– نسخة محسّنة لتوفير التقاط صور أفضل وتجربة مستخدم أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2021 / PRNewswire / – Newgen Software، المزود العالمي لـ digital transformation platform, أطلقت OmniDocs Mobile 11.0، نسخة مطورة من تطبيق OmniDocs للجوال.

يعمل أحدث إصدار من البرنامج على تسهيل الإمكانات المتقدمة لمعالجة الصور لالتقاط وضغط أفضل. يوفر للمستخدمين القدرة على التقاط صور عالية الجودة في ظل الحجم الأمثل والتحكم في جودة المخصصات لتحسين استخدام مساحة القرص. علاوة على ذلك، فإنه يستخدم أحدث ميزات نظام التشغيل لتشغيل أفضل وسهولة الاستخدام وتجربة المستخدم. النسخة المطورة من تطبيق OmniDocs للهاتف المحمول مدعومة على أحدث إصدارات أنظمة Android و iOS.

“يدور إصدار OmniDocs Mobile 11.0 حول تجربة المستخدم المحسنة. يمكن للمستخدمين أداء الأنشطة بسهولة، مثل التصفح والتقاط وتحميل وعرض وتنزيل واحتفاظ أو رفض، والبحث المتقدم عن المستندات من أجهزتهم المحمولة للراحة والمرونة. نحن نزيل التعقيد عن المعلومات، ونستفيد من أحدث التقنيات لتبسيط العمليات التجارية التي تركز على المحتوى، وإدارة محتوى المؤسسة بفعالية، ” هذا ما قاله فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة Newgen Software.

ستتضمن الميزات الرئيسية في الشراكة:

· ميزة اقتصاص الصورة / تدويرها: قص وتدوير الصور الملتقطة من خلال OmniDocs للهاتف المحمول قبل تحميلها في أي مجلد موجود في المستودع

· ضغط الصور: ضغط الصور أثناء التقاطها وتغيير الدقة حسب المتطلبات

· تحديد حد حجم تحميل الملف: تحديد حد حجم الملف للصور الملتقطة من خلال OmniDocs mobile وقم بتغييره كما هو مطلوب.

تواصل Newgen مساعدة المؤسسات الرائدة عالميًا على إطلاق البساطة في عمليات الأعمال التي تتمحور حول المحتوى من خلال التعامل بكفاءة مع مليارات المستندات، وتمكين التعاون الآمن عن بعد، وتعزيز تجربة العملاء.

نُبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها العمليات الأصلية الأتماتكية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء، وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة.

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