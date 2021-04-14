‫ Huawei: نسعى جاهدين مع الشركاء لخلق قيمة جديدة معًا لجميع الصناعات

شنتشن، الصين، 14 أبريل 2021 / بي آر نيوزواير/ — اليوم، استضافت هواوي قمة حول موضوع “القيمة الجديدة معًا” كجزء من قمة هواوي العالمية للمحللين 2021. إلى جانب أكثر من 400 ضيف، بما في ذلك محللو الصناعة والمال، شارك قادة الرأي الرئيسيون وممثلو وسائل الإعلام، هواوي رؤاها حول اتجاهات الصناعة وتطبيقات الحلول في سيناريوهات صناعية محددة، مما يساعد العملاء من جميع أنحاء العالم.نوع الصناعات لخلق قيمة جديدة معًا.

قال بوب تشين، نائب رئيس Huawei Enterprise BG، إنه بينما نتطلع إلى حقبة ما بعد الوباء، يتجه التحول الرقمي الصناعي نحو مرحلة متوسطة وعالية المستوى، تتميز برقمنة كل من أنظمة الدعم والإنتاج الأساسية. تواصل Huawei تمكين الابتكار المشترك، وبناء أنظمة بيئية مفتوحة، وتحقيق النجاح المشترك مع جميع أنواع الشركاء، وبناء حلول مبتكرة خاصة بالسيناريوهات تعتمد على Intelligent Twins كهيكل تقني. من خلال القيام بذلك، ندعم الترقيات الصناعية الذكية ونعمل على تسهيل التحول الرقمي لجميع الصناعات

في هذه القمة، شاركت Huawei ممارساتها في التحول الرقمي في مجالات الطاقة والنقل والتمويل والتعليم وخدمات المؤسسات، وناقشت كذلك كيف أن إنشاء نظام بيئي رقمي يمكن أن يخلق باستمرار قيمة للعملاء ويعزز تطوير الصناعة وبناء النظام البيئي لتحقيق نتيجة ناجحة لـ الكل.

في قطاع الطاقة، قال روبن لو، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة العالمية، هواوي إنتربرايز بي جي، إن تحول الطاقة والتحول الرقمي هما اتجاهات واتجاهات واضحة. الغرض الأساسي من الرقمنة هو إطلاق العنان لقوة البيانات لتعزيز الإنتاجية. في المستقبل، ستحقق صناعة الطاقة تنمية مستدامة وعالية الجودة على طول مسار “هدف واحد وتحولين وثلاثة تسهيلات وأربعة اتجاهات”. أي أنه، بهدف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، سيساعد المؤسسات العالمية على تحقيق تحول الطاقة والتحول الرقمي، وتعزيز صناعة الطاقة والشركات في مختلف البلدان لتحقيق هدف “صافي الصفر” من خلال “تحولين”، وبناء دائرة التعاون البيئي على نطاق عالمي، وتعزيز التعاون، بما في ذلك الأخضر، وانخفاض الكربون ، والابتكار التكنولوجي ، والكفاءة والفعالية ، والتعاون الدولي.

في قطاع النقل، قال آندي بيان، الرئيس الرقمي، الطيران العالمي، وحدة أعمال النقل العالمي، هواوي إنتربرايز بي جي: “لقد رأينا اهتمامًا متسارعًا بالتحول الرقمي في صناعة الطيران لمواجهة التأثير المدمر للوباء. ستؤدي الصحة والسلامة والاستدامة المالية والبيئية وتوقعات الركاب المتزايدة إلى دفع هذا التغيير. يمكن أن يؤدي استخدام المعلومات اللاسلكية والسحابة والذكاء الآلي، الذي يتم توفيره عبر بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة، إلى تلبية هذه المتطلبات الجديدة للطيران المستدام. تنتظر فرصة مع استعداد الصناعة للتعافي في عام 2021. “

في القطاع المالي، أكد ليو يوانكسين، كبير خبراء الصناعة، وحدة أعمال الخدمات المالية العالمية، هواوي إنتربرايز بي جي، أنه مع الطلب المتغير للعملاء والسوق، يجب أن تدرك البنوك أن الرقمنة أصبحت ضرورة. تشمل الحركات الرئيسية نحو هذا التحول الرقمي: بناء نظام تعاون سحابي طرفي طرفي؛ رسملة قيمة البيانات والخوارزميات؛ وإنشاء نموذج خدمة استخبارات مالية جديد يتميز بالتدريب القائم على السحابة والاستدلال النهائي.

في مجال التعليم، أشار إدوين ديندر، كبير مسؤولي التحول الرقمي في وحدة الأعمال الحكومية العالمية، هواوي إنتربرايز بي جي، إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على تغيير التدريس والتعلم بسرعة. التعليم مدى الحياة وأكثر تخصيصًا من أي وقت مضى. مع ظهور النماذج الرقمية الجديدة في جميع المجالات – في الفصول الدراسية ومختبرات البحث والمكاتب الإدارية، هناك إمكانية للوصول إلى المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. لقد وصل مستقبل التعليم الذكي والرقمي “.

في مجال الخدمة، قال Hank Stokbroekx، نائب رئيس خدمات المؤسسات في Huawei Enterprise BG، في كلمته أن التحول الرقمي يعني الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين نتائج الأعمال وتجربة العملاء. هذه عملية مستمرة ستستمر على مدى سنوات عديدة. ونظرًا لأن التكنولوجيا تميل إلى أن تكون معقدة وذات أهمية حاسمة على حد سواء، يجب أن تكون العمليات التشغيلية مؤتمتة للغاية لتسهيل الخدمات التي يمكنها التنبؤ بالمشكلات واستباقها.

اعتبارًا من ديسمبر 2020، اختارت أكثر من 700 مدينة و 253 شركة من شركات Fortune 500 شركة Huawei كشريك في التحول الرقمي. في عام 2020، بلغت إيرادات المبيعات العالمية 891.4 مليار يوان صيني. بلغت عائدات مبيعات أعمال المؤسسة 100.3 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 23.0٪.

عُقدت أول قمة عالمية للمحللين لهواوي في عام 2004. يصادف عام 2021 العام الثامن عشر على التوالي لهذا الحدث. إنه من 12 إلى 14 أبريل، حيث سيكون هناك عدد من الجلسات الجانبية لخبراء الصناعة المحليين والأجانب لتبادل ومشاركة وجهات نظرهم. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة https://www.huawei.com/ en/events/has2021.