت Oyster بسرعة من خلال تمكين الشركات من إدارة القوى العاملة المتنامية والموزعة جغرافيًا في أكثر من 100 دولة.

ويُعَد المستثمر الشهير في البرمجيات كخدمة (SaaS) جيسون جرين -الذي قاد تمويل Zoom و Salesforce و Bill.com وغيرها- هو المستثمر الرئيسي. ويشمل المستثمرون الإضافيون Slack Fund و Connect Ventures. وسيعمل الاستثمار على تسريع نمو Oyster السريع ودعم مهمتها المتمثلة في تمكين الناس من العمل من أي مكان.

توجد الآن فرص هائلة للشركات التي تعمل عن بُعد لجذب المواهب العالمية العظيمة والاحتفاظ بها، ولشركات SaaS التي تقوم بتمكينهم. وتدعم منصة SaaS HR والتي تُحدِّد فئة Oyster الاحتياجات المتغيرة للموارد البشرية في العالم الجديد للعمل من أي مكان—عن طريق إزالة الحاجة إلى التعامل مع كشوف المرتبات المحلية وتعقيدات التوظيف، من خلال تسريع التوظيف الدولي التقليدي، والتأهيل وتوفير مزايا قوية للموظفين وأصحاب العمل على حد سواء- كل ذلك من منصة SaaS واحدة.

ومن خلال سد الفجوة الجغرافية بين فرص العمل الرائعة والأفراد الموهوبين، تتصدى Oyster العديد من أخطاء المجتمع الحديث، بما في ذلك التوزيع الغير متكافئ للثروة والمواهب، ونقص فرص التقدم الوظيفي، والإرهاق، وضعف التوازن بين العمل والحياة. وقد تم منح Oyster مؤخرًا شهادة B-Corporation بحالة معلقة. ونشرت الشركة أطروحة حول التأثير الاجتماعي، ويمكن العثور عليها. هنا.

قال مؤسس Emergence جيسون جرين: “نستثمر في الأشخاص الذين يقومون بتغيير الطريقة التي يعمل بها العالم”. “العمل عن بُعد هنا الآن وها هو ليبقى. تجعل Oyster من عملية توظيف أفضل المواهب عن بُعد في العالم وتوظيفها أمرًا سهلاً وسريعًا وفعالًا. ولدى Oyster أفضل فريق ومُنتَج للسيطرة على هذه الفئة الناشئة في مستقبل العمل، ويسعدنا أن نتشارك معهم”.

قال توني جاموس، الرئيس التنفيذي لشركة Oyster، “إن التحول إلى العمل من أي مكان هو خبر سار للعالم، على الرغم من عام 2020 القاتم. لقد قمنا بمواءمة مهمتنا مع نمونا، وها هي تؤتي ثمارها. لقد كنا محظوظين لأننا قد تمكنا من جَمع التمويل الأولي ودورة الاستثمار الأولى خلال الوباء عن بُعد”.

قال جيسون سبينيل، مدير Slack Fund، “نحن نُركِّز في Slack Fund على الاستثمار في الموجة القادمة من شركات البرمجيات التي تبني مستقبل العمل. تتصدى Oyster للتحديات التي تأتي مع توظيف فريق موزع عالميًا، مما يُمكِّن الشركات من توسيع مجموعة المواهب الكامنة لديها، والتوظيف بناءً على ما يهمهم أكثر. إن القدرة على التوظيف من أي مكان ضرورية من أجل تَبَني مستقبل للعمل عن بُعد لأول مرة”.

وأضاف كونر فورست، كبير محللي الأبحاث في 451 Research، وهي جزء منS&P Global Marketing Intelligence، “بدأت الشركات في التفكير بشكل استراتيجي أكثر حول المواهب العالمية، لكنها تحتاج أولاً إلى تمكين أساسي للتوظيف على مستوى العالم. ومع نمو سياسات العمل عن بُعد طويلة الأمد والدائمة، ومع تفكير الشركات في التخلص من المساحات المكتبية المادية بسبب كوفيد-19، فإن الحاجة إلى الأدوات التي تدعم التحول على نطاق واسع إلى العمل عن بُعد قد أصبحت هائلة”. [1]

حول Oyster

Oyster هي منصة الموارد البشرية للشركات الموزعة عالميًا. إنها تتيح للشركات النامية منح أعضاء الفريق الدولي موضع التقدير والاحترام التجربة التي يستحقونها، بدون العناء أو النفقات المعتادة. كما تتيح Oyster التوظيف من أي مكان في العالم من خلال كشوف رواتب موثوقة ومتوافقة ومزايا وامتيازات محلية هائلة. وتأسست Oyster في عام 2019 بواسطة توني جاموس وجاك مارداك، وهي نفسها شركة تعمل عن بُعد بالكامل مع فريق متنوع وموزَّع عالميًا. انضم إلينا: http://oysterhr.com/careers

حول Emergence Capital

Emergence هي شركة رأس المال الاستثماري المُخاطر الرائدة التي تُركِّز على شركات برمجيات المؤسسات في مراحلها المبكرة. ومهمتها هي أن تكون الشريك الأكثر أهمية للشركات التي تقوم بتغيير الطريقة التي يعمل بها العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.emcap.com.

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

ماري دومينغو

لـ Oyster®

marie@mariedomingo.com

5642-888 (650)

ستاسي ويليامز

لـ Oyster®

stacy.williams@twoworlds.biz

0839-819 (970)

[1] 451 Research، هي جزء من S&P Global Market Intelligence، وتتجه Oyster إلى GA مع منصة إدارة المواهب العالمية، سبتمبر 2020.