إقليم مينسك، جمهورية بيلاروس, 28 أكتوبر / تشرين أول 2021

/PRNewswire/ — بينما يواصل الاقتصاد العالمي مساره الثابت للتعافي من أزمة كوفيد-19، شهدت الأسواق في جميع أنحاء العالم أنشطة مالية معززة في الربع الثالث من عام 2021. وبعد ذلك، أعلنت شركة Inceptial لتداول العملات المشهورة عالميًا توسيع نطاق أنشطتها التوعوية وتركيزها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الشركة تيسير جميع خدماتها وصياغتها للغة العربية، بالإضافة إلى تكييف موظفي الدعم التابعين لها لأوقات الأنشطة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلق المتحدث الرسمي لشركة Inceptial “إننا متحمسون جدًا لهذه الخطوة التي نتخذها. ونعمل على تكييف أنفسنا مع احتياجات التجار في المنطقة لعدة أشهر من الآن، ولا ندخر جهدًا من جهودنا في تقديم أي شيء سوى أفضل الخدمات لعملائنا الكرام. وندرك تمامًا احتياجات الأسواق التي تمثل هذه المنطقة ورسومها الجمركية وتطلعاتها وقيودها المفروضة. ونتطلع إلى تبادل نجاحنا مع شركائنا الجدد في هذه المسيرة”.

علامة تجارية عالمية بلمسة محلية

وبفضل الانخفاض الكبير في الحالات اليومية لكوفيد-19 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهضت الأسواق العالمية والإقليمية بأسرع مما كان متوقعًا. ونظرًا لأن هذا المجال معروف بالعلاقات المالية الوثيقة بين الدول، يعد أول المستفيدين من هذا التطور تجار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي “وفي منصة Inceptial بدأنا في هذه المهمة بهدف واضح: ان نجعل العالم العربي اولوية شركتنا. وهذا جزء من رؤيتنا منذ إنشائنا، يجب أن ينشأ نمونا كمشروع تجاري من نجاح عملائنا وقدرتهم على الازدهار كتجار مؤهلين ذوي مهارات”.

نبذة عن Inceptial

تأسست الشركة في عام 2020، وتعد طرفًا رئيسيًا في صناعة التجارة على الإنترنت، وتقديم خدماتها عالميًا، حيثما تسمح الأنظمة المحلية بالتجارة على الإنترنت. تعمل العلامة التجارية WebTrader المسجلة باسمهم إلى جانب طرق الوصول التي تمنحها الشركة لمنصة MetaTrader 4. ويستفيد جميع المستخدمين من الدعم على مدار الساعة، يوميًا طوال الأسبوع عن طريق عدة وسائل اتصال شعبية مثل الهاتف والبريد الإلكتروني ومختلف منصات التواصل الاجتماعي. وتمنح مزايا أخرى لأصحاب الحسابات، مع تقديم أربعة أنواع من الحسابات الاستثمارية للتجار، مصممة حسب مختلف الميزانيات والاستراتيجيات التجارية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه المسائل وغيرها عبر www.inceptial.com.