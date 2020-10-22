‫ CureLab Oncology تُؤسِّس عمليات في منطقة الخليج

بوسطن، 21 أكتوبر2020، /PRNewswire/ — CureLab Oncologyبدأت شركة CureLab Oncology -وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية على المستوى السريري في مرحلة ما قبل الاكتتاب الأولي- عملياتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان). سيقوم شركاء CureLab في المنطقة باختبار فعالية منتجات الشركة القائمة على الحمض النووي ضد السرطانات وأمراض الالتهاب المزمن الغير سرطانية.

تعتزم CureLab الحصول على موافقة السوق من أجل العمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ستتمكن المستشفيات والجامعات المحلية من المشاركة في التجارب الدولية الجارية وستصبح أول مراكز أبحاث تبدأ دراسات سريرية جديدة — يُحتمَل أن تسبق التجارب الخاصة بالمراكز الطبية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

قامت CureLab بتعيين جهاد فخر الدين مديرًا لتطوير الأعمال، ممثلاً لـ CureLab في المنطقة. السيد فخر الدين هو خريج جامعة كاليفورنيا مع دراسات عليا في معهد كالتيك (معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا). بعد أكثر من 20 عامًا من تطوير الأعمال الناجحة في الولايات المتحدة وسويسرا، انتقل إلى دبي لقيادة مشاريع الرعاية الصحية وجمع التبرعات الدولية.

وقال جهاد فخر الدين: “هناك أمراض مروعة مهيمنة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ونادرًا ما نراها في الغرب”. “الآن، ومع آلية عمل CureLab الفريدة، آمل أن نتمكن من تخفيف آلام ومعاناة هؤلاء المرضى. سنجري أبحاثًا محلية من أجل التصدي لمأساة الرعاية الصحية المحلية هذه مع توحيد المواهب المحلية والأمريكية في مجال الطب الحيوي.”

وعلَّق الدكتور ألكسندر شنايدر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CureLab Oncology– على توقيت وصول CureLab إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي قائلاً: “أعتقد أن هناك نهضة حقيقية تجري في المنطقة. ومن خلال الجمع بين القوة المالية للمستثمرين العرب والشركات الناشئة الأمريكية والإسرائيلية، فإن البذور المثمرة للشركات الأمريكية والإسرائيلية ستترسخ في التربة الخصبة للدول العربية. إن سوق دول مجلس التعاون الخليجي مربحة، والسياسات الضريبية في دبي جذابة. والأهم من ذلك، هو عندما يبدأ المرضى العرب بزيارة المستشفيات الإسرائيلية بالإضافة إلى المنشآت الأمريكية، فإن الأمر سيأخذ بدبلوماسية الشعوب إلى مستوى جديد تمامًا وستزدهر المنطقة.”

حول Elenagen

إن Elenagenالمنتج الرئيسي لـ CureLab هو عبارة عن جين ترميز الحمض النووي الذي يُدعى p62/SQSTM1. ويعكس Elenagen درجة الورم، ويُغيِّر البيئة الدقيقة للورم، ويُعزِّز التأثيرات المضادة للسرطان للعلاجات الأخرى (مثل العلاج الكيميائي)، ويُخفِّف من الالتهاب المزمن، ويُحفِّز الهجوم المناعي على الورم.

حول CureLab Oncology

CureLab Oncology هي شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية الخاصة بعلم الأورام المناعية على المستوى السريري، ومقرها الرئيسي في منطقة بوسطن الكبرى. وتُكرِّس Curelab نفسها لتطوير علاجات جديدة وأكثر أمانًا للأورام الصلبة وغيرها من الأورام والمؤشرات الالتهابية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة curelab.com.

للتواصل الاعلامي:

تيم كوكس ZingPR، tim@zingpr.com

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