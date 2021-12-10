شنغهاي، 10 ديسمبر 2021 / PRNewswire / — استضافت شركة CHINT ، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول الطاقة الذكية، منتدى ناجحًا -على مدار يوم واحد- شهد إجراء العديد من النقاشات، وطرح رؤى وأفكار، وبناء روابط وشراكات جديدة؛ وذلك في إطار فعاليات منتدى التسويق الدولي التاسع لشركة CHINT (CIMF) . وقد عُقد هذا التجمّع الافتراضي في 9 ديسمبر تحت عنوان «الاستفادة من التقنيات الرقمية في إيجاد عالم خالٍ من الكربون» بحضور خبراء بارزين في قطاعات الطاقة المتجدّدة وأنظمة الشبكات الذكية وتخزين الطاقة وغيرها من القطاعات.

وفي كلمته، قال كونوي نان، رئيس شركة CHINT: «إنّ مواجهة تحديات التغيّر المناخي وإيجاد سبل لتعزيز التنمية الخضراء أصبحت توجّهًا عالميًا، وستعمل شركة CHINT على الاستفادة من هذا التوجّه والمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في إيجاد عالم خالٍ من الكربون.»

بعد اختتام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (COP 26) ، سعت شركة CHINT إلى جمع جميع الأطراف المعنية في الجلسة الأساسية لمنتدى «قمّة الاستفادة من التقنيات الرقمية في إيجاد عالم خالٍ من الكربون» بهدف استكشاف النهج الذي ينبغي اتباعه للاستفادة من التقنيات الرقمية في الحد من الانبعاثات الكربونية. وقال البروفيسور شيانغوان دو، عضو هيئة التدريس في الأكاديمية الصينية للهندسة: «لقد زادت القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة المتجدّدة في الصين بدرجة كبيرة جدًا، وكان لشركة CHINT دور بارز في ذلك؛ وأعتقد أنّ الشركة سيكون لها دورٌ كبير في تطوير هذا القطاع ليس في الصين وحدها ولكن في العالم كله.»

حتى عام 2021، بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الشمسية الضوئية المركّبة لشركة CHINT 8 جيجاوات على مستوى العالم، وهو ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ثمانية ملايين طن سنويًا. وستعمل الشركة في المرحلة القادمة على تسريع ترقية كل من حلول الطاقة المتجدّدة وخدماتها على مستوى العالم من خلال زيادة عدد مراكز التشغيل والصيانة إلى ثلاثة مراكز، ومراكز الخدمة الدولية إلى 14 مركزًا، ومراكز الخدمات اللوجستية إلى 17 مركزًا، وقواعد التصنيع إلى 13 قاعدة تصنيع.

وقالت ليلي تشانغ، مديرة ونائبة رئيس شركة Zhejiang CHINT Electrics ورئيسة شركة CHINT Global: «في إطار مشاركة شركة CHINT في تطوير أنظمة الطاقة المتجدّدة في الصين، فإنّ الشركة ملتزمة بالعمل على تطوير معايير هذا القطاع، وتعزيز التخطيط لأنظمة الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم.»

وخلال المنتدى، أطلقت شركة CHINT «مبادرة الالتزام بحماية البيئة»؛ والتي تهدف إلى المساهمة في إيجاد مستقبل خالٍ من الكربون. كما كشفت الشركة خلال المنتدى عن شعارها الجديد، وأعلنت عن تدشين مقرّها المزدوج في سنغافورة وشنغهاي؛ والذي يُعدّ منصة دولية لتعزيز تعاونها مع شركائها في جميع أنحاء العالم.

تأسّست شركة CHINT في عام 1984، وتُشكّل أعمال الشركة -التي تشمل قطاعات الكهرباء الذكية، والطاقة الخضراء، وأنظمة التحكّم الصناعي والأتمتة، والمنازل الذكية، والعديد من القطاعات الأخرى- سلسلة صناعية متكاملة ومتميّزة لخدمة قطاع “الكهرباء”. وتعمل الشركة في أكثر من 140 دولة ومنطقة، وقد بلغت إيراداتها في عام 2020 حوالي 13,7 مليار دولار.