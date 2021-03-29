‫ كومبا تيليكوم تطلق حل راديو مفتوح متعدد الموجات متعدد RAT



– أول RAN المفتوح متعدد الموجات متعدد RAT في الصناعة يدعم 1800 ميجاهرتز و 2100 ميجاهرتز

– تعزيز التجارب العالمية من خلال وحدات راديو مفتوحة RAN الموفرة للطاقة

هونج كونج،Media OutReach ، 29 مارس 2021 – أعلنت شركة كومبا تيليكوم Comba Telecom Systems Holdings Limited (“Comba Telecom” أو “المجموعة” ، رمز الأسهم SEHK: 2342) ، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الحلول والخدمات لأنظمة الاتصالات اللاسلكية والمعلوماتية ، عن إطلاق أول وحدة راديو عن بعد (“RRU”) مفتوحة الRAN متعددة الموجات متعددة الRAT التي تدعم 1800 ميجاهرتز و 2100 ميجاهرتز، مما يعزز التبني الواسع للمعايير المفتوحة الناشئة في العالم.

لقد تم تصميم RRU لتقليل التكلفة الإجمالية للملكية (“TCO”) للمشغلين والمضيفين المحايدين في عمليات النشر الكلية من خلال التركيب أو التنصيب السريع والسهل ، وتوفير الطاقة ، وتحسين التغطية والإنتاجية ، والحاجة لارضية أصغر مساحة ، وسهولة الصيانة. وتم تصميم وحدة 4T4R RRU متعددة النطاقات و متعددة RAT من أجل تشغيل فعال و ذو طاقة عالية (320 واط) ، لتقليل الأثر البيئي وتقليل إنفاق الطاقة على المشغل.

كأول مرة في صناعة Open RAN ، فإن التشغيل متعدد الأوضاع GSM / UMTS / LTE / 5G NR يجعلها مثالية للترقيات السهلة للمواقع القديمة دون التأثير على الجودة أو الكفاءة. يدعم راديو 4T4R اثنين من الموجات الحاملة LTE / 5G NR لكل نطاق ومشاركة الطيف الديناميكي (“DSS”). يتيح ذلك للمشغلين الاستجابة لخدمة الطلب المتزايد على حركة شبكات الجيل الخامس بدون طيف إضافي أو إزالة خدمة LTE.

Comba لديها تعاون طويل الأمد مع شركاء وتحالفات رئيسية في الصناعة وقد شاركت في تجارب Open RAN الأولية ومشاريع معملية في مناطق مختلفة. ومع كل الخبرات الداخلية في قابلية التشغيل البيني وتحسين تصميمات الراديو وفقًا لمعايير خاصة بالسوق ، فإن Comba تمكن مشغلي الهاتف المحمول من تسريع الوقت اللازم للتسويق ، وتخفيف المخاطر التقنية الإجمالية عند اعتماد استراتيجية Open RAN في الجيل التالي من RAN.

وقالت السيدة أنابيل هوو ، المدير التنفيذي ونائب الرئيس الأول للمجموعة ورئيس شركة Comba Telecom International: “تتشكل حلول Comba اللاسلكية المفتوحة من خلال إضافة ميزات تقنية مستقبلية للرد على الطلبات الأسواق. من المتوقع أن يعزز إطلاق وحدة RRU متعددة النطاقات و متعددة RAT التبني المتزايد لشبكة RAN المفتوحة على نطاق عالمي ، وبناء المزيد من الحالات التي أثبتت جدواها في سيناريوهات مختلفة. ان رؤية النمو الهائل لسوق Open RAN على مدار السنوات القادمة ، ستصبح التقنيات المفتوحة ناضجة بما يكفي لنشرها على نطاق واسع. “

ستعمل سلسلة حلول Open RAN من Comba على توسيع خيارات النطاق لتشمل سيناريوهات متعددة الخدمات لأجهزة الراديو عالية الطاقة ومنخفضة الطاقة أو الشبكات غير المتجانسة في تغطية المناطق الريفية أو ضواحي المدن.

للحصول على تحديث حول حل Open RAN من Comba ، يرجى زيارة https://www.comba-telecom.com/en/openran-solutions.

نبذة مختصرة عن كومبا تيليكوم Comba Telecom Systems Holdings Limited

كومبا تيليكوم هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول والخدمات لأنظمة الاتصالات اللاسلكية والمعلوماتية مع قاعدة البحث والتطوير والتصنيع الخاصة بها وفرق المبيعات والخدمات. تقدم الشركة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الهوائيات والأنظمة الفرعية للمحطة الأساسية والأتصالات اللاسلكية والتعزيز اللاسلكي والنقل اللاسلكي لعملائها حول العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Comba Telecom في هونغ كونغ ، مع قواعد التصنيع في الصين ومراكز البحث والتطوير في كل من الصين والولايات المتحدة ، وتوفر حلول الاتصالات اللاسلكية وخدمات تطبيقات المعلومات للعملاء في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. تم إدراج Comba Telecom في مؤشر MSCI Hong Kong Small Cap Index في نوفمبر 2019. علاوة على ذلك ، تم إدراج الشركة كمخزون مكون لمؤشر Hang Seng Composite SmallCap ، ومؤشر Hang Seng للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ، وعائلة مؤشرات Hang Seng الأخرى ، و China-Hong Kong Stock Connect ضمن Shenzhen-Hong Kong Stock Connect في سبتمبر 2020. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: www.comba-telecom.com.

اتصال وسائل الإعلام

شارمين تشان

هاتف: 21166072 (852)

البريد الإلكتروني: charmaine.chan@comba-telecom.com