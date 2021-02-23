‫ Comviva تُقدم “منصة تقديم الخدمات الرقمية” للقطاع المصرفي

نيودلهي23 فبراير / شباط 2021/PRNewswire/ — قدمت اليوم Comviva -الشركة العالمية الرائدة في تقديم حلول التنقل- الجيل الجديد من منصة تقديم الخدمات الرقمية (DSDP) للقطاع المصرفي. </26> تعمل المنصة على تمكين البنوك من تقديم خدمات محتوى رقمي متنوعة وإنشاء تطبيق فائق من أجل تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء. كما يسمح الحل للبنوك بتقديم تجربة مخصصة للغاية من خلال حِزَم الأسعار والمحتوى وعروض الخدمات المخصصة.

وتُقدِّم مجموعة الخدمات المصرفية DSDP من Comviva إمكانات رقمية متقدمة لكل من البنوك وعملائها. كما يمكن للعملاء الاشتراك واكتشاف خدمات خالية من المتاعب عبر أنواع خدمات متعددة، مثل الترفيه والسفر والطعام والتعليم واللياقة البدنية وما إلى ذلك بنقرات قليلة فقط. كما يمكن للبنوك بناء وإدارة وتحسين وتقديم خدمات الاشتراك من خلال التكامل السلس مع شركاء متعددين باستخدام إمكانات إدارة دورة حياة الاشتراك على نفس البنية التحتية، مما يقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية والجداول الزمنية لشراء الخدمة، مع دفع تحليلات العملاء وتبسيط إدارة الشركاء. كما تُوفِّر إطارًا قويًا ومرنًا للغاية للابتكار المستمر وتقديم الخدمات الرقمية.

<54> قال مانيش جاين، نائب رئيس حلول دورة الحياة الرقمية في Comviva </54> متحدثًا في هذه المناسبة: “في القطاع المصرفي شديد التنافس اليوم، فإن أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجهها البنوك تتمثل في مشاركة العملاء، والاحتفاظ بهم، والتحرك. إنهم يتطلعون إلى تقديم خدمات سريعة ومبتكرة في الوقت الحقيقي لعملائهم، والسعي للحصول على دعم شركاء التكنولوجيا الرقمية من أجل خلق فرص عمل جديدة ومساعدتهم في رحلة التحول الرقمي. تُعَد مجموعة الخدمات المصرفية (DSDP) من Comviva بمثابة منصة شاملة وقابلة للتطوير وقائمة على واجهة برمجة التطبيقات. إنها منصة كاملة متعددة القنوات تتيح للبنوك تقديم مجموعة غنية من الخدمات الرقمية في بيئة متكاملة وآمنة”.

“تُعَد منصة DSDP من Comviva بمثابة منصة من الجيل القادم للبنوك من أجل تقديم الخدمات الرقمية، وتأتي مع مجموعة غنية من الإمكانات لاستكشاف وتحقيق الفرص الجديدة الناشئة عن التحول الرقمي دون تعريضها للمخاطر أو تصاعد التكاليف. <96> وأضاف مانيش،</96> تحتوي المنصة على خارطة طريق قوية من أجل ضمان بقائها متقدمة على احتياجات السوق ومتطلبات العمل”.

من خلال نشر مجموعة DSDP المصرفية، يمكن للبنوك إدارة جميع خطط الاشتراك المتاحة عبر واجهة مشتركة. وأيضًا، ستكون البنوك قادرة على إطلاق هذه الخطط في الوقت الحقيقي دون التعرض لتعطل الشبكات. كما يمكن للبنوك تقديم خطط خصومات مرنة، بناءً على أنماط استخدام المشتركين. وتُعَد المنصة مرنة لتكوين العُقَد المختلفة وفقًا لمتطلبات البنك. وتتيح المنصة أيضًا إمكانية إدارة الشركاء، والتي تضمن الإعداد السلس للشركاء المختلفين وإدارة دورة حياتهم والتصالحات والتسويات المتعلقة بهم.

تُوفِّر البنية متعددة المستأجرين الجاهزة للسحابة والجاهزة للمستقبل والقائمة على الخدمات المصغرة، واجهة مشتركة قائمة على الأدوار من أجل الوصول إلى الإمكانات المختلفة للمنصة، مما يجعلها دائمًا منصة إمكانات كخدمة (CaaS). ويتم توفير الخدمات المصغرة في صيغة واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة من أجل استهلاك إمكانات المنصة هذه. كما تدعم البنية أمان واجهة برمجة التطبيقات واستجابة واجهة برمجة التطبيقات متعددة المستويات جنبًا إلى جنب مع أداة إعداد التقارير القائمة على الويب.

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سانديب ميهتا

Comviva Technologies Ltd.

بريد إلكتروني: sundeep.mehta@ comviva.com