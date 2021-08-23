‫ منتدى الصين – منظمة شانغهاي للتعاون، معرض الصين الذكي 2021 مفتوح في مدينة تشونغتشينغ

تشونغتشينغ، الصين، 23 أغسطس 2021 / PRNewswire / — يُفتتح منتدى iChongqing – الصين – منظمة شانغهاي للتعاون ( iChongqing- The China-SCO Forum ) بشأن صناعة الاقتصاد الرقمي، معرض الصين الذكي 2021 ( SCE 2021 ) في بلدية تشونغتشينغ في يوم 23، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام حتى أغسطس 25.



تتحد المؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنتديات لتشكل تعزيزًا للاقتصاد الرقمي وتعزيزًا للرخاء المشترك بين دول منظمة شانغهاي للتعاون، وتطوير الإنترنت الصناعي خلال معرض الصين الذكي 2021.

تؤسس بلدية تشونغتشينغ ودول منظمة شانغهاي للتعاون بشكل مشترك منصة تعاون تنموي للاقتصاد الرقمي، والتي ستعزز التبادل والتعاون الدوليين في هذا المجال، وتحقق تنمية مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

توجد خمسة منتديات تحت عنوان الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والسياحة الذكية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتطوير القنوات الرقمية، وما إلى ذلك لمنتدى منظمة شانغهاي للتعاون، بينما تركز 6 على الإنترنت الصناعي لمعرض الصين الذكي 2021.

يأتي الضيوف الحاضرون داخل وخارج المنظمة من 18 دولة من دول منظمة شانغهاي للتعاون، بما في ذلك الصين، وسيشهدون مشاركة شخصيات رئيسية مثل سكرتير منظمة شانغهاي للتعاون ومجلس أعمال المنظمة ولجنة الشباب التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون، بمشاركة كاملة من جانب ممثلي الدول في منظمة شانغهاي للتعاون.

يواصل المعرض الصين الذكي 2021 الملتقى الذي يجيء تحت عنوان التكنولوجيا الذكية: تمكين الاقتصاد وإثراء الحياة ( Smart Technology: Empowering the Economy and Enriching Life) ، تشاركت 610 شركة في المعرض سواء عبر الإنترنت أو خارجها، من بينها 51 شركة في سنغافورة، مع مساحة المعرض الفعلية التي تغطي 70,000 متر مربع. كما تم إنشاء جناح التعاون الاقتصادي الرقمي لمنتدى الصين – منظمة شانغهاي للتعاون في مركز تشونغتشينغ الدولي للمعارض، حيث تشارك جميع دول منظمة شانغهاي للتعاون البالغ عددها 18 في منطقة تغطي حوالي 10,000 متر مربع.

ووجِهَت دعوات إلى ما مجموعه 133 ضيفًا بارزًا، بما في ذلك قادة من المنظمات الدولية والصناعات العالمية، فضلاً عن العلماء الحائزين على جوائز والعلماء المشهورين، بينما يستعد العارضون من 31 دولة ومنطقة لعرض تقنيتهم عبر الإنترنت وخارجها.

يتمتع هذا المنتدى بأهمية بالغة بالنسبة لبلدية تشونغتشينغ، حيث أن المدينة حاليا في مرحلة التطور النشط في الاقتصاد الرقمي. كما تُعد هذه الفعالية منصة لتعزيز التبادل بين تشونغتشينغ ودول منظمة شانغهاي للتعاون، كما سيعزز التعاون متعدد الأطراف والتشاور والتقدم.

سيكون هناك تعاون وتبادل متعمقان حول موضوع الاقتصاد والتجارة، مع أبرز الأحداث التي من المقرر أن تتضمن احتفالات توقيع المشروع التي تشمل البلدان والشركات الكبرى على طول الحزام والطريق، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمدن الشقيقة وقادة الصناعة.

لمزيد من المعلومات حول China-SCO Forum, Smart China Expo2021 (منتدى الصين – منظمة شانغهاي للتعاون، معرض الصين الذكي 2021)، تفضل بزيارة https://www.ichongqing.info/ special/smart-china-expo-2021/ ، و https://www.ichongqing.info/ special/2021sco/