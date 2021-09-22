سيري إسكندر، ماليزيا, 22 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ — جامعة بتروناس للتكنولوجيا ( Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)) هي الجامعة الخاصة الأعلى تصنيفاً في ماليزيا وفقاً لتصنيف الجامعات العالمية الصادر عن مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2022، كما تم تصنيفها في المرتبة الثانية على كافة الجامعات الماليزية. فقد عززت الجامعة موقعها في أحدث التصنيفات المنشورة، بتدعيم ثلاثة معايير هي المراجع، والأبحاث، النظرة الدولية.

أول مرة تقتحم جامعة بتروناس للتكنولوجيا نطاق التصنيف 600-501، مرتقية من نطاقها السابق 800-601. يعتبر هذا أكبر إنجاز للجامعة حتى الآن منذ بداية مشاركتها في التصنيف في عام 2017.

يعد هذا الإنجاز أحد العهود التي تلتزم جامعة بتروناس للتكنولوجيا بشدة في الوفاء بها تجاه جميع أصحاب المصلحة لديها، خاصة الشركة الأم بتروناس ( PETRONAS ) والطلاب، وأولياء الأمور، والجهات الراعية، والمتعاونين.

وقد صرح سعادة رئيس الجامعة البروفيسور الدكتور محمد إبراهيم عبد المطلب بأن جامعة بتروناس للتكنولوجيا ستواصل زخمها الكبير كجامعة رائدة بين رصيفاتها الدولية، من خلال إعادة هندسة تركيزها الإستراتيجي البحثي، والذي سينعكس بدوره على جودة النشر العلمي، ومن خلال إنتاج تطبيقات تجارية متخصصة وذات قيمة مضافة وأيضاً من خلال المزيد من التقارب والشراكات الإستراتيجية مع الجامعات والصناعات داخل المنطقة. كجزء من مجموعة بتروناس، ترى الجامعة أيضاً فرصاً كبيرة من خلال مواءمة مبادراتها لدعم أعمال بتروناس الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى أجندة الاستدامة الخاصة بها. تأمل الجامعة أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى توقعات أعمالها وتعزيز استدامتها المالية التي ستكون ضرورية لمستقبل الجامعة.

كما عبر البروفسور الدكتور محمد إبراهيم عبد المطلب عن شكره لبتروناس على دعمها القوي والثابت، وطاقمه العامل لتفانيهم المستمر، وعملهم الجاد، ومثابرتهم التي أوصلت الجامعة إلى هذا الموقع المرموق. كما وجه سعادته بالشكر إلى مجتمع جامعة بتروناس للتكنولوجيا عامة، من طلاب، وأولياء أمور، لخوضهم هذه الرحلة معنا في السراء والضراء.

لقد استمرت جامعة بتروناس للتكنولوجيا في ترسيخ مكانتها كأفضل جامعة خاصة في البلاد، وقد أثبتت ذلك من خلال حصولها على تصنيف عالمي باستمرار، مثل تصنيفها في مجلة تايمز للتعليم العالي ( THE ) ومن قبل شركة كواكواريلي سيموندز ( Quacquarelli Symonds (QS) )، علاوة على تصنيفها العالي في نظام تقييم البحث الماليزي ( MyRA ) ونظام التصنيف للتعليم العالي الماليزي ( SETARA ).

الجدير بالذكر أنه في تصنيف جامعات آسيا لعام 2021، احتلت جامعة بتروناس للتكنولوجيا المرتبة رقم 111 بينما احتلت الجامعة المرتبة 134 في تصنيف الجامعات الصغيرة الصادر عن مجلة تايمز للتعليم العالي للعام 2021. وفي الوقت نفسه بالنسبة لتصنيف كواكواريلي سيموندز، تم تصنيف جامعة بتروناس للتكنولوجيا في المرتبة 70 في تصنيف جامعات آسيا الصادر عن الشركة للعام 2021. كما احتلت المرتبة 230 في تصنيف الجامعات العالمية الصادر عن كواكواريلي سيموندز حسب التخصص للعام 2021، حيث تم تصنيف كل من تخصصات هندسة البترول وهندسة المعادن من أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، والأولى على مستوى البلاد. علاوة على ذلك، احتفظت جامعة بتروناس للتكنولوجيا بتصنيفها من فئة الست نجوم (أعلى مستوى أداء) في نظام تقييم البحث الماليزي لبرنامج تطوير الأبحاث والتسويق الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجامعة على ست نجوم وحققت مكانة متميزة في نظام تصنيف التعليم العالي الماليزي نظير تدريسها وأبحاثها وخدماتها.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1608040/UTP_THE_World_ University_Rankings_2022.jpg