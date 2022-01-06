‫ شركة Customertimes تعلن عن طرح الحل السحابي «DFG152» على سوق «Salesforce AppExchange» الرائدة عالميًا في مجال التطبيقات السحابية للشركات

يمكن حاليًا لعملاء شركة Customertimes الاستفادة من ميزات حل سحابي قوي يمكّنهم من الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية

نيويورك، 5 يناير 2022 /PRNewswire / — أعلنت شركة Customertimes اليوم عن طرحها حل DFG152 السحابي على سوق شركة سيلز فورس للتطبيقات السحابية « AppExchange » لتمكين الشركات من الامتثال لقوانين حماية البيانات على المستويين الإقليمي والقُطْري. حل DFG152 هو حل سحابي جاهز للاستخدام حاصل على علامة « Lightning Ready» ، ومتكامل تمامًا مع أنظمة شركة سيلز فورس والواجهات البرمجية « REST API»؛ وهو حل مصمّم لمساعدة الشركات على إنجاز عمليات تجهيل البيانات الشخصية وتوطينها استنادًا إلى معلومات وحقائق.

كما أنّ تطبيق CT Vision الذي طوّرته شركة Customertimes (والمدمج على منصة سيلز فورس) متاح حاليًا على AppExchange على: https://appexchange. salesforce.com/ appxListingDetail?listingId= a0N3u00000OO32sEAD .

الحل السحابي DFG152

باستخدام DFG152 ، يمكن للشركات الامتثال للقانون الفيدرالي الروسي رقم 152 لحماية البيانات الشخصية ( FZ-152 ). وهذا الحل متكامل تمامًا مع تطبيق CT Mobile ، ويدعم جميع الحلول السحابية المستندة إلى منصة سيلز فورس، ويمكن تشغيله بدون تغيير قواعد الأعمال البرمجية المستخدمة حاليًا في هذه المنصة. يستخدم DFG152 وسيطًا عكسيًا لتوطين أو تجهيل البيانات الشخصية المستخلصة من الكائنات القياسية أو المصمّمة خصيصًا لأيّ خادم أو صفحة هبوط على منصة سيلز فورس، ولا يتطلب تشغيله استخدام أجهزة أو برامج إضافية.

وتعليقًا على هذا الخبر:

قال أليكس باتسكو، الرئيس التنفيذي لشركة CT Software: «لا يزال الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها يمثل مصدر قلق كبير لعملائنا. ونحن -بعد سنوات من توفير حلول الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية لعملائنا من الشركات الرائدة- يسعدنا أن نطرح هذه الحلول السحابية على مجتمع AppExchange الواسع لتمكين عملاء سيلز فورس في جميع أنحاء العالم من توفيق أنظمتهم لإدارة علاقات العملاء ( CRM ) مع القوانين الوطنية والمحلية.»

«لا يزال الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها يمثل مصدر قلق كبير لعملائنا. ونحن -بعد سنوات من توفير حلول الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية لعملائنا من الشركات الرائدة- يسعدنا أن نطرح هذه الحلول السحابية على مجتمع الواسع لتمكين عملاء سيلز فورس في جميع أنحاء العالم من توفيق أنظمتهم لإدارة علاقات العملاء ( ) مع القوانين الوطنية والمحلية.» وقال وودسون مارتن، المدير العام لسوق Salesforce AppExchange: «يُعدّ الحل السحابي DFG152 الذي طوّرته شركة Customertimes إضافة مهمّة لنا في AppExchange لأنّه يمكّن الشركات من الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها في أسواق أوروبا الشرقية. ونحن -في سوق AppExchange – لا نتوقف عن تطوير هذه السوق باستمرار لتمكين شركائنا من تصميم حلول متطوّرة تسهم في نجاح عملائنا في جميع أنحاء العالم.»

عن سوق Salesforce AppExchange

تُعدّ AppExchange التابعة لشركة سيلز فورس سوقًا سحابية عالمية رائدة للحلول السحابية للشركات؛ ومن خلالها يمكن للشركات بيع التطبيقات وصيانتها وتسويقها، والعمل بأساليب جديدة تمامًا. توفّر سوق AppExchange للشركات أكثر من 6000 حل سحابي، وقد أجريت 9 مليون عملية تثبيت للحلول السحابية عبر هذه السوق، ويوجد عليها حاليًا 117000 مراجعة من خبراء في مجال الحلول الحسابية؛ لذا تُعدّ المصدر الأكثر شمولًا للشركات فيما يتعلق بالحلول الحسابية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وحلول مواقع التواصل، وإنترنت الأشياء، والأدوات التحليلية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مصادر إضافية

صفحة شركة سيلز فورس على فيس بوك: http://www.facebook.com/ salesforce

صفحة شركة سيلز فورس على تويتر: https://twitter.com/salesforce

صفحة شركة Customertimes على لينكد إن: www.linkedin.com/company/ customertimes

تمتلك شركة Salesforce.com العديد من العلامات التجارية من بينها Salesforce و AppExchange.

عن شركة Customertimes

شركة Customertimes هي شركة استشارات وبرمجيات عالمية متخصّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوّرًا لعملائها. وقد نفّذت الشركة أكثر من 4000 مشروع، ويعمل بها أكثر من 1600 خبير تكنولوجي متميّز؛ لذا فإنّ حلولها مصمّمة لمساعدة عملائها على تحقيق تحوّل حقيقي في أعمالهم، وتحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم التكنولوجية. وقد كانت Customertimes من أوائل الشركات المشاركة في فضاء سيلز فورس للاستشارات والحلول التنفيذية في أوروبا الشرقية، وهي حائزة على العديد من الجوائز بوصفها شركة مطوّرة للمنتجات والحلول السحابية. يقع المقرّ الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في لندن، وباريس، وتورنتو، وكييف، وريغا، وموسكو. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.customertimes.com .