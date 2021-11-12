تيموثي فول، الرئيس التنفيذي لشركة Fortem يتحدث عن مجابهة الطائرات المسيرة (UAS) ودائرة المناقشة التي ستُجرى برعاية شركة بوينغ في USA Partnership Pavilion في المعرض

بليزانت غروف، يوتا, 12 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — اليوم، أعلنت Fortem Technologies، وهم قادة مجال أمن ودفاع المجال الجوي في مجال كشف وقهر الطائرات المسيرة الخطيرة عن مشاركتها في معرض دبي للطيران Dubai Airshow، الذي يقام هذا العام في الفترة من 14-18 نوفمبر بالتزامن مع اطلاق نظام SkyDome® System 3.7 الذي يتحكم في الطائرات من مسافة هي الأبعد منذ اطلاق هذه النظم من أجل الحد من تهديدات الطائرات المسيرة ذات التحكم الذاتي التي تشكل تهديدًا على مناطق مثل المحافل المحمية أو الجامعات أو مناطق قطار الأنفاق.

صرح السيد كلاي إم هوتماتشر، لواء متقاعد في جيش الولايات المتحدة، قائلًا: “إن الإصدار الأخير من نظام شركة Fortem يعزز القدرة على حماية بلدنا وحلفائها من البلدان الأخرى ضد أخطار الطائرات المسيرة المعادية. حيث تشكل الطائرات المسيرة تهديدًا كبيرًا ومتزايدًا على جميع محبي للسلام ويتجسد ذلك في محاولة الاغتيال الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي”.

وسيتحدث، يوم الأثنين الموافق 15 نوفمبر في الساعة 2 بعد الظهر في المحفل داخل USA Partnership Pavilion، السيد تيموثي بين، الرئيس التنفيذي لشركة Fortem، عن مجابهة قدرات الطائرات المسيرة والدروس المستفادة من نشرها. كما سيتحدث، في 16 نوفمبر في الساعة 10:45 صباحًا في فيستا في حلقة نقاش برعاية شركة بوينغ، حول كيفية تأسيس شركة ناجحة من خلال شراكات استراتيجية كبيرة.

وصرح السيد تيموثي بين، الرئيس التنفيذي لشركة Fortem، قائلًا: ” أن نظام SkyDome يتطور بشكل طبيعي من أجل قهر الأهداف الكبيرة والمتعددة بأمان حيث تكون الأنظمة الأخرى محدودة بسبب التكلفة أو الحجم أو القوة أو النطاق أو السلامة الاستهداف الفردي للطائرات المسيرة. ويُعد تحديث 3.7 نموذجًا للتطور الطبيعي حيث تم إضافة التحديثات إلى بنية ذاتية التحكم مدمرة من الأساس؛ من أجل ابتكار حلول دائمة، وحقيقية، وعملية للحد من تهديد الطائرات المسيرة المتطورة”.

وستعلن شركة Fortem في المعرض رسميًا عن إصدار نظام SkyDome System 3.7 الذي يوسع نطاق الحل الرائد لشركة Fortem الخاص بالتخفيف الشامل من حدة اثار أخطار الطائرات المسيرة بعيد المدى. حيث يضيف SkyDome System 3.7 خاصية التحقق من الهدف على المدى الطويل وتنفيذ خوارزميات إضافية فريدة من نوعها من أجل قمع الفوضى في المناطق الحضرية. ويتيح التحديث أيضًا خاصية قهر الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في نطاقات أطول في المناطق الحضرية وغيرها من البيئات المزدحمة الأخرى.

ويتكون نظام SkyDome الخاص بشركة Fortem من رادار TrueView® الذي يتسم بالتكلفة المنخفضة والشكل الصغير، ونظام رادار SWAP-C radar الذي يتسم بتكلفته المنخفضة وكونه النظام الأكثر تقدمًا في العالم الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالكشف، والتتبع والتصنيف المتعدد الفوري عن الأجسام الصغيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما يتكون من نظام DroneHunter® الذي يطارد بشكل ذاتي، ويلتقط، ويسحب الطائرات المسيرة الخطيرة أو الخبيثة بعيدًا مع عدم التسبب في أضرار جانبية. وبناءً على ذلك يمكن الآن وبشكل أكثر فعالية إرسال DroneHunter من أجل قهر واعتراض التهديدات بأمان حيث أن قدراتها تفوق قدرات الطائرات المسيرة بثلاثة أضعاف.

ويعمل نظام SkyDome System 3.7 أيضًا على إقران نطاق التخفيف من حدة الاثار الواسع لـ DroneHunter مزودًا بخاصية الكاميرا بعيدة المدى التي تزود القدرة على التحقق من صحة الهدف بصريًا. كما يوفر نظام SkyDome System 3.7 خاصية التحقق البصري حتى ثلاثة أضعاف باستخدام كاميرا تكبير 88X في حين أن العديد من الطائرات المسيرة المنافسة تستخدم أنظمة الكاميرا التي تحتوي فقط على تقريب 30X. ويتيح نطاق التحقق المرئي المحسن هذا الآن لشركة Fortem أن تتباهى بواحد من أطول نطاقات الكشف والتحقق والتخفيف الشامل في الصناعة وذلك بالاقتران مع رادار Fortem TrueView.

كما يقدم نظام SkyDome System 3.7 أيضًا خوارزميات من أجل قمع الفوضى في المناطق الحضرية التي تسمح للنظام بمشاهدة الطائرات المسيرة الخطيرة بدقة في البيئات الحضرية وغيرها من البيئات المزدحمة.

وصرح آدم روبرتسون، رئيس الخبراء التقنيين في شركة Fortem Technologies قائلًا: “أن خوارزميات قمع الفوضى في المناطق الحضرية تستفيد من قدرة المعالجة المتوازية الهائلة في كل مستشعر TrueView من أجل اكتشاف الطائرات المسيرة بشكل فعال وتمكين التخفيف من حدة اثار الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة على المدى الطويل. حيث توفر هذه المجموعة المتقدمة من الخوارزميات والمرشحات رؤية فائقة للأهداف الهامة في البيئات الحضرية”.

وتوفر هذه الخاصية الجديدة، عند اقترانها بنطاق DroneHunter، فرصة من أجل تأمين الفعاليات، والبنية التحتية الحيوية، ومجالات الاهتمام الرئيسية الأخرى مع مسافات القهر اللازمة للحفاظ عليها آمنة حقًا.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.fortemtech.com.

نبذة حول نظام Fortem DroneHangar

يُعد نظام Fortem DroneHangar™ مركز يتم التحكم فيه بيئيًا حيث يحمي DroneHunter من الظروف القاسية في درجات الحرارة والطقس، مما يجعله مشحونًا وجاهزًا للطيران على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويعُد إزالة شبكة أسلحة DroneHunter وإعادة تحميلها أمر سهل للغاية حيث يتم إزالة وتحميل الشبكة في أقل من عشر ثوان من أجل استئناف المهام الثانوية بسرعة. كما تتوفر العديد من المؤثرات الأخرى إلى جانب الشبكات. وتوفر التكلفة المنخفضة لكل من النظام العام والمؤثرات المستهلكة حلاً عمليًا لساحة المعركة والمعدات المتوفرة اليوم.

نبذة حول شركة Fortem Technologies, Inc.

تُعد شركة Fortem Technologies هي الرائدة في مجال التوعية بالمجال الجوي والأمن والدفاع لاكتشاف الطائرات المسيرة الخطرة وقهرها. وتوجد شركة Fortem في خمس قارات من أجل مراقبة المجال الجوي العالمي والدفاع عنه وخاصة في المحافل، والجامعات، ومناطق قطار الأنفاق وذلك من خلال نظام متقدم وشامل للرادار الموزع، والذكاء الاصطناعي الحديث، والمستشعر العميق المتكامل، والتقاط الطائرات المسيرة ذاتية الحركة. ويعمل النظام نفسه على التعجيل بسلامة المجال الجوي في العالم من أجل التنقل الجوي المتقدم (advanced air mobility – AAM). ويقع مقر الشركة في بليزانت غروف، بولاية يوتا، وهي مملوكة للقطاع الخاص وتدعمها شركة توشيبا، وبوينغ، و DCVC، وشركة مبادلة للاستثمار، و Signia Venture Partners، وغيرهم من الشركات الأخرى. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة fortemtech.com

للتواصل:أماندا ميتشكوفسكي

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