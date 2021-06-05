‫ Gartner Peer Insights تعتبر شركة Huawei اختيار العملاء لعام 2021 لشؤون البنية التحتية للوصول عبر شبكة LAN السلكية واللاسلكية

شنتشن، الصين, 5 يونيو 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة Huawei الإعلان عن تسميتها 2021 اختيار العملاء من Gartner Peer Insights للبنية التحتية للوصول إلى شبكة LAN السلكية واللاسلكية. بصفتها جهة البيع الوحيدة من خارج أمريكا الشمالية التي تنال هذه التسمية، تلقت Huawei تصنيفًا عاليًا قدره 4.8/5 نجوم بناءً على 191 تقييمًا من العملاء (اعتبارًا من مارس 2021) 1 على منصة Gartner Peer Insights.

وتفخر Huawei بالحصول على العديد من تقييمات العملاء والتقييمات العالية نظرًا لعروض شبكات الاتصال البيني المحلي الشديدة التنافسية والأداء الممتاز الذي تقدمه في جميع أنحاء العالم. تم اختيار Huawei في أربعة من شرائح العملاء الخمسة (باستثناء أمريكا الشمالية) بناءً على التركيبة السكانية للمراجعين – المؤسسات متوسطة الحجم (50 مليون دولار أمريكي – 1 مليار دولار أمريكي)، والخدمات، وآسيا/المحيط الهادئ، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

اعتبارًا من 31 مارس 2021، قام العملاء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات (مثل المالية والحكومة والناقل والتصنيع) بمراجعة حل CloudCampus من Huawei وسلسلة كاملة من المنتجات (على سبيل المثال، مفاتيح سلسلة CloudEngine S وAirEngine Wi-Fi 6 APs وiMaster NCE-CampusInsight وiMaster NCE-Campus) على منصة Gartner Peer Insights. وقاموا بتقييم وظائف المنتج والنشر والتشغيل والصيانة ودعم الخدمة لعروض شبكة الحرم الجامعي من Huawei. ونعتقد أن تعليقاتهم المثيرة للإعجاب أظهرت اعترافًا عالميًا بشركة Huawei من حيث التأثير في الصناعة ومقاييس النشر ووجهات نظر الاستخدام التجاري الناضج.

إن Gartner Peer Insights منصة على الإنترنت تختص بتصنيفات ومراجعات برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تتم كتابتها وقراءتها من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار التكنولوجيين. ويتمثل هدفها في مساعدة قادة تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ قرارات شراء أكثر ثراءً ومساعدة مزودي التكنولوجيا على تحسين منتجاتهم من خلال تلقي تعليقات موضوعية وغير متحيزة من عملائهم.

وعن هذا يقول لي تشينغ، رئيس Huawei Campus Network Domain: “هدفنا الوحيد هو تقديم أفضل الحلول والمنتجات التي تلبي متطلبات العملاء وتحظى بتقدير العملاء. لذا، يسعدنا أن نحصل على لقب اختيار العملاء لعام 2021 من Gartner Peer Insights للبنية التحتية للوصول عبر شبكة LAN السلكية واللاسلكية. وفي المستقبل، سنظل ملتزمين بالتركيز على العملاء والابتكار المستمر، وسنواصل مساعدة العملاء على تبني شبكة اتصال بيني ذكية لاسلكية بالكامل. كما أننا ممتنون للغاية للتعليقات التي نتلقاها من خلال Gartner Peer Insights.”

لقد ساهمت المقتطفات التالية من العملاء في تميز Huawei:

“يتم نشر Huawei iMaster NCE في مركز البيانات السحابي الخاص بنا ويوفر إدارة تلقائية للشبكة بأكملها. لا يحتاج موظفو التشغيل والصيانة إلى إجراء تكوين سطر الأوامر، مما يسهل الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على محطات إنترنت الأشياء بذكاء لمصادقة الأجهزة والمستخدمين بسرعة، مما يضمن أمان الشبكة.” — مهندس تكنولوجيا المعلومات في صناعة إنتاجية (رابط، اعتبارًا من 23 مارس 2021)

في مركز البيانات السحابي الخاص بنا ويوفر إدارة تلقائية للشبكة بأكملها. لا يحتاج موظفو التشغيل والصيانة إلى إجراء تكوين سطر الأوامر، مما يسهل الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على محطات إنترنت الأشياء بذكاء لمصادقة الأجهزة والمستخدمين بسرعة، مما يضمن أمان الشبكة.” — مهندس تكنولوجيا المعلومات في صناعة إنتاجية (رابط، اعتبارًا من 23 مارس 2021) “ترتبط مؤسستي بشركة Huawei من خلال شراكة إستراتيجية طويلة الأمد. وفي هذا العطاء، تميزت Huawei عن البائعين وفازت بمشروع إنشاء شبكة لمبنى مقرنا الرئيسي. تحافظ شبكات Wi-Fi 6 AP من Huawei على أداء عالٍ يتضح في السرعة العالية وزمن الوصول القصير وعرض النطاق الترددي الكبير والتجوال المستقر سواء في اختبارات PoC أو في الشبكات اللاسلكية الفعلية. كما أن فريق التوصيل في Huawei محترف للغاية وينجز بسرعة تخطيط الشبكة اللاسلكية للمبنى بأكمله من خلال تطبيقه المخصص. والتجربة نفسها ممتازة.” — مدير تكنولوجيا المعلومات في صناعة الاتصالات (رابط، اعتبارًا من 26 مارس 2021)

من خلال شراكة إستراتيجية طويلة الأمد. وفي هذا العطاء، تميزت عن البائعين وفازت بمشروع إنشاء شبكة لمبنى مقرنا الرئيسي. تحافظ شبكات من على أداء عالٍ يتضح في السرعة العالية وزمن الوصول القصير وعرض النطاق الترددي الكبير والتجوال المستقر سواء في اختبارات أو في الشبكات اللاسلكية الفعلية. كما أن فريق التوصيل في محترف للغاية وينجز بسرعة تخطيط الشبكة اللاسلكية للمبنى بأكمله من خلال تطبيقه المخصص. والتجربة نفسها ممتازة.” — مدير تكنولوجيا المعلومات في صناعة الاتصالات (رابط، اعتبارًا من 26 مارس 2021) “التجربة الإجمالية لـ Huawei CampusInsight ممتازة. واجهة إدارة الويب سلسة وشاملة. كما تعد وظيفة النظام الأساسي مفيدة، مما يحسن من كفاءة فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا “. — رئيس قسم المعلومات في صناعة النقل (رابط، اعتبارًا من 22 مارس 2021)

تنبع ثقة العملاء طويلة الأمد من ابتكارات Huawei المستمرة وقيادتها في مجال شبكات الاتصال البيني المحلية.

في مارس 2021، أعلنت Huawei عن حل CloudCampus 3.0 الذي تمت ترقيته حديثًا والمصمم لاحتياجات المستقبل والذي يوفر ميزات بارزة مثل الشبكات اللاسلكية بالكامل وشبكة عمومية واحدة مع SD-WAN للتوصيل البيني عالي السرعة وإدارة السحابة التي تعتمد على SDN والتشغيل والصيانة الذكية المرتكزين على المستخدم والتطبيق.

عن حل الذي تمت ترقيته حديثًا والمصمم لاحتياجات المستقبل والذي يوفر ميزات بارزة مثل الشبكات اللاسلكية بالكامل وشبكة عمومية واحدة مع للتوصيل البيني عالي السرعة وإدارة السحابة التي تعتمد على والتشغيل والصيانة الذكية المرتكزين على المستخدم والتطبيق. أطلقت Huawei أيضًا منتجات شبكات اتصال بيني محلي جديدة تمامًا، مثل AirEngine Wi-Fi 6 ومفاتيح CloudEngine S multi-GE و Wi-Fi 6 CPEs و NetEngine AR8000 . تهيئ هذه الإضافات الجديدة المؤسسات من جميع الأحجام لإلهام الابتكار التنظيمي، وإطلاق العنان لقيمة البيانات، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان خدمات مستقرة وموثوقة في عصر السحابة.

الموقع الإلكتروني لحل Huawei CloudCampus .

المصدر:

1 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: البنية التحتية للوصول إلى الشبكة المحلية السلكية واللاسلكية ، بواسطة المساهمين الأقران، 12 مايو 2021

بيان إخلاء المسؤولية: تشكل اختيارات العملاء ورؤى الأقران في Gartner Peer Insights الآراء الشخصية لمراجعات المستخدم النهائي الفردية والتصنيفات والبيانات المطبقة على منهجية موثقة، فهي لا تمثل آراء شركة Gartner أو الشركات التابعة لها ولا تشكل تأييدًا لها.

نبذة عن Huawei

تُعد شركة Huawei المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. من خلال الحلول المتكاملة التي تقدمها شركة Huawei في أربعة مجالات رئيسية؛ وعم شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية، فإننا ملتزمون بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومنظمة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل.

كما تتميز مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة من Huawei بأنها تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام البيئي، فإننا نخلق قيمة دائمة لعملائنا، ونعمل على تمكين الأشخاص وإثراء الحياة المنزلية وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

وفي Huawei، يركز الابتكار على تلبية احتياجات العملاء. كما أننا نستثمر بقوة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الاختراقات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. ولدينا أكثر من 194 ألف موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. تُعد شركة Huawei، والتي تأسست في عام 1987، شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها. يُرجى زيارة Huawei عبر الإنترنت على www.huawei.com أو تابعنا على:

http://www.linkedin.com/ company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei