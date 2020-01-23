‫ Fenergo تقود الكفاءة في قيادة مرافق KYC وتُقلّل من تكلفة الامتثال

يُوحِّد e-KYC Connect بيانات KYC من أجل أفضل ممارسة في المجال

Fenergo ، المزوِّد الرائد للحلول الرقمية لإدارة دورة حياة العميل (CLM) للمؤسسات المالية، تعلن اليوم إطلاق Fenergo e-KYC Connect، وهو حل يُتيح للمؤسسات المالية مضاعفة الكفاءة والفوائد الاقتصادية لخدمات مرافق “اعرف عميلك KYC“.إن برنامج e-KYC Connect، باعتباره أحد مكوّنات حل Fenergo للتنسيق الرقمي المرتبط بالعميل، يُمكِّن المؤسسات المالية التي تشترك في أحد مرافق KYC من مشاركة بيانات KYC الخاصة بالعميل، والوصول إليها، والتحقق منها بشكلٍ فوري.

تم فرض غرامة مالية على المؤسسات المالية بقيمة 26 مليار دولار بسبب خروقات الامتثال لقواعد KYC ومكافحة غسيل الأموال (AML) في العِقد الماضي، ويعود ذلك إلى المظاهر السائدة لعدم الكفاءة.يمكن للمرافق المدعومة بمخزون من البيانات الموحدة أن تعالج تحدي الكفاءة هذا، من خلال تنظيم عملية الامتثال لقواعد KYC ككل والتعجيل بها.

وفي ظل هذا الاتساق في معايير البيانات، يمكن للمؤسسات المالية والأعضاء الآخرين في المرافق – بما فيها الوكالات الحكومية – الوصول إلى بيانات KYC الموثَّقة، ومشاركتها، وإعادة استخدامها من المرفق بسرعة وسهولة، من أجل التعجيل بإلحاق العميل وتقليل التكاليف وضمان اليقين التنظيمي، مع تعزيز تجربة العميل. يوفر e-KYC Connect للعميل النهائي بوابةً للخدمة الذاتية من أجل رفع مستندات KYC والموافقة على مشاركة بياناتها داخل شبكة مرفق KYC الخاصة بالمؤسسسات المالية.إن هذا العرض المخصص لعميل واحد يُتيح للعميل شراء منتج مالي أو فتح حساب بسرعة وسلاسة مع المشتركين الآخرين في مرفق المؤسسة المالية.

نيال تومي، رئيس قسم التكنولوجيا في Fenergo:”ينبغي أن توفر مرافق KYC مبدئيًا مكاسب هائلة في الكفاءة لاتحادات المؤسسات المالية والمنظمات الأخرى؛ لكن نجاحها يعتمد على معاييرمتسقة للبيانات فيما بين جميع المشاركين.بدون المعايير والممارسات المثلى، تكون جودة البيانات معيبةً ممّا يجعل عملية التحقق شاقة ومكلفة.ولكل هذه الأمور تبعات وخيمة على تجربة العميل النهائي.باستخدام e-KYC Connect من Fenergo، يمكن للمؤسسات المالية المشتركة في شبكة مرافق أن تضع أساسًا متينًا من الجودة العالية، والبيانات الموحدة التي يمكن لجميع أعضاء مرفق KYC مشاركتها بسهولة، من أجل إلحاق سريع سلس ويقين تنظيمي”.

تستخدم الشبكة الإلكترونية البحرينية للمعاملات المالية (بنفيت)، وهي أحد عملاء Fenergo، برنامج e-KYC Connect لتبسيط عمليات KYC وتنظيمها للمشتركين في شبكتها.انقر هنا لمشاهدة مقطع الفيديو الشارح لدراسة الحالة الكاملة.

نبذة عن Fenergo

Fenergo هي جهة التمكين الرقمي للعميل، والتقنية التنظيمية للخدمات المالية.توفر Fenergo حلول البرمجيات الرقمية لإدارة دورة حياة العميل (CLM) للمؤسسات المالية، بما فيها العمال المصرفية للمؤسسات والشركات، والأعمال المصرفية التجارية والخاصة بتجار التجزئة، وإدارة الأصول وصيانتها، وإدارة الأعمال المصرفية الخاصة والثروات.مع عدد من العملاء يفوق 70 مؤسسة مالية عالمية، تُحقّق مجموعتها الفائزة بجوائز لإدارة دورة الحياة العميل تحويلًا رقميًا لكيفية إدارة المؤسسات المالية للعملاء؛ بدءًا من الإلحاق الأولي في برامج KYC/AML والامتثال التنظيمي، من أجل إدارة البيانات ومراجعات وتحديثات KYC لدورة الحياة الجارية.تُمكِّن برامج إدارة دورة حياة العميل في Fenergo المؤسسات المالية من تقديم تجربة رقمية أسرع وأدق امتثالًا للعميل، مع تحقيق عرض مخصص للعميل الواحد يشمل جميع القنوات، والمنتجات، والخطوط التجارية، والصلاحيات القضائية.تتحول Fenergo سريعًا بحيث تُصبح الركيزة الأساسية في خدمات KYC للمصارف، حيث تتم الاستفادة ماليًا من مجموعة مشتركة من خدمات Fenergo KYC عبر المعاملات المباشرة مع البنك الخاصة بالمحاور، أو المنتجات، أو الصلاحيات القضائية التجارية، أو نوع العميل.تستبدل هذه الركيزة التعقيد المتزايد ببساطة مُصمَّمة بعناية.