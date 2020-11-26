‫- شركة هابانوس إس إيه تقدم العرض العالمي الأول لسيجارH. Upmann Connossieur رقم 2 في برلين

– قدمت شركة Fifth Avenue Products Trading-GmbH ، الموزع الحصري لشركة هابانوس في ألمانيا والنمسا وبولندا، هذا الإصدار في حدث يجمع بين المقابلة وجهًا لوجه والحضور الافتراضي

– سيجار H. Upmann Connossieur رقم 2 (مقياس الحلقة 51 بطول 134 مم) يدمج مقياس الحلقة 51 في محفظة العلامة التجارية وهابانوس إس إيه لأول مرة

هافانا،26 نوفمبر 2020/PRNewswire/ — قدمت شركة هابانوس إس إيه (Habanos, SA)، من خلال موزعها الحصري في ألمانيا والنمسا وبولندا، Fifth Avenue Products Trading-GmbH، فيتولا الجديد H. Upmann Connossieur رقم 2 (51 حلقة قياس، بطول 134 مم) في العالم لأول مرة.

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يُقدَّم هذا الإصدار في صندوق بنمط منزلق مصنوع من الخشب الطبيعي مع ورق زجاجي وشريط ساندرا ويحتوي على 25 سيجارًا. وقد صُنِعت هذه السيجار من “Totalmente a Mano con Tripa Larga” – يدويًا بالكامل بحشوة طويلة-، بعد اختيار دقيق للغلاف والحشو وأوراق الكابوت من منطقة Vuelta Abajo *، حيث يُزرع أفضل أنواع التبغ في العالم.

وبإصدار سيجار هذا الفيتولا الجديد، تدمج H. Upmann مقياس الحلقة 51 في العلامة التجارية لأول مرة، وكذلك في محفظة هابانوس إس إيه. ينضم هابانو هذا مع شكله المماثل وقوته الخفيفة إلى المجموعة القياسية لإثراء Línea Connossieur* التي حققت نجاحًا كبيرًا وتقديرًا داخل العلامة التجارية.

قُدِّم عرض H. Upmann Connossieur رقم 2 في مطعم سيج، الذي يقع في مبنى ما بعد الصناعي معاد ترميمه في مدينة برلين على ضفاف نهر سبري. لقد كان هذا حدثًا هجينًا يمزج بين الأجواء الحقيقة التي تتمثل في المقابلات واجتماعات التذوق وجهًا لوجه والأجواء الافتراضية حيث تمكن الحاضرون الافتراضيون من التفاعل مع الحاضرين من خلال طرح الأسئلة أو إرسال رسائل صوتية أو من خلال الدردشة الجماعية. وقد بلغ إجمالي عدد الحاضرين عبر الإنترنت 350 شخصًا.

وقد أُتيحت الفرصة للحاضرين في هذا الحدث للمشاركة في آنٍ واحد في أول تذوق حصري لـ H. Upmann Connossieur الجديد رقم 2. حصل كل مشارك على “حزمة ترحيب” تتضمن H. Upmann Connossieur رقم 2 في أنبوب وأعواد ثقاب وقطع سيجار ومشروبات زيجلر (ZIEGLER) مصغرة وشوكولاتة من العلامة التجارية الألمانية سابين دوبنكروب ومعلومات عن الإصدار.

H. Upmann هي إحدى أقدم العلامات التجارية لشركة هابانوس. نشأت هذه العلامة في عام 1844 على يد الأخوين Upmann، الذين تمكنا من الحفاظ على حياة علامتهما التجارية حتى يومنا هذا، وتمثل إحدى أكثر منتجات هابانوس دقة بقوة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. تشِّكل الجودة إحدى أكثر العناصر المميزة للعلامة التجارية، والتي تتجلى من خلال الميداليات الذهبية التي تزين صورتها، والتي قد حصلت عليها العلامة التجارية في ما لا يقل عن أحد عشر معرضًا دوليًا في القرن التاسع عشر.

شركة Fifth Avenue Products Trading-GmbH هي الموزع الرسمي لشركة هابانوس إس إيه في ألمانيا والنمسا وبولندا. أسس هاينريش فيليغر، بالتعاون مع شركة هابانوس إس إيه في عام 1989، أول مشروع مشترك في العالم للاستيراد والتوزيع الحصري لسيجار هابانوس. وتبيع اليوم جميع العلامات التجارية الـ 27 المندرجة في محفظة هابانوس.

*( P.A.O.) حماية تسميات المنشأ

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1342583/H_UPMANN_ Connossieur_No2.jpg