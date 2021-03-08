‫ شركة التقنية الزراعية نيتافيم ستحوذ على شركة غاكون هورتيكلتشرال بروجيكتس الهولندية لزراعة الدفيئة لتلبية الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء المحلي في جميع المناخات

تل أبيب، إسرائيل, 8 مارس / آذار 2021 تل أبيب، إسرائيل، 8 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة Netafim ، الشركة الرائدة في حلول الري الدقيق والمشاريع الزراعية، اليوم أنها وقعت اتفاقا نهائيا للاستحواذ على الشركة الهولندية المزودة لمشاريع الزراعة بالدفيئة الجاهزة غاكون.

تنشط شركة نيتافيم منذ عدة عقود في سوق الدفيئات الزراعية وتقوم الآن بتوسيع عرضها في إنتاج وتوريد مشاريع الدفيئة من الدرجة الأولى لتلبية الطلب المتزايد على أساليب الزراعة المتقدمه.

نتيجه التزايد السكاني، والدعوة إلى الزراعة المستدامة، والقلق المتزايد بشأن الأمن الغذائي، طرأت هناك زيادة في الاهتمام بالمنتجات الطازجة المزروعة محليًا. ستوفر نيتافيم للمزارعين عرضًا شاملاً لأفضل تقنيات الدفيئة بما في ذلك المباني، والري وتقنيات التسميد،وخبرات زراعة المحاصيل، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى ذات الصلة بالزراعة لتمكين المزارعين من زيادة الإنتاجية والكفاءة، في جميع الظروف المناخية.

هذا الاستحواذ يجمع بين حضور نيتافيم العالمي وخبرتها في الزراعة الدقيقة وبين تكنولوجيا الدفيئات المتقدمة من غاكون.

مع 56 عامًا من الخبرة في المشاريع الزراعية وصنع تقنيات الري المتقدمة المستخدمة في 80 ٪ من الدفيئات الزراعية عالية الجودة الاحترافية في العالم، تعتبر نيتافيم شركة رائده في تكنولوجيا الزراعة العالمية. تجلب غاكون خبرة فريدة في جميع جوانب تنفيذ مشاريع الدفيئة، وقدرات تصنيع البيوت الزجاجية، وسجلاً معروفا في أسواق رئيسية. هذا العرض الموسع من نيتافيم يستخدم قدرة الشركة لتقديم عرض شامل للأعداد المتزايدة من مزارعي المحاصيل على مدار العام، والمنتجات المحلية من المزرعة إلى المائدة.

“مشاريع الدفيئة الزراعية هي بالفعل أولوية إستراتيجية لشركة نيتافيم، حيث أكدت جائحة كوفيد-19 بشكل أكبر على أهمية الأمن الغذائي والإمدادات الزراعية المحلية الطازجة. يسعدنا أن نتعاون مع غاكون لتعزيز قدراتنا المتعلقة بأساليب الزراعة بالدفيئة، بما في ذلك الإنتاج، وأن نوفر للمزارعين المحليين في جميع أنحاء العالم حلول وخدمات في زراعة الدفيئة التي ستدعم كل من المزارعين والأمن الغذائي المحلي”، كما قال غابرييل (غابي) ميودوفنيك، الرئيس التنفيذي لشركة نيتافيم.

وقال بيتر فان بيرشوم، مدير شركة غاكون: “التعاون مع نيتافيم يفتح لنا عالمًا من الفرص.” “نحن متحمسون لأن نصبح قادرين على تطبيق معرفتنا العميقة ومهاراتنا في مجال زراعات الدفيئة في أسواق جديدة وأن نكون جزءًا من مجموعة اقيمت لدفع إنتاج المحاصيل المستدامة والمربحة إلى الأمام.”

حول نيتافيم:

نيتافيم هي أكبر شركة ري في العالم وهي الشركة الرائدة عالميًا في حلول الري الدقيقة الملتزمة بمكافحة شح الغذاء والمياه والأراضي، من أجل مستقبل مستدام. مع 33 شركة في دول العالم المتعدده و 17 مصنعًا في جميع أنحاء العالم، تقدم نيتافيم حلولًا مبتكرة ومصممة خصيصًا للري والتسميد لملايين المزارعين من المزارع الصغيرة إلى شركات الزراعه على نطاق واسع في أكثر من 110 دول.

تأسست شركة نيتافيم في عام 1965، وكانت رائدة في ثورة الري بالتنقيط، التي أحدثت نقلة نوعية في التوجه إلى الري الدقيق. اليوم، تتخصص الشركة في الحلول الشاملة من مصدر المياه إلى النبته، وتقدم حلول متنوعة لمشاريع الري للحقول الزراعيه، والدفيئات، فضلاً عن حلول البستنه ، والتعدين، المدعومة بالهندسة ،إدارة المشاريع ،وخدمات التمويل. تقود نيتافيم أيضًا الطريق في الزراعة التقنيه، حيث قامت بدمج المراقبة والتحليل والتحكم الآلي في نظام الري ، بتقنيه واحده من أحدث طراز.

في العام 2017، استحوذت شركة اوربيا على 80٪ من نيتافيم، بينما احتفظ كيبوتس حاتسيريم ، على نسبة الـ 20٪ المتبقية. نيتافيم هي جزء من مجتمع شركات أوربيا التي تعمل معًا لمواجهة بعض التحديات الأكثر تعقيدًا في العالم.

حول غاكون:

تعتبر شركة غاكون لمشاريع الدفيئات الزراعية واحدة من الشركات الرائدة في العالم لإنتاج وتوريد وبناء وخدمة مشاريع الدفيئات الجاهزة عالية الجودة. مع 70 عامًا من الخبرة، تدير غاكون المشاريع من مرحله التخطيط، إلى تنفيذ المشروع. في مقرها الرئيسي في ويستلاند بهولندا، تنتج غاكون دفيئاتها الزراعية الخاصة بها.

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