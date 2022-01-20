‫ لتحسين خيارات الدفع العالميةNIUM(الملا للصيرفة تتعاون مع نيوم)

ستعمل الشراكة على تعزيز تجربة الدفع في الملا للصيرفة على مستوى العالم لكل من العملاء من الشركات والأفراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ —

أعلن رائد إصدار البطاقات والمدفوعات العالمية نيوم اليوم عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع الملا للصيرفة، إحدى شركات مجموعة الملا وشركة التحويلات والصرافة الرائدة في الكويت، جاء ذلك لتعزيز عمليات التحويلات لعملاء الملا للصيرفة إلى الأسواق والمناطق الرئيسية على مستوى العالم.

نتيجة لهذه الشراكة، سيستفيد عملاء شركة الملا للصيرفة من الأفراد أو الشركات على حد سواء من خدمات التحويلات والمدفوعات المعززة للدول في جميع أنحاء العالم بالعملات المحلية ذات الصلة وبأسعار صرف عملات تنافسية للغاية. سيتمكن العملاء من الوصول إلى هذه الخدمات عن طريق شبكة الشركة التي تضم ما يزيد عن 100 من الفروع وماكينات لإنجاز التحويلات المالية آلياً في مواقع محددة في الكويت، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول. تم اختيار تطبيق الملا للصيرفة واحداً من “أفضل تطبيقات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط” في تقرير فوربس الشرق الأوسط وحصل على المرتبة الأولى في تطبيقات التحويلات في الكويت والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020..

“يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع الملا للصرافة اليوم . تلتزم الشركة، من خلال شبكة تضم 105 فرعًا في الكويت ونهجًا استثنائيًا يركز على العملاء، بتقديم أفضل الخدمات لعملائها على مستوى العالم. حيث سيتمكن عملاء الملا للصيرفة من الوصول إلى المستفيدين في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم وإجراء المدفوعات بالعملات المحلية بفضل شبكتنا العالمية من التراخيص والعلاقات المصرفية”، حسبما أفاد روهيت بامي، الرئيس العالمي للمبيعات المؤسسية في نيوم.

ستمكن نيوم شركة الملا للصيرفة من تقديم الخدمات التالية لعملائها:

– المدفوعات السلسة عبر الحدود من الشركات إلى الشركات و من الشركات إلى الأفراد ومن الأفراد إلى الأفراد ومن الأفراد إلى الشركات بجميع العملات الرئيسية

– الوصول إلى العديد من قنوات الدفع في الوقت الحقيقي

– التسويات الفورية والسريعة للعملاء

– أسعار صرف عملات تنافسية

وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح السيد عبد الله نجيب الملا، رئيس مجلس إدارة شركة الملا للصيرفة، قائلًا: “لقد ركزت شركة الملا العالمية للصيرفة دائمًا على تقديم تجارب تحويل متسقة وسلسة لعملائها، من خلال استخدام أحدث التقنيات بالشراكة مع المصارف المراسلة ومقدمي الخدمات. نيوم منصة رقمية حديثة للتحويلات الدولية، والملا للصيرفة واثقة من الاستفادة من هذه الشراكة لزيادة تحسين التحويلات المالية الدولية إلى بلدان وقنوات محددة بأسعار تنافسية، وبالتالي إسعاد العملاء”.

نبذة عن نيوم

نيوم هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، توفر للبنوك ومقدمي خدمات الدفع والشركات من أي حجم إمكانية الوصول إلى خدمات الدفع العالمية وإصدار البطاقات عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. تتيح منصتها المعيارية عمليات الدفع وإنجاز المدفوعات وإصدار البطاقات والخدمات المصرفية كخدمة.

بمجرد الاتصال بمنصة نيوم، يمكن للشركات الدفع بأكثر من 100 عملة لأكثر من 190 دولة – 85 منها في الوقت الفعلي. يمكن استلام الأموال في 33 سوقًا، بما في ذلك جنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وأستراليا والهند والولايات المتحدة.

تتوفر أعمال إصدار البطاقات المتنامية في نيوم بالفعل في 32 دولة، بما في ذلك دول أوروبا (منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة “SEPA“) والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة. يتمثل جوهر عمل شركة نيوم في البنية التحتية للترخيص، التي تم بناؤها بمرور الوقت في بعض الاقتصادات الأسرع نموًا. تمتلك نيوم أوسع مجموعة تراخيص، تغطي 11 من الولايات القضائية في العالم، مما يتيح سلاسة في إنجاز المدفوعات العالمية وتكاملًا سريعًا عبر مناطق جغرافية متعددة.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nium. com

حول شركة الملا للصيرفة

الملا للصيرفة، شركة رائدة في مجال الحوالات المالية والصرافة، تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، وهي إحدى شركات مجموعة الملا – مؤسسة تجارية خاصة رائدة في دولة الكويت – تقودها قيم قوية من النزاهة والشفافية والثقة. قامت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2001، بتوسيع شبكتها إلى 105 فرعًا في جميع أنحاء الكويت وتتمتع بثقة وولاء أكثر من مليون عميل نشط. استثمرت الشركة، على مدار تاريخها، وما تزال باستمرار في الأفراد والعمليات والأنظمة والتقنيات والامتثال لبناء أعمال مرنة وقوية ومسؤولة مع رؤية تتمحور حول الاهتمام بالعملاء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط https://www.almullaexchange. com/kwt/ar/

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1678669/Nium_Logo.jpg