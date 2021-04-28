‫ يوقعان اتفاقية توزيع حصرية للسوق المصري eGate Egypt و Lleida.net

القاهرة ومدريد, 28 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — مدريد – القاهرة ، ٢٨ أبريل – وقعت Lleida.net الإسبانية (OTCQX: LLEIF) (EPA: ALLLN) (BME: LLN) وشركة eGate Egypt اتفاقية تسمح للمؤسسة بتوزيع خدمات الكتالوج بالكامل للشركة الإسبانية المدرجة.

من خلال هذه الاتفاقية تصبح eGate Egypt، الموزع الحصري لخدمات Lleida.net في مصر.

دخلت Lleida.net في شراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة مثل eGate Egypt لتقديم مجموعة خدمات SaaS للشركات الكبيرة في الأسواق الناشئة.

يتضمن هذا الخط الإشعار الإلكتروني الموثق الخاص به والتوقيع والتعاقد وخدمات الرسائل القصيرة الموثقة ، أو الإعداد الرقمي للعملاء باستخدام تقنية التحقق من الهوية.

لقد تعامل موقع Lleida.net مع اختراقه للسوق الأفريقي على محمل الجد في السنوات الأخيرة. وأوضح سيسكو سابينا ، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة ، أنه كجزء من هذه الإستراتيجية ، فإن دخول مصر هو رهان طويل المدى ونحن واثقون جدًا منه.

وقد قال عصام الصغير ، الرئيس التنفيذي ومؤسس eGate Egypt: إن التحول الرقمي يغير بشكل أساسي الطريقة التي نعمل بها ونقدم خدمة قيمة للعملاء لتحسين الحياة اليومية للمجتمع المصري من خلال القيام بما نقوم به حاليًا إلكترونيًا” ، أحد أفضل التحديات التي تواجه الخدمات والشركات العامة اليوم هي التحولات الرقمية للاتصالات العامة والعملاء.

من خلال ارتباطنا بـ Lleida.net كواحده من الشركات الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية المسجلة ، سنوفر لعملائنا طريقة آمنة وسهلة وسريعة للوصول إلى عملائهم إلكترونيًا من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والتوقيع والتعاقد على الخدمات المسجلة وشهادة التتبع والتسليم كاملة.

يبلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠١ مليون نسمة ، ومصر لديها أكثر من ٩٥ مليون اتصال للهاتف المحمول ، تغطي ٩٢ في المائة من إجمالي سكان البلاد وأكثر من ٥٩ مليون مستخدم للإنترنت ، نما أكثر من ثمانية في المائة. خلال عام ٢٠٢٠ وسط جائحة كورونا COVID-19

لا تتطلب خدمات Lleida.net ، التي تعمل على نموذج الدفع لكل استخدام ، لا تتطلب تثبيت أي أجهزة أو برامج وتوفر التوافر الفوري ،فهى خدمة مثاليه للسوق المصري وشمال إفريقيا.

الشركة ، التي تأسست في عام ١٩٩٥ ، والتي أصبحت العام الماضي واحدة من أسرع الشركات نموًا في سوق الأوراق المالية الأوروبية ،و لديها أكثر من ٣٠٠٠ مساهم.

أسهمها مدرجة في مؤشر OTCQX الأفضل سوق في نيويورك ، وعلى BME Growth في مدريد وعلى Euronext Growth في باريس.

تمتلك الشركة ٢٠٣ براءة اختراع تم منحها في جميع أنحاء العالم لطرق الإخطار والتوقيع والتعاقد الإلكتروني المعتمدة.