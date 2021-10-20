– نمو إيرادات العملة الثابتة لـ LTI بنسبة 8.9% على أساس ربع فصلي و 25.5% على أساس سنوي؛ ارتفاع صافي الربح بنسبة 20.8% على أساس سنوي

مومباي، الهند، 20 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ حصلت شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك (Larsen & Toubro Infotech) (BSE: 540005) (NSE: LTI “إل تي أي”)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، أعلنت اليوم عن نتائجها للربع الثاني من السنة المالية 22.

بالدولار الأميركي:

– بلغت الإيرادات 509.0 مليون دولار أمريكي، بمعدل زيادة قدره 8.3% عن الربع الماضي و 25.8% سنويًا

– زيادة إيرادات العملة الثابتة بنسبة 8.9% عن الربع الماضي و 25.5% سنويًا

بالروبية الهندية:

– بلغت الإيرادات 37,670 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 8.8% عن الربع الماضي و 25.6% سنويًا

– ارتفع صافي الدخل إلى5,517 مليون روبية هندية؛ بمعدل نمو فصلي بلغ 11.1% و20.4% سنويًا

مكاسب صفقات جديدة

– تم اختيارها من قبل شركة أوروبية تقدم حلول التسويق الرقمي لصفقة خدمات مدارة عالمية شاملة تمتد عبر قسم تكنولوجيا المعلومات الداخلي. ويشمل النطاق صيانة تطبيقات الأعمال وتطوير ودعم منصات السحابة والبيانات، فضلا عن خدمات المستخدم النهائي. وهذا سيغطي العديد من التقنيات الرقمية وسيضمن كفاءة التكاليف وزيادة مرونة الخدمة وجودتها ودعم خطط النمو للشركة

– تم اختياره من قبل الشركة المصنعة في أمريكا الشمالية لسيارات الغولف ومركبات المرافق لصفقة عالمية شاملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة بما في ذلك إعداد العمليات والأدوات والعمليات الأمنية وحلول المراقبة ودعم التطبيقات. كما ستكون LTI مسؤولة عن الترحيل السحابي للتطبيقات الهامة كجزء من هذه المشاركة

– تعمل من قبل أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في الهند لإنشاء منصة بيانات على السحابة تغطي جميع الوظائف الأساسية والأساسية للبنك مثل التجزئة، الهنود غير المقيمين (NRI)، الثروة، الشركات، المخاطر، التمويل، العمليات والموارد البشرية. ستقدم المنصة “السرعة إلى الرؤى” من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وذكاء الأعمال، وإنشاء نظام بيئي للمبيعات والخدمات بمساعدة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك إدارة العملاء الشخصية المفرطة

– تم اختيارها من قبل شركة رائدة متخصصة في تصنيع المركبات كشريك خدمات مدارة أساسي لدعم التطبيقات ومشهد البنية التحتية. هذا هو عقد الشركة من الجيل الأول بالكامل للاستعانة بمصادر خارجية والذي سيجلب وفورات بنسبة 30% إلى التكلفة التشغيلية

– تم اختيارها من قبل شركة إعلامية رائدة كجزء من عملية دمج الموردين لإدارة قاعدة البيانات والدعم لتبسيط العمليات وخفض التكاليف

– تم اختيارها من قبل بنك عالمي لحل قضايا عملية تقديم التقارير التنظيمية وتحسين كفاءة العمليات التجارية من خلال أتمتة العمليات

– تم اختيارها من قائمة شركة فورتشن غلوبال 500 وأحد الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم في مجال الجمال ومستحضرات التجميل للترحيل من أنظمة SAP إلى سحابة

– تمت مشاركتها من قبل شركة رائدة في مجال التأمين على الممتلكات والإصابات ومزود تحليلات البيانات ومقرها في أمريكا الشمالية في مجال هندسة المنتجات لمركز الابتكار الخاص بهم لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة عبر منتجاتها الأساسية

– تم اختيارها من قبل شركة عالمية للتنقيب عن النفط وإنتاجه من قبل فورتشن غلوبال 500 لخفض تكلفتها وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تحويل العمليات التقليدية إلى تقديم خدمة توصيل قائمة على المرونة

– تشارك من قبل مزود خدمات مهنية متعددة الجنسيات لتوفير مستوى 3 إدارة التسليم والدعم على منصة رئيسية لتوليد الإيرادات

– تم اختيارها من قِبَل مقدم خدمات مالية كشريك له في الاختيار لتقديم الدعم لتطبيقاته التشغيلية الرئيسية لضمان الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف

– تم اختيارها من قبل الفرع الياباني لشركة مرافق مقرها في أوروبا للترحيل إلى SAP S/4HANA لتنسيق وتبسيط عملياتها التجارية وتحسين الإنتاجية وتعزيز تجربة المستخدم

الجوائز والتكريمات

– تم الاعتراف بشركة LTI كمورد ممثل في دليل سوق جارتنر (Gartner Market Guide) لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي، شوبانجي فاشيست وآخرون، 26 يوليو 2021

– تم الاعتراف بشركة LTI كشركة قائدة في مجال مرافق ISG Provider Lens™ – الخدمات والحلول – تقرير أمريكا الشمالية 2021

– تم تنصيب شركة LTI كمنافس رئيسي في خدمات مايكروسوفت دايناميكس 365 من Everest Group، تقييم 2021 لـ PEAK Matrix®

– تم الاعتراف بشركة LTI في تقرير فورستر: اتجاهات مزود تصميمات التجربة (Experience Design Provider Trends)، 2021

*لا تصادق شركة جارتنر ( Gartner ) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر ( Gartner ) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر ( Gartner ) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر ( Gartner ) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين

تطورات أعمال بارزة أخرى

أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2021 عن توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 15 روبية هندية لكل سهم (القيمة الأسمية لـ 1 روبية هندية)

– شركة LTI دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة إيكلينكال هيلث المحدودة (eClinicalHealth Limited) من أجل تسريع الابتكار الرقمي في عملية إدارة التجارب السريرية الخاصة بالبحث والتطوير من أجل تطوير الأدوية التي تركز على المريض. ستساعد شركة LTI على تسريع المساعي المشتركة للذهاب إلى السوق والنشر الأسرع لكلينبال (حل البرمجيات كخدمات القائم على السحابة والمرتكز على المريض). كما سيستفيد الحل من التقنيات الأُسية مثل التحليلات والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين مشاركة المريض وإجراء دراسات سريرية أسرع

– أصبحت شركة LTI الآن ضمن الشركات الموقعة على المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة. تضع هذه المبادئ الإرشادات التوجيهية التشغيلية للشركة للوفاء بمسؤولياتها الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد

– تم الاعتراف بشركة LTI كمكان رائع لشركة Work-Certified™ في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية على التوالي

– فازت شركة LTI بجائزة الطاووس الذهبي الوطنية للجودة لعام 2021 (Golden Peacock National Quality Award). تُعد الجائزة تكريمًا لسعي شركة LTI المستمر لتقديم التميز مع الحفاظ على معايير الجودة المثلى

نبذة عن شركة LTI

LTI‏ (مُدرجة في البورصة الوطنية الهندي باسم‏: LTI) وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 460 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 33 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. كل يوم، يمكّن فريقنا المكون من أكثر من 40,000 موظفًا لشركة LTIعملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التكنولوجية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم. يمكنك العثور على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global@.