‫ شركة ميامي الدولية القابضة تتابع الاستثمار في ميدتشاينز إلى جانب شركة موبادالا Co-investors وADQ

برينستون ، N.J. وأبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 11 فبراير 2021/PRNewwire/– شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)، الشركة الأم القابضة لشركة مياكس®، وشركة ميدتشاينز، وهي منصة افتراضية مقبلة لتداول الأصول، أعلنت اليوم أن شركة ميامي الدولية القابضة قد أكملت استثمارا للأسهم في ميدتشاينز القابضة الأم، شركة مييغ القابضة والمحدودة. وأعلنت الأطراف في وقت سابق عن الاستثمار الأولي لشركة ميامي الدولية القابضة وعن نيتها في السعي إلى الحصول على ترخيص تكنولوجي مشترك وفرص لإدراج المنتجات في القائمة.

و تسعى شركة ميدتشاينز، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمية (ADGM) مقراً لها، إلى توفير واحدة من أولى البنيات الأساسية لنظام إقتصادي خاضع للتنظيم والإشراف الكاملين من أجل التجارة الافتراضية في الأصول في ظل الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). ومن المتوقع أن تبدأ شركة ميدتشاينز عمليات تجارية في الربع الأول من 2021، رهنا بموافقة FSRA.

وقال توماس ب. غالاغر ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميامي الدولية القابضة: “يسعد شركة ميامي الدولية القابضة أن تكمل استثمارها و متحمسة لأن تكون جزءا من البورصة الجديدة التي تسعى شركة ميدتشاينز إلى إطلاقها خلال عام 2021”. “نحن معجبون جدا بالفريق الذي اجتمع بين المؤسسين السيد باسل العسكري والسيد محمد الهاشمي، ونحن حريصون على أن تساهم شركة ميدتشاينز في عملية تطوير منتجات مياكس كجزء من شراكتنا”.

وعلق السيد العسكري، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة ميدتشاينز، قائلا “نشكر شركة ميامي الدولية القابضة على استثمارها الإضافي وعلى استمرار ثقتها بشركة ميدتشاينز”. “وكان الحصول على دعم مجموعة متنوعة ومتعددة الأصول لتبادل الأصول مثل شركة ميامي الدولية القابضة مفيدا جدا خلال عملية الموافقة، وستظل خبرة شركة ميامي الدولية القابضة في المجال موردا هاما حالما نشرع في عمليات تجارية. ومن دواعي سرورنا أننا تشاركنا مع شركة ميامي الدولية القابضة وبدأنا العمل معا بشأن مختلف المبادرات التي خططنا لها “.

“ونتطلع أيضا إلى التعاون مع شركائنا في الاستثمار، موبادالا وADQ ، ونلتزم بأن نكون شريكا نشطا مع جميع المشاركين في ميدتشاينز. وبوصفهما إثنين من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم، فإن موبادالا وADQ يقدمان لشركة ميامي الدولية القابضة فرصة خاصة، ونحن متحمسون لإمكانية العمل مع كل منهما “.

وأضاف جون سمولن ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس بورصة المنتجات المتداولة والعلاقات الاستراتيجية في شركة ميامي الدولية القابضة، “إن إستكمال استثماراتنا في ميدتشاينز جزء من استراتيجية عالمية بدأتها شركة ميامي الدولية القابضة منذ عدة سنوات. إن شرائنا لبورصة برمودا في كانون الأول/ديسمبر 2020، إلى جانب استثماراتنا السابقة في ليدجيركس، يضع شركة ميامي الدولية القابضة في موقع قوي لتكون منافسا عالميا هاما في أسواق الترميز والرموز. وستكون أبو ظبي رائدة السوق في هذه الأسواق وستكون شركة ميدتشاينز جزءا منها “.

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة الموقع www.MIAXOptions.com أو التواصل مع العملاء التجاريين لمياكس على TradingOperations@MIAXOptions. com .

للمزيد من المعلومات عن شركة ميدتشاينز، تفضلوا بزيارة www.midchains.com .

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حول مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، مينوبوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، سوق عقود معين و مؤسسة مقاصة للمشتقات، و بورصة بيرمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس® ، وهو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500) ® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

حول ميدتشاينز

إن شركة ميدتشاينز هي منصة قادمة لتجارة الأصول الافتراضية والوصي عليها ومقرها في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM) ، وهي مرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في إطار تنظيم الأصول الافتراضية. وتسعى منصة التجارة إلى توفير نظام إقتصادي أساسيي الأول من نوعه و الخاضع للتنظيم والإشراف الكاملين من أجل تجارة واستثمار الأصول الرقمية (الأصول الافتراضية ، والرموز الأمنية ، والعملات النقدية المستقرة) بعضوية ، والوصول المباشر إلى البورصة العامة.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)،أو شركة دايموند ستاندرد (دايموند ستاندرد)، ولا يشكل عرض أو طلب أو بيع في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بعبارة الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.