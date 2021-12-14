مدينة هو تشي مينه ، فيتنام, 14 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — شركة .(HOSE:Masan Group أعلنتMSN , Masan)” اليوم عن توقيع استثمار أولي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي في شركة CrownX Corporation (“الشركة”، “TCX“) من قبل مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك TPG ،Platinum Orchid (شركة فرعية مملوكة بالكامل لجهاز أبو ظبي للاستثمار) (“ADIA”)، وصندوق SeaTown الرئيسي، الذي تديره شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل لشركة Temasek Holdings (“المعاملات”). تمثل الصفقة الزيادة النهائية في رأس المال في نظام TCX البيئي، الذي عمل على جذب استثمارات تزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي من مستثمرين عالميين بارزين منذ إنشائه في النصف الأول من عام 2020.

تتضمن الصفقة تقييمًا لما بعد النقود بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي لـ 100٪ من حقوق ملكية TCX، أي ما يعادل 105 دولارا أمريكي (فيما يعادل 2،415،000 دونج فيتنامي) لكل سهم، وهو ما يمثل ارتفاعًا في التقييم بنسبة 12٪ مقارنة بجولة زيادة رأس المال السابقة. بعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة Masan ماسان 81.4 ٪ من The CrownX.تعتزم الشركة استخدام عائدات الصفقة للاستثمار في مبادرات النمو وإجراء إعادة شراء الأسهم.

يوفر مفهوم المول الصغير، وهو تنسيق فريد متكامل وفريدمن نوعه خارج أو عبر الإنترنت، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات اليومية الأساسية، يوفر The CrownX نموذجًا فعالاً من حيث التكلفة للفوز بحصة محفظة المستهلك عبر حالات استخدام متعددة للمستهلكين. سيعمل المغير التالي على تطوير حلول ذات تقنية عالية بما في ذلك شراء المنتجات التي تدفع لاحقًا للمستهلكين المحرومين من الخدمات في السوق من خلال الاستفادة من منصة الولاء الخاصة بها مع Reddi في جوهرها.

قال السيد Danny Le، الرئيس التنفيذي (CEO) لمجموعة Masan Group: “لقد حددنا رؤيتنا الخاصة بـ Point of Life لأكثر من 7 سنوات حتى الآن. الشراكة مع TPG وADIA وSeaTown هي تأكيد على قدرتنا على تحقيق رؤيتنا في Point of Life. يمثل هذا نهاية أنشطة زيادة رأس المال لدينا في The CrownX حيث نحول تركيزنا بالكامل لتوسيع نطاق منصتنا Point of Life على الصعيد الوطني سواء خلال طرق أخرى أو عبر الإنترنت. نتطلع إلى طرح عام أولي دولي في 2024-2023 لشركة The CrownX بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية بسيطة: 1) زيادة حصتنا من محفظة المستهلك من خلال توسيع شبكتنا، 2) رقمنة منصتنا بالكامل لتصبح شركة تكنولوجيا استهلاكية، و3) مضاعفة- هوامش ربح من رقم “.

قال ديفيد تان، المدير العام لشركة TPG Capital Asia: “بفضل الطبقة المتوسطة الصاعدة والتحضر السريع، تتمتع فيتنام بمكانة جيدة لتكون محركًا مهمًا للفصل التالي من قصة الاستهلاك في آسيا”. “بعد أن شهدنا تحول Masan في WinCommerce (WCM)، نعتقد أن The CrownX هو المنصة لاغتنام هذه الفرصة. سيقومون بتطوير النظام البيئي بشكل أكبر لتوسيع خدماتهم لخلق قيمة لجميع المستهلكين الفيتناميين. بالاستفادة من خبرتنا العميقة في الاستثمار عبر قطاع المستهلك وفي جنوب شرق آسيا، نتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة في The CrownX بهدف تسريع رؤية الشركة “.

قال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الملكية الخاصة بجهاز أبوظبي للاستثمار: “في أحد الأسواق الاستهلاكية الأسرع نموًا على مستوى العالم، يعتبر The CrownX مشغلًا أثبت أنه الأفضل في فئته مع فريق إداري قوي، وفي وضع جيد لبناء نظام بيئي استهلاكي متكامل متعدد القنوات رائد في فيتنام. هذا توضيح آخر لاستراتيجيتنا العالمية للاستثمار جنبًا إلى جنب مع الشركاء الرائدين مثل مجموعة Masan وقاعدة المساهمين الأوسع في The CrownX. بناءً على تركيزنا المتزايد على جنوب شرق آسيا، يؤكد هذا الالتزام على إيماننا بالأسس الاقتصادية الأساسية القوية لفيتنام “.

قال ستيفن تشوا، نائب رئيس قسم المعلومات في SeaTown Master Fund: “نحن متحمسون للغاية لإتاحة الفرصة لنا للدخول في شراكة مع منظمة The CrownXو Masan من خلال هذا الاستثمار. نرى قصة نمو استهلاك مقنعة على المدى الطويل في فيتنام، و The CrownX في وضع جيد لالتقاط هذا النمو من خلال مبادرات الشركة التحويلية “.

تخضع جميع إجراءات الشركات المذكورة للموافقات التنظيمية والشركات العرفية. عمل Credit Suisse (سنغافورة) المحدودة كمستشار مالي حصري لمجموعة Masan Group.

شركة مجموعة MASAN

تؤمن شركة Masan Group “Masan)” أو”الشركة”) بالقيام بعمل جيد من خلال عمل الخير. تقوم مهمة الشركة على تقديم منتجات وخدمات أفضل إلى 100 مليون شخص في فيتنام، حتى يتمكنوا من دفع مبلغ أقل مقابل أساسياتهم اليومية. تهدف Masan إلى تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنتاجية من خلال الابتكارات التكنولوجية والعلامات التجارية الموثوقة والتركيز على عدد أقل ولكن فرص أكبر تؤثر على مجمل الحياة.

الشركات الأعضاء في Masan Group وشركاؤها هم رواد الصناعة في السلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية السريعة، واللحوم ذات العلامات التجارية، وتجارة التجزئة الحديثة، وتجارة التجزئة للأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والاتصالات، والمعالجة الكيميائية ذات القيمة المضافة، والتي تمثل مجتمعة قطاعات الاقتصاد الفيتنامي التي تشهد أكثر نمو تحولي .

TPG

TPG هي شركة عالمية رائدة في مجال الأصول البديلة تأسست في سان فرانسيسكو في عام 1992 ولديها 108 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة والاستثمار والفرق التشغيلية في 12 مكتبًا على مستوى العالم. تستثمر TPG عبر خمس منصات متعددة المنتجات: رأس المال، والنمو، والتأثير، والعقارات، وحلول السوق. تهدف شركة TPG إلى بناء منتجات وخيارات ديناميكية لعملائها مع إرساء الانضباط والتميز التشغيلي عبر استراتيجية الاستثمار وأداء محفظتها.

جهاز أبو ظبي للاستثمار

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976، وهو مؤسسة استثمارية متنوعة عالميًا تستثمر الأموال بتعقل وحذر نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال استراتيجية تركز على خلق القيمة على المدى الطويل.

SEATOWN

SeaTown Holdings International (“SeaTown”) هي مؤسسة إدارة استثمار مقرها سنغافورة وتركز على استراتيجيات عوائد بديلة ومطلقة. مع أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، تدير SeaTown استراتيجيات ائتمان عامة ومتعددة الأصول من خلال الصناديق المفتوحة وكذلك استراتيجيات الاستثمار الخاص في الصناديق المغلقة. SeaTown هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Seviora Holdings، ومملوكة بشكل غير مباشر لشركة Temasek Holdings.

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية فيما يتعلق بتوقعات Masan أو نواياها أو استراتيجياتها التي قد تنطوي على مخاطر وشكوك. تتضمن هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك توقعات Masan، وتشمل مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى، بعضها خارج عن سيطرة Masan، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للعمليات أو الوضع المالي أو الأداء أو الإنجازات في Masan. من تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال البيانات التطلعية. يجب ألا تعتمد على البيانات التطلعية كتنبؤات أو أحداث مستقبلية أو وعود للأداء المستقبلي.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1708025/Masan_Group_s_ mission_is_to_provide_better_ products_and_services_to_the_ 100_million_people.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1708080/A_customer_ selects_products_at_a_VinMart_ _now_WinMart__supermarket_ operated_by_Masan_Group.jpg