‫ Hisense تطلق حملة #UpgradeYourHome لـ UEFA EURO 2020 وتعيِّن دواين وايد سفيرًا للحملة ومعه أساطير كرة القدم

نيون، سويسرا، 7 مايو 2021 /PRNewswire/ — أطلقت Hisense، بصفتها شريكًا عالميًا لـ UEFA EURO 2020، حملة ‎#UpgradeYourHome لتشجيع المستهلكين على ترقية أجهزتهم المنزلية استعدادًا لموسم الصيف.

وقد عينت Hisense دواين وايد سفيرًا عالميًا لحملة هذا العام؛ لتشجيع عشاق الرياضة والمستهلكين على ترقية منازلهم بالجائزة. أطلق وايد رسميًا حملة ‎#UpgradeYourHome من خلال دعوة أساطير كرة القدم الأوروبية، ومن بينهم ماركو ماتيراتزي ولوكاس بودولسكي لافتتاح موسم الترقية في قارة أوروبا.

يتم تدشين الوسم ‎#UpgradeYourHome في السادس من مايو، وستتم دعوة المستهلك الذي يشتري أحد منتجات Hisense قبل 11 يوليو للتسجيل في global.hisense.com للمشاركة المستحقة في المسابقة. يتأهل المشاركون لدخول سحب للفوز بـ 10000 يورو. ولربط المسابقة بموضوع “الترقية”، توفر الحملة فرصة للمستهلكين لترقية أجهزتهم المنزلية للاستعداد لموسم الصيف وإنشاء اتصال حصري بين جمهور البطولة بطريقة شائقة.

وبالإضافة إلى حملة ‎#UpgradeYourHome، تقدم Hisense منتجات رائدة لتجهيز عشاق الرياضة لكأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2020.

U7QF

يوفر تلفزيون ULED المزود بتقنية ألوان Quantum Dot أكثر من مليار درجة من الألوان. وتستخدم تقنية “التعتيم الموضعي للصفيف الكامل” من Hisense مناطق تعتيم يتم التحكم فيها بشكل مستقل لزيادة الدقة. ومع ميزة الوضع الرياضي، يعرض تلفزيون U7QF مشهدًا رياضيًا نابضًا بالحياة وواضحًا تمامًا، مليئًا بألوان زاهية وطبقات غنية. إنه يجلب التجربة السينمائية الأصلية إلى المنزل مع دعم ‎HDR10+ وDolby Vision™‎، بالإضافة إلى الصوت الغامر من Dolby Atmos®‎.

U8GQ

شاهد مستويات مذهلة من نقاء الألوان مع U8GQ. يعمل تلفزيون Quantum Dot HDR ULED على تقريب المستخدمين من الواقع بأكثر من مليار لون واقعي، بينما توفر تقنية Ultra HD Premium وضوحًا استثنائيًا بدقة 4K. ومن خلال وجود أكثر من 90 منطقة تعتيم يتم التحكم فيها بشكل مستقل، تبزغ تفاصيل دقيقة حتى في أكثر المشاهد إظلامًا. ويقوم نظام تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي بضبط جودة الصورة تلقائيًا للحصول على أفضل تجربة مشاهدة وفقًا للسيناريو المحدد. يجلب التلفزيون التجربة السينمائية الفعلية إلى المنزل مع دعم IMAX Enhanced و‎HDR10+ وDolby Vision IQ™‎ وصوت Dolby Atmos®‎ الغامر مع صوت محيط متعدد القنوات.

PureFlat

تتميز سلسلة PureFlat من Hisense بتطورها في التصميم وبوجود موزع الثلج والماء. فمع موزع الماء والثلج المدمج، يكون لدى المستخدمين إمداد دائم بالمياه المبردة وصانع ثلج مجروش أو على شكل مكعبات. والمساحة الداخلية ضخمة وقابلة للتكيف مع حلول التخزين المبتكرة، مثل الباب القابل للتحويل الذي يمكن أن يتحول إلى ثلاجة أو فريزر في نطاق درجات حرارة واسع.

لمزيد من المعلومات حول الحملة، تفضل بزيارة global.hisense.com .