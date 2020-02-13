‫ في تصنيف زينوف زونز 2019: تسمية سوناتا سوفت وير رائدًا في خدمات البحث والتطوير الهندسي بفئتي البرمجيات المؤسسية والبرمجيات الاستهلاكية

بنغالورو، الهند، 13 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — صنفت سوناتا سوفت وير “Sonata Software” باعتبارها رائدًا في خدمات البحث والتطوير الهندسية طبقًا لتصنيف زينوف زونز “Zinnov Zones” 2019 في فئتي البرمجيات المؤسسية والبرمجيات الاستهلاكية. وطبقًا لمؤسسة زينوف، تعد سوناتا سوفت وير رائدًا في فئتي البرمجيات المؤسسية والاستهلاكية بحسب تصنيف زينوف زونز 2019. وتتمتع الشركة بميراث هندسي من منتجات البرمجيات الفعالة التي تركز على التحول الرقمي القائم على المنصة. وتعزز موقع الشركة بمرور السنوات من خلال حضورها المحلي المتزايد واستثماراتها في التقنيات الحديثة التي من قبيل التحليلات المتقدمة والديفوبز “DevOpS” التي تجمع بين المطورين والمشغلين.

ويعد تصنيف زينوف زونز للخدمات الهندسية للمنتج بمثابة تصنيف سنوي من مؤسسة زينوف لمزودي خدمات التقنية العالميين لتقييم إمكانيات مزود الخدمة في خدمات البحث والتطوير الهندسي. وخلال هذا العام أجرت زينوف تقييمًا لنحو 38 مزود خدمة حول العالم وتم تصنيف سوناتا باعتبارها رائدًا لقدرتها على تطبيق مفهوم التسويق، والقدرة على تبني الابتكار من خلال تأمين مزود الإنترنت، والقدرة على التعامل مع خدمات البحث والتطوير الهندسي لأكبر مزودي خدمات الإنترنت. ويمكن التعرف على المزيد عن خدمات زينوف للبحث والتطوير الهندسي هنا.

وبهذه المناسبة، صرح سرينيفاس فوبالا “Srinivas Vuppala“، رئيس قسم مزودي خدمات الإنترنت والسحابة، سوناتا سوفت وير قائلاً: “يعد تصنيف زينوف لسوناتا باعتبارها رائدًا في خدمات البحث والتطوير الهندسي بمثابة تقدير من أكبر مراكز التطوير العالمية لمساعينا المتواصلة في توفير أفضل الخدمات الهندسية والمنتجات في فئتها من خلال الإمكانيات الهندسية لمنصتنا الفريدة. ويضمن منهجنا الفريد القائم على المنصات مسجلة الملكية والأدوات الهندسية إجراء تحديثات أسرع لعملائنا في إطار قدرتهم على تلبية الاحتياجات الرقمية للعميل الأخير”.

تعرف على المزيد عن خدمات سوناتا للبحث والتطوير الهندسي هنا.

نبذة عن سوناتا سوفت وير

نبذة عن زينوف

للاتصال:

نانديتا فنكاتيش “Nandita Venkatesh“

سوناتا سوفت وير ليمتد “Sonata Software Limited“

مبنى إيه بي إس تراست،

طريق بول تيمبل، إن آر كولوني

بنغالور 560019، الهند

هاتف: 67781999-80-91 +

Nandita.v@sonata-software.com