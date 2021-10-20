‫ Disney + متاح الآن على نظام التشغيل الذكي VIDAA

أتلانتا, 20 أكتوبر 2021 /PRNewswire/- أعلن Disney+، تطبيق البث الشهير عالميًا، و VIDAA، وهو نظام تشغيل تلفزيوني ذكي مُعتمدًا على نظام Linux، أن Disney+ سيأتي قريبًا إلى شركة VIDAA Smart OS التي تعمل بنظام التشغيل Hisense وتلفزيونات Toshiba الذكية مع أحدث إصدار من البرامج الثابتة.

Disney+ هي الصفحة الرئيسية المخصصة للبث المباشر للأفلام والعروض من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وNational Geographic، جنبًا إلى جنب مع The Simpsons وغير ذلك. في أسواق دولية مختارة، يشمل أيضًا العلامة التجارية الجديدة للمحتوى الترفيهي العام، Star. تقدم الخدمة بثًا مجانيًا تجاريًا إلى جانب مجموعة متزايدة باستمرار من النسخ الأصلية الحصرية، بما في ذلك الأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية والمسلسلات المباشرة والرسوم المتحركة والمحتوى القصير. نظرًا للوصول غير المسبوق إلى تاريخ ديزني الطويل من الترفيه السينمائي والتلفزيوني المذهل، تعد Disney+ أيضًا موطن البث الحصري لأحدث الإصدارات من استوديوهات Walt Disney. ومن خلال Star، تقدم قائمة ثرية من استديوهات 20th Century، وDisney Television Studios، وFX، وSearchlight Pictures وغير ذلك.

يُعد VIDAA Smart OS نظام تشغيل تلفزيون ذكي مفتوح مُعتمدًاعلى Linux. تأسست شركة VIDAA USA المستقلة في عام 2019، وأصبحت -في غضون عامين فقط- منافسًا عالميًا قويًا في مجال منصات التلفزيون الذكية. في عام 2020، قدمت VIDAA واجهة مستخدم جديدة تمامًا ومتجددة باسم 4.0، والتي تضع المستخدمين وطريقتهم في استهلاك المحتوى في محور التصميم. بدايةً من مايو 2021، يُعد الإصدار الأكثر تقدمًا في السوق هو VIDAA U5، والذي شهد مزيدًا من التحسينات في تجربة المستخدم من خلال تطبيق إمكانات Google Assistant، والخدمة الصوتية ذات الصلة، وتطبيق الهاتف الذكي الجديد VIDAA للتحكم عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات الإعلان والفوترة في الأسواق المختارة. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.vidaa.com ومتابعة VIDAA على Facebook.com/vidaatv، وتويتر، وانستجرام علىvidaatv.

تأسست شركة هايسنس في عام 1969 في مدينة تشينغداو بالصين، وقد التزمت منذ خمسة عقود بتطوير منتجات إلكترونية مبتكرة للمستهلكين. تعد شركة هايسنس اليوم ثالث أكبر علامة تجارية تلفزيونية عالميًا، والورائدة في السوق في الصين وجنوب إفريقيا وأستراليا، وواحدة من كُبرى الشركات المُصنعة للسلع البيضاء والبنية، حيث تقدم حلاً منزليًا كاملاً تحت سقفٍ واحدٍ. قامت الشركة بإنشاء 54 شركة خارج البلاد. لدى شركة هايسنس أيضًا 20 مركزًا للبحث والتطوير و29 مجمعًا صناعيًا حول العالم بهدف وحيد وهو تقديم منتجات من الدرجة الأولى وبأسعار معقولة تعمل على تحسين حياة المستهلكين.

صرّح جاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة VIDAA USA: “يعد تعاوننا مع شركة Walt Disney علامة فارقة بالنسبة لمؤسستنا”. وأردق قائلاً “يُعد تقديم Disney+ على منصة VIDAA عالميًا مجرد خطوة أولى. كمّا أننا نتطلع إلى العمل مع ديزني بشأن سُبل توسيع تعاوننا وفرص تقديم مجموعتهم الكاملة من خدمات البث لعملائنا في المستقبل. لا يُعد إطلاق خدمة مذهلة اليوم على منصة حديثة فحسب، بل يمثل بداية علاقة طويلة الأمد بين شركتين، كل منهما رائدة في مجالها”.

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