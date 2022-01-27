‫ د. جين غودال تبعث “برسالة أمل” في قمّة بروكتر آند جامبل للاستدامة لعام 2022

استضافت القمّة د. جين غودال عالمة البيئة الشهيرة، والتي تحدّثت عن كيفية مساهمة الشركات في إحداث تغيير حقيقي في العالم.

خلال قمّتها الإقليمية للاستدامة، أعلنت بروكتر آند جامبل عن إحراز تقدّم نحو تحقيق أهدافها الطموحة لعام 2030.

سنغافورة, 27 يناير 2022 /PRNewswire/ — عقدت شركة بروكتر آند جامبل (رمز التداول في بورصة نيويورك: PG) قمّتها للاستدامة لعام 2022 لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا (AMA). وقد عُقدت القمّة تحت شعار “نحمل الأمل لعالمنا”، وبحثت سبل تعاون الشركات والمنظمات غير الربحية والحكومات والمجتمع ككل لإحداث تغيير حقيقي في العالم وجعله مكانًا أفضل للعيش فيه.

وقد استضافت القمّة -التي عُقدت افتراضيًا- د. جين غودال، عالمة البيئة الشهيرة والخبيرة البارزة في سلوك الحيوانات، وروب كابلان، الرئيس التنفيذي لصندوق Circulate Capital Ocean Fund، بالإضافة إلى ديا ميرزا، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة للبيئة، والذين اجتمعوا معًا لمناقشة التداعيات الرئيسية للتغير المناخي وسبل مواجهتها.

وفي كلمتها، فنّدت د. جين غودال الاعتقاد السائد بأنّ مصالح الشركات تتعارض مع مصالح المنظمات غير الربحية، وذكرت -أثناء حوارها مع مارك بريتشارد، مدير العلامة التجارية في بروكتر آند جامبل– أنّ بإمكان الشركات الكبرى مثل بروكتر آند جامبل القيام بدور إيجابي كبير في تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء العالم، وتشجيع المستهلكين على الالتزام بسلوكيات يومية تسهم في الحفاظ على البيئة.

وأضافت: «إنّ الاهتمام البالغ بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي على حساب مستقبل أحفادنا، يدعونا إلى التوقف والنظر في نوع الأثر الذي نرغب في تحقيقه. وإنّ من بواعث التفاؤل والأمل أن نجد شركات، مثل بروكتر آند جامبل، تتبنى الاستدامة في عملياتها وتتعاون مع غيرها في هذا المجال. وقد أصبح من الضروري الآن تطبيق إستراتيجيات جديدة في العمل، وتقييم الأمور بطريقة مختلفة؛ لأنّ جميع الأعمال مرتبطة ببعضها، ويمكن لكل منّا أن يُحدث فارقًا».

وخلال القمّة، أعلنت بروكتر آند جامبل عن إحراز تقدّم في تحقيق أهدافها الطموحة لعام 2030على المستوى الإقليمي؛ حيث أعلن ماجسفاران سورانجان، رئيس شركة بروكتر آند جامبل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، عن تحقيق الشركة للإنجازات التالية:

في مايو 2021، تعهدت بروكتر آند جامبل بتنفيذ 12 مشروعًا تجريبيًا لإعادة تشجير الغابات خلال 12 شهرًا في إطار مبادرتها “نحو غابات دائمة”. ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة في تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا تجريبيًا لإعادة تشجير الغابات في مناطق متعدّدة، منها مشروع غابة المانجروف في محمية جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وغابة سلسلة جبال سييرا مادري في الفلبين، ومنطقة إمبو في كينيا، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها أوغندا وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

في مناطق متعدّدة، منها مشروع غابة المانجروف في محمية جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وغابة سلسلة جبال سييرا مادري في الفلبين، ومنطقة إمبو في كينيا، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها أوغندا وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند. تواصل بروكتر آند جامبل استثماراتها في برامجها التي تستهدف الحفاظ على المساحات الخضراء، وحماية أنواع النباتات والحيوانات المهدّدة بالانقراض، وتحسين ممارسات الزراعة المستدامة. ويشمل ذلك التعاون مع الصندوق العالمي للحياة البرّية في ماليزيا، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض حماية النمور الملاوية وسلاحف منقار الصقر البحرية المهدّدة بالانقراض. علاوة على هذا، أسّست بروكتر آند جامبل برنامجًا لدعم صغار مزارعي النخيل في ماليزيا في عام 2018، للمساعدة على تحسين ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين دخول المزارعين، وتحسين الأحوال المعيشية لعائلاتهم ومجتمعاتهم.

ويشمل ذلك التعاون مع الصندوق العالمي للحياة البرّية في ماليزيا، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض حماية النمور الملاوية وسلاحف منقار الصقر البحرية المهدّدة بالانقراض. علاوة على هذا، أسّست بروكتر آند جامبل برنامجًا لدعم صغار مزارعي النخيل في ماليزيا في عام 2018، للمساعدة على تحسين ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين دخول المزارعين، وتحسين الأحوال المعيشية لعائلاتهم ومجتمعاتهم. أعلنت بروكتر آند جامبل عن التزامها بتشغيل أكثر من 85% من مصانعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال شراء الكهرباء من محطات الطاقة المتجدّدة، وذلك بنهاية عام 2022. وقد نجحت بروكتر آند جامبل حتى الآن في تشغيل 87% من مصانعها في هذه المنطقة بالطاقة المتجدّدة.

بالطاقة المتجدّدة. نجحت جميع مصانع بروكتر آند جامبل في تحقيق إستراتيجية صفر نفايات، وحققت الشركة إنجازًا مهمًّا، وهو افتتاح مصنع في دبي يعمل بدون أيّ مخلفات صناعية، وهو أول مصنع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا يعمل بدون مخلفات. وستزيد الشركة تدريجيًا من مصانعها التي تعمل بدون أيّ مخلفات في جميع أنحاء هذه المنطقة.

وستزيد الشركة تدريجيًا من مصانعها التي تعمل بدون أيّ مخلفات في جميع أنحاء هذه المنطقة. أعلنت بروكتر آند جامبل عن دعمها لمعهد جين غودال وبرنامجه الرائد “الجذور والبراعم – Roots & Shoots “، والذي يشجّع الشباب ويمكّنهم من تنفيذ مشروعات في مجتمعاتهم المحلية بهدف دعم الحياة البرّية وإنقاذ كوكب الأرض بصفة عامة.

وأضاف ماجسفاران سورانجان: «بروكتر آند جامبل ملتزمة تمامًا بإحداث أثر إيجابي في العالم، والمساهمة في إيجاد مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ومن خلال دمج الاستدامة في عملياتنا اليومية، سنتمكّن معًا -في بروكتر آند جامبل- من إحداث فارق كبير لنفع بيئتنا ومجتمعاتنا».

وفي تعليقه، قال ستاندا فيسيرا، الراعي التنفيذي للاستدامة في بروكتر آند جامبل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، والنائب الأول لرئيس بروكتر آند جامبل اليابان: «لقد أحرزنا بالفعل تقدّمًا كبيرًا على مدار السنوات العشر (10) الماضية لتقليل الأثر البيئي لعملياتنا، ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله. وقد وضعنا هدفًا طموحًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعملياتنا إلى الصفر بحلول عام 2040، وسنعمل على زيادة أهدافنا المبنية على دراسات علمية لتوجيه جهودنا في أن تكون بروكتر آند جامبل مثالًا يُحتذى به في مجال الاستدامة.

وطرح كل من روب كابلان، الرئيس التنفيذي لصندوق Circulate Capital Ocean Fund، وديا ميرزا، الممثلة والمنتجة وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة للبيئة، أفكارهما بخصوص تشجيع الممارسات المستدامة.

حيث قال روب كابلان: «لا يستطيع أحد أن ينأى بنفسه عن المشاركة في جهود الاستدامة؛ فهي عمل جماعي يتطلب تضافر جميع الجهود. ويجب أن تكون الاستدامة جزءًا أساسيًا من إستراتيجيات الشركات وعملياتها من أجل إحداث أثر كبير. هناك دائمًا أمل، ما دمنا نعمل معًا».

وقالت ديا ميرزا: «ينبغي أن نركّز جهودنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنّ تبنيها وتنفيذها في كل مكان، يوفر لنا فرصة حقيقية لحل بعض أكبر المشكلات التي تواجهنا في هذا العقد. والعلامات التجارية لها تأثير كبير على حياة الناس ومشاعرهم، فإذا استثمرت المزيد من العلامات التجارية -مثل بروكتر آند جامبل- تأثيرها القوي على الناس لإحداث تغيير نحو الأفضل، فسيكون هناك أمل في إنقاذ الأرض».

بروكتر آند جامبل ملتزمة بتسريع العمل وتكثيف الجهود للتصدي لأزمة تغيّر المناخ، من خلال خفض انبعاثاتها الإجمالية من الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2040.

وضعت بروكتر آند جامبل هدفًا جديدًا طموحًا، وهو تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها وسلاسل توريدها -بدءًا من الحصول على المواد الخام وانتهاءً بوصول منتجاتها إلى متاجر التجزئة- إلى الصفر بحلول عام 2040، وذلك بالإضافة إلى أهدافها المؤقتة المستهدف تحقيقها بحلول عام 2030 بغرض إحراز تقدّم ملموس في مجال الاستدامة خلال العقد الحالي.

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