‫ 360VUZ الأكثر رواجا عالميا كشركة التكنولوجيا الناشئة خلال العام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 20 مايو، :2020 حصلت الشركة الناشئة 360VUZ، على المركز الأول كأكثر شركة ناشئة رائجة في مجال التكنولوجيا خلال العام 2020، وذلك وفقا لقائمة تصنيف الموقع الالكتروني Crunchbase التي تم اصدارها خلال شهر مايو الجاري، حيث تضمنت القائمة على العديد من الشركات الناشئةالأخرى من حول العالم.

واستنادًا إلى بحث عالمي أجراه موقع Crunchbase، احتلت شركة 360VUZ المرتبة الأولى بسبب النمو والنجاح الملحوظ الذي حققه التطبيق الخاص بها كواحد من أكثر تطبيقات هاتف الجوال الافتراضية الرائدة والمميزة في العالم، بالإضافة إلى حصول التطبيق مؤخرا على تمويل مالي بلغ قدره 5.8 مليون دولار أمريكي خلال جولة استثمارية والتي تضمنت مشاركة عدد من الشركات الاستثمارات الجريئة الرائدة، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 7 مليون دولار خلال فترة زمنية وجيزة.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “يسعدنا تصنيف شركة 360VUZ الأكثر رواجا عالميا، والذي يعتبر نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل الذي حرص عليه فريق العمل لدينا بالاضافة الى مساهمة شركائنا والمستثمرين معنا لتحقيق أهدافنا”. وأضاف: “سيضع هذا التصنيف 360VUZ على خارطة الطريق العالمية لتسخير كل امكانياتها بهدف توفير تجربة استثنائية في نقلالأشخاص افتراضيًا لتعزيز التواصل.”

وحقق تطبيق الهاتف المحمول 360VUZ انتشاراً عالمياً واسعاً، حيث يربط المستخدمين في أكثر من 15 دولة بزيادة في معدل تفاعل المستخدمين فاقت 571٪ في العام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، ذلك بالاضافة الى زيادة كبيرة للمشاهداتبواقع أكثر من 297٪ خلال الثلاثين يوماً الماضية. وتم تصنيف 360VUZ واحداً من أفضل التطبيقات المميزة في متجر تطبيقات أبل على صفحته الرئيسية خلال شهر مارس للعام الحالي.

ويعد نظام الموقع الالكتروني Crunchbase الرائد في مجال اكتشاف الشركات ذات الابتكارات والتواصل مع الناس ومتابعة فرص العمل الجديدة. ويعتمد أكثر من 55 مليون من المستخدمين – بمن فيهم رواد الأعمال والمستثمرين وباحثي السوق ومندوبي المبيعات، على بيانات Crunchbase لاتخاذ قرارات العمل.وتتضمن قوائم تصنيف Crunchbase الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم مثل Snapchat و Facebookو TiktokوTwitter.

وتعمل 360VUZ على تعزيز موقعها لتوفيرأفضل تطبيق جوال رائد حول العالم من خلال توسيع نطاق أعمالها التجارية العالمية، حيث سيعمل هذا الاستثمار على تطوير تطبيق الفيديو الشامل، وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، وتقديم المزيد من التجارب المميزة مع ابتكار العديد من التقنيات ذات الحقوق الملكية المُسجّلة.

وتسعى الشركة لطرح المزيد من التقنيات المبتكرة بعد آخر براءة اختراع تم تسجيلها بشكلٍ كامل لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) فيما يتعلق بالواقع المُعزّز، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والتحكم الافتراضي، وحلول إعلانية جديدة.

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لمشاهدة التصنيف على موقع Crunchbase، يمكنكم استخدام الرابط: https://www.crunchbase.com/ lists/hot-tech-companies- globally/18356751-e468-4735- b94b-c22e4a87e838/ organization.companies

https://mma.prnewswire.com/ media/1170897/360VUZ_ Infographic.jpg

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي: www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، في مدينة دبي. ولدى الشركة مكاتب في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، وعمّان، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.