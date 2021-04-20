‫ Fact.MR يعيد تعريف طريقة وصول الشركات الناشئة إلى أبحاث السوق

نيويورك، 20 أبريل 2021/PRNewswire/ — السبب الرئيسي لفشل الشركات الناشئة ليس نقص التمويل أو المنافسة الشديدة. السبب الرئيسي هو “الخطأ في قراءة احتياجات السوق”.

لذلك، فإنه من المهم للشركات الناشئة إجراء بحث شامل غن حالة السوق.

يمكن أن تكون أبحاث السوق هي عامل النجاح أو الإخفاق

لطالما اعتبرت أبحاث السوق تخصصًا علميًا مُلمًا بالعملية لاكتساب الأفكار الرئيسية. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الشركات الناشئة، لا يزال الوصول إلى أبحاث السوق عالية الجودة يمثل تحديًا.

وتواجه شركة Fact.MR لاستشارات وأبحاث السوق ومقرها دبي هذا التحدي بشكل مباشر . من خلال نموذج الاشتراك الحصري للشركات الناشئة، أصبحت شركة Fact.MR شركة أبحاث السوق الموجِهة للأعمال التجارية الصغيرة.

“الشركات الناشئة التي تستخدم رؤيتنا الموثوقة للسوق تعد نفسها للنجاح على المدى الطويل. وتوجه أبحاث السوق الفعالة الشركات الناشئة حول ما يمكن تحقيقه وكيفية تحقيقه” حسبما أفاد سوديب ساها، الشريك المؤسس لشركة Fact.MR وخبير الصناعة الذي يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في مجال أبحاث السوق.

تقدم Fact.MR أيضًا للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات سوقية تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم – سوق Ngage . توفر قاعدة البيانات هذه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وصولاً في الوقت الفعلي إلى ملايين نقاط البيانات، وتقارير أبحاث السوق، والتحليل التنظيمي لطبيعة السوق التنافسية واستقراءات السوق.

“تعد شركة أجيليتي عنصرًا بالغ الأهمية للعمل في بيئة الشركات الناشئة. غالبًا ما تحتاج الشركات الناشئة إلى رؤى سريعة، وهذا هو السبب في أن قاعدة بياناتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتبر سوق Ngage حلاً مناسبًا” حسبما أفاد السيد ساها

تخدم Fact.MR حاليًا الشركات الناشئة عبر مجموعة من القطاعات – السيارات، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلع الصناعية، والمواد الكيميائية، والخامات وتجارة التجزئة. سواءً كانت الشركة تتطلع إلى استقصاء أبحاث سوق السيارات العالمية أو تحتاج إلى معلومات دقيقة عن سوق الرعاية الصحية على مستوى الدولة ، توفر شركة Fact.MR الحل المناسب.

منذ إنشائها، قدمت Fact.MR خدماتها لأكثر من 5000 منظمة حول العالم. في حين أن الشركات الموجودة في تصنيف فورتشن 1000 تشكل حصة كبيرة من عملاء Fact.MR، فإن حلول أبحاث السوق التي تركز على تشغيل الشركات الناشئة هي عرض البيع الفريد للشركة.

“التكتلات الكبرى لديها ميزانيات تسويقية معتمدة مسبقًا، على نقيض الحال بالنسبة للشركات الناشئة، خاصة تلك التي يتم تبدأ بمجهودات ذاتية. لذلك، لدينا نماذج اشتراك فريدة مصممة حصريًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة”. حسب ملاحظات السيد ساها

نبذة عن Fact.MR

وكالة أبحاث واستشارات سوقية فريدة من نوعها! لهذا السبب تثق بنا 80٪ من الشركات الموجودة في تصنيف فورتشن 1000 وآلاف الشركات الناشئة عند اتخاذ قراراتهم الأكثر أهمية. لدينا مكاتب في الولايات المتحدة ودبلن، بينما يقع مقرنا العالمي في دبي. تواصل معنا بأهدافك، وسنكون شريكًا واسع المصادر في البحث. تواصل معنا أخبرنا بأهدافك، وسنكون شريكًا واسع المصادر من أجل بحثك.

الاتصال:

سوديب ساها

هاتف: +1 (628) 251-1583

البريد الإلكتروني: sales@factmr.com