‫ شركة ELEVATUS إعتمدت اللوائح العالمية لحماية البيانات وحوكمتها (GDPR)

سعياً للتطور المستمر لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لسياسات الخصوصية و حماية البيانات الشخصية و بناء الثقة مع الأشخاص والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي وجميع أنحاء العالم. تعلن شركة إليفاتوس عن التزامها في تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات ودعم الحقوق الفردية في التعامل مع البيانات الشخصية بأعلى معاييرالأمان.

لندن، 6 كانون الأول/ديسمبر، 2020بي آر نيوزواير / — يعتبر نظام حماية البيانات المطبق في شركة إليفاتوس اهم متطلب من المؤسسات لحماية المعلومات الشخصية من الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمين التطبيقات السحابية، حيث يتكون نظام الحماية من مجموعة من القواعد المصممة لمنح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الثقة في التعامل وإدارة البيانات الشخصية، وعلى الرغم من أن لائحة الحماية هذه تنطبق على المؤسسات التي تخدم مواطني الاتحاد الأوروبي، إلا أن إليفاتوس تلتزم بتطبيقها كأفضل ممارسة لحماية البيانات لجميع عملائها في جميع أنحاء العالم للحفاظ على بياناتهم.

تم اتخاذ عدد من التدابير و الاجرائات لضمان إمتثال إليفاتوس للائحة العامة لحماية البيانات وتضمنت على سبيل المثال تصميم البنية التحتية الأمنية و فصل جميع الوظائف المختلفة بشكل صحيح على المستويين التقني والتشغيلي، و مراجعة بائعي الأطراف الثالثة وإلغاء الإعلانات المخصصة في الاتحاد الأوروبي.

أوضح السيد ينال قشوع، الرئيس التنفيذي لعلم البيانات في إليفاتوس، عن مسؤوليته في حماية البيانات مع استمرارية الإمتثال والتنفيذ والتدقيق لنظام أللائحة العامة لحماية البيانات. وقال: “لقد قمنا بتطبيق معاير الامان وتحسينها بشكل كبير، حيث لدينا الآن برنامج يتماثل حوكمة البيانات، الذي يسمح لنا وباستمرار التدقيق في عملياتنا وتحسينها. ويمكن أن يكون نظام حماية المعلومات إطارًا وأصلًا رائعا للشركات لزيادة الوعي داخليًا وتثقيف موظفيها، وتعزيز ثقافة خصوصية البيانات “.

وأعلنت إليفاتوس أنها تقوم بوضع سياساتها وتحديثها وفقًا لإرشادات اللوائح العامة لحماية البيانات. ويرسخ فريق خبراء إليفاتوس أنفسهم كمعالجين ومتحكمين في إدارة البيانات، حيث قاموا بأتمتة سياسات الاحتفاظ بالبيانات وطرق الوصول اليها والامتثال للحقوق القانونية لموضوعات البيانات بطريقة تعاقدية أو بناءً على التزام قانوني.

وتضمن إليفاتوس من خلال سياسة الخصوصية أن تتضمن بنية النظام عناصر تحكم ومواصفات وعمليات وسياسات تصادق على حماية البيانات الشخصية كجزء من دورة حياة تطوير البرامج وذلك لتسهيل حقوق عملائها في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها ومسحها.

علاوة على ذلك، يزيد الالتزام بلوائح حماية البيانات من التوافق مع التكنولوجيا المتطورة ويغرس ثقة أعمق لدى العملاء اذ يقلل من تكاليف حفظ و صيانة البيانات ويحد من القرارات التعسفية، حيث لا تستطيع الشركات اتخاذ قرارات بناءً على البيانات الفردية وحدها. ولقد اتخذت اليفاتوس جميع الخطوات اللازمة لتكون متوافقة باستمرار ومسؤولة عن الشعور بالأمان بين الموظفين والعملاء وجهات الاتصال التجارية.

أخيرا:

إن شركة ” إليفاتوس” هي مزود لحلول أعمال في مجال أتمتة عملية اتخاذ القرار من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي الذي يُسهم بدوره في الارتقاء ببيئة الأعمال في الشركات. وتوفر الشركة حلول فريدة من نوعها لمساعدة القطاعات في مختلف أرجاء العالم على تحقيق نجاح أكبر و إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة.

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