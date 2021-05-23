‫ CGTN：الصين تقدم تعهدات جديدة لمساعدة البلدان النامية على التغلب على كوفيد-19

بكين، 22 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت الصين يوم الجمعة عن عدة تدابير جديدة لمساعدة البلدان النامية على مواجهة جائحة كوفيد-19 وآثاره الكاسحة، وتعهدت بالمساهمة بمبلغ 3 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة وتقديم المزيد من اللقاحات.

حث الرئيس الصيني “شي جين بينغ” في كلمته أمام قمة الصحة العالمية عبر اتصال الفيديو، الاقتصادات الرائدة في العالم على معالجة أوجه القصور وسد الثغرات وتقوية الروابط الضعيفة في مكافحة “أخطر جائحة منذ قرن”.

واستضافت القمة كل من المفوضية الأوروبية وإيطاليا، رئيسة مجموعة العشرين (G20) هذا العام.

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 165 مليونًا، مع أكثر من 3.4 مليون حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

‘سد فجوة التحصين’

وقال “شي”: “قبل عام، اقترحت أن اللقاحات ينبغي أن تكون منفعة عامة عالمية. واليوم، أصبحت مشكلة التطعيم غير المتكافئ أكثر حدة.”

وقال الدكتور “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” ـ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ـ في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم إعطاء أكثر من 1.1 مليار جرعة لقاح كوفيد-19 على مستوى العالم، ولكن تم إعطاء أكثر من 80 في المائة من تلك الجرعات في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، بينما توجد نسبة 0.3 في المائة فقط من التطعيمات في البلدان منخفضة الدخل.

وأشار “شي” إلى أن الصين قد قدمت 300 مليون جرعة من اللقاحات للعالم؛ وقدمت لقاحات مجانية لأكثر من 80 دولة نامية في حاجة ماسة وصدّرت لقاحات إلى 43 دولة، مضيفًا أن الصين ستوفر المزيد من اللقاحات بأفضل ما في وسعها.

وقال إن الصين تدعم شركات اللقاحات لديها في نقل التقنيات إلى الدول النامية الأخرى وتنفيذ الإنتاج المشترك معها.

وأكد من جديد دعم الصين للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، وقال إن البلاد “تدعم منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى لاتخاذ قرار مبكر بشأن هذه المسألة”.

وقد طرح اقتراحًا لإنشاء منتدى دولي حول التعاون في مجال اللقاحات لتعزيز التوزيع العادل والمنصف للقاحات حول العالم.

وشدد “شي” على أنه “يجب علينا التمسك بالإنصاف والمساواة ونحن نسعى جاهدين لسد فجوة التطعيم. من الضروري بالنسبة لنا رفض التمييز في اللقاحات حسب الجنسية وإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالقدرة الإنتاجية وتوزيع اللقاحات، من أجل جعل اللقاحات أكثر يسرًا ومعقولة التكلفة بالنسبة إلى البلدان النامية.”

المزيد من الدعم المالي

لقد قدمت الصين بالفعل ملياري دولار للمساعدة في استجابة البلدان النامية لكوفيد-19؛ وأرسلت إمدادات طبية إلى أكثر من 150 دولة و13 منظمة دولية، مع تقديم أكثر من 280 مليار كمامة و3.4 مليار بدلة واقية وأربعة مليارات مجموعة اختبار إلى العالم، وفقًا لما ذكره “شي”.

وأعلن أن “الصين ستقدم 3 مليارات دولار إضافية من المساعدات الدولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية الأخرى”.

ذكر “شي”، زعيم أكبر دولة نامية في العالم، عبارة “الدول النامية” 11 مرة في خطاب استغرق أقل من سبع دقائق، داعيًا أعضاء مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدتهم ومعالجة مخاوفهم.

وقال إن “الصين تنفذ بشكل كامل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين للبلدان الأكثر فقرًا وأجلت حتى الآن سداد ديون تتجاوز 1.3 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تأجيل بين أعضاء مجموعة العشرين”.

وقال الرئيس الصيني إنه من الضروري أن يواصل أعضاء مجموعة العشرين دعم البلدان النامية بوسائل مثل تعليق الديون والمساعدة التنموية.

ودعا “شي” كذلك إلى تحسين نظام الحوكمة العالمي. قال الرئيس الصيني إنه يتعين على دول مجموعة العشرين تعزيز دور الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والاستفادة منهما وتحسين نظام الوقاية من الأمراض ومكافحتها على الصعيد العالمي.

وأضاف “من المهم أن نتمسك بروح المشاورات المكثفة، والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، والاستماع الكامل لوجهات نظر الدول النامية، وان نعكس بشكل افضل مخاوفها المشروعة”.

وكرر “شي” دعوته للتضامن والتعاون في مكافحة كوفيد-19 وبناء مجتمع عالمي من الصحة للجميع.

وقال إن “الوباء تذكير آخر بأننا كبشر ننهض وننهار في مستقبل مشترك. ويجب أن ندافع عن رؤية بناء مجتمع عالمي للصحة للجميع، وأن نتغلب على هذا الوقت العصيب من خلال التضامن والتعاون، وأن نرفض بشدة أي محاولة لتسييس الفيروس أو التصنيف على أساسه أو وصمه”.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-05-21/China-makes-new- pledges-to-help-developing- countries-defeat-COVID-19- 10rWrYN7HGg/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=GNU57IdvS_w