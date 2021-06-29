‫ شركة IWI توفر نظام مراقبة تدفق بيانات بروتوكول الإنترنت ” EoM ” لمؤسسة YIe الإذاعية الفنلدية

– نظام حيوي للمراقبة في الوقت الفعلي لدعم الجيل التالي من تقنيات الإذاعة عبر بروتوكول الإنترنت –

طوكيو, 28 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسةIntelligent Wave Inc (يشار إليها فيما بعد بالاختصار “IWI“) القائمة في طوكيو اليوم عن تقديم نظام إدارة مخرجات المؤسسة “EoM”، أحد برامج مراقبة تدفق بيانات بروتوكول الإنترنت، لشركة Yleisradio Oy (يشار إليها فيما بعد بالاختصار “YIe“) إحدى شركات الخدمات الإعلامية العامة بفنلندا.

خلفية حول تطبيق نظام “EoM“

طبقت مؤسسة YIe برنامج “EoM” في إطار خطة تستهدف مراقبة تدفق بيانات بروتوكول الإنترنت وتحليلها في أحد غرف التحكم الرئيسية المتجددة المزمع إنشائها لاحقًا. فيما يلي بعض النقاط التي حازت على إشادة كبيرة خلال عملية إثبات المفهوم.

نقاط تقييم نظام “EoM“

يتوافق مع النسخة “ 100GbE ” من تقنية الإيثرنت التي تدعم العديد بروتوكولات الإنترنت المتنوعة.

” من تقنية الإيثرنت التي تدعم العديد بروتوكولات الإنترنت المتنوعة. يوفر أعلى قدر من الإتاحة دون أي تكاليف إضافة، مع ضمان مراقبة مستمرة على مدار الساعة.

دقة استكشاف الأعطال وإصلاحها بفضل إمكانية تحليل البيانات السابقة.

التكامل مع أنظمة إدارة الشبكات الخارجية (أنظمة الطرف الثالث)

نظام قائم على البرمجيات ويعتمد على برامج مفتوحة المصدر، ما يسهم في ضمان عملية تهيئة تمتاز بالمرونة.

نبذة عن نظام “EoM“

يعد نظام “EoM” أحد برامج مراقبة تدفق بيانات بروتوكول الإنترنت (*1)، وقد شارك في تطويرها مؤسسة الإذاعة العامة اليابانية (NHK) لاستخدامه في المجال البث. ويجمع النظام بين تقنية شركة IWI لمعالجة البيانات عالية السرعة، بالاستفادة من خبرتها في مجال تطوير أنظمة السداد الإلكتروني، مع إمكانيات مصفوفات البوابات المنطقية القابلة (FPGAs) (*2). مع زيادة التوجه نحو البث بدقة عرض 4K/8K، أصبحت الهيئات الإذاعية في حاجة ماسة للتحول إلى تقنية البث عبر بروتوكول الإنترنت، ما يتطلب توفير أداة لمراقبة تدفق بيانات بروتوكول الإنترنت بدقة، لضمان الحفاظ على جودة البث/ وتحسينها. يدعم نظام “EoM” بروتوكولات البث الخاصة ببروتوكول الإنترنت القياسي، مثل بروتوكول SMPTE و ST2110 و ST2022 وغيرهم من البروتوكولات الأخرى، ما يسهم في الحد من تقليل التشغيل إلى حد كبير بالنسبة لاستديوهات البث عبر بروتوكول الإنترنت، وذلك من خلال تحليل البيانات/ مراقبتها في الوقت الفعلي بالإضافة إلى تحليل البيانات السابقة. وتعتزم IWI الاستمرار في تطوير الجديد من السمات والخصائص التي تسهم في دعم جودة البث عبر بروتوكول الإنترنت والحفاظ عليها.

ملاحظات: (*1) قيد النظر في حصوله على براءة الاختراع (*2)مصفوفة البوابات المنطقية القابلة (FPGAs): دائرة متكاملة مصممة لضبتهاعلى أحد العملاء أو المصممين بعد التصنيع.

خصائص/ سمات نظام “EoM“

فيما يلي خصائص/ سمات نظام “EoM” (تُضاف خصائص/ سمات جديدة باستمرار)

مراقبة 12 من البروتوكولات مدعمة بسرعات تصل إلى 10 GbE / 25GbE / 100GbE

يمكن مراقبة بعض البنود مثل كمية نقل البيانات (معدل البت)، عدد فقدان الحزم، وتأخر الاستجابة ، وتقلقل الإرسال وغيرها.

ضبط خاصية التنبيه عند الحد الذي يضبطه المستخدم

فك تشفير حزم المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو

التكامل مع أنظمة إدارة الشبكات الخارجية (أنظمة الطرف الثالث)

لمزيد من المعلومات حول برنامج (EoM)

https://www.iwi-marketing.com/ en

نبذة عن شركة IWI

تُعد IWI واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات الإنتنرنت في القطاع المالي، إذ تتمتع بالإمكانيات التي تساعد في إدارة كم هائل من البيانات بدقة وفي الوقت الفعلي. تمتلك الشركة أعمالًا تجارية متنامية في مجال الأمن وتطوير حزم البرمجيات الخاصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني. تدعم الشركة استراتيجية التحول الرقمي (DX) في المؤسسات من خلال توفير بنية تحتية تمتاز بالسرعة والموثوقية والأمان تستند إلى الفلسفة الإدارية التي تتبناها الشركة والتي تتلخص في “خلق مجتمع معلوماتي آمن وجدير بالثقة.”

https://www.iwi.co.jp/en

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