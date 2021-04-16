‫ سيقوم أطفال من 9 بلدان مختلفة بمشاركة رؤيتهم للمستقبل و كيف يجب أن يكون المستقبل للحصول على| حياة سعيدة و جميلة، ضمن مشروع

#KidsTalkFuture

دبي، الإمارات, 16 أبريل / نيسان 2021/PRNewswire/ — جميعنا نتمنى مستقبلاً سعيداً للجيل القادم. لكن ما هو تعريف “المستقبل السعيد” باعتقاد الأطفال ؟

ستقوم نوفا كيد، الشبكة رقم واحد في ال ESL في أوروبا بطرح هذا السؤال مباشرة للأطفال وستجعل أجوبتهم مسموعة من قبل العالم أجمع.

في ابريل ٢٠٢١ أطلقت نوفاكيد حملة إلكترونية بعنوان #kidstalkfuture. تدعوا الأطفال في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة رؤيتهم عن المستقبل السعيد لكوكبنا. و هذه هي مهمة نوفاكيد، ليس تعليم الإنجليزية وحسب! لكن أيضاً صنع فرص جديدة للاطفال من مختلف بلدان العالم، مما يعطيهم الفرصة للتواصل بنفس اللغة و مساعدتهم في بناء مستقبل سعيد معا.

يتم تنفيذ هذه الحملة على مستوى عالمي حيث يمكن للأطفال من ( روسيا، بولندا، إيطاليا، إسبانيا، المانيا، فرنسا، تركيا، المملكة العربية السعودية وفلسطين ) الإنضمام الى هذا المشروع.

يتم المشاركة في هذه المسابقة عن طريق تصوير طفلك وهو يتحدث عن هذا الموضوع باللغة الإنجليزية ومن ثم مشاركة هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام الهاشتاق.

#KidsTalkFuture

#NovaKid

ستستمر المسابقة حتى ١٠ مايو و نهاية المشروع ستكون في الأول من يونيو، حيث سيتم بث مجموعة من الفيديوهات التي تم اختيارها لتكون الفائزة في هذه المسابقة على واحدة من أكبر القنوات التلفزيونية العالمية.

يقول ماكس أزارو المؤسس الشريك و الرئيس التنفيذي لشركة Novakid ” تقوم نوفاكيد بتطوير و وضع معالم جديدة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال في الدول التي لا تعتبر اللغة الانجليزية فيها أساسية، و هدفنا الرئيسي هو تحسين العالم من خلال تعزيز التواصل بلا حدود في القرن ال21، نحن نؤمن بأن العالم الذي يتمكن فيه الأطفال في جميع أنحاء العالم من استخدام اللغة الإنجليزية كلغة مشتركة للتواصل وتبادل الأفكار سيؤدي إلى مزيد من السلام والازدهار للجميع “.

هي المدرسة الأولى لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية عبر الإنترنت في أوروبا للأطفال (من 4 إلى 12 عامًا) مع دروس فردية تفاعلية تتضمن العاب و اغاني، مدتها 25 دقيقة مع متحدثين أصليين. تم تأسيسها في الولايات المتحدة ، وتضم أكثر من 43 ألف طالب حول العالم. تؤكد منصة تكنولوجيا المعلومات في Novakid على اظهار الجانب الشخصي للطالب واستخراج البيانات وتحليلها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. و تتضمن المناهج الدراسية القائمه على البيانات : بيانات تحصيل الطلاب التفصيلية للغاية من جلسات الطالب المعلم لتخصيص المناهج الدراسية لكل طالب ، مع تحسين المنهج العام في نفس الوقت عبر اختبار A / B المستمر لتحقيق نتائج أفضل لجميع الطلاب.

للاستفسار الموقع الإلكتروني

الموقع الإلكتروني – https://www.novakidschool. com

https://new.arab. novakidschool.com/kidstalkfutu re

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1393486/Novakid_Logo.jpg